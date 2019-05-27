Английская «пчёлка» выбрала Эвана 🔊 Воспроизвести







На днях в Клайпеде прошёл региональный конкурс на знания английского языка «Spelling Bee».



Хотя в других странах он проводится уже давно, к нам в город он пришёл недавно, при спонсорской поддержке посольства США.



«Spelling bee» переводится как «пчела, которая правильно произносит слова».



Такие конкурсы побуждают учеников читать, интересоваться английским языком, культурой стран, говорящих на этом языке; также они способствуют расширению словарного запаса и правильного употребления слов в повседневной жизни.



Координатор республиканского этапа этого конкурса из Вильнюса предложила Клайпедским школам национальных меньшинств участвовать в нем. Ученики 1а класса нашей гимназии «Жалякальнё» Эван Эллистон и Денис Ершов приняли участие в региональном конкурсе «Spelling bee», который проходил в «Паюре» школе. Хотя в других странах он проводится уже давно, к нам в город он пришёл недавно, при спонсорской поддержке посольства США.«Spelling bee» переводится как «пчела, которая правильно произносит слова».Такие конкурсы побуждают учеников читать, интересоваться английским языком, культурой стран, говорящих на этом языке; также они способствуют расширению словарного запаса и правильного употребления слов в повседневной жизни.Координатор республиканского этапа этого конкурса из Вильнюса предложила Клайпедским школам национальных меньшинств участвовать в нем. Ученики 1а класса нашей гимназии «Жалякальнё» Эван Эллистон и Денис Ершов приняли участие в региональном конкурсе «Spelling bee», который проходил в «Паюре» школе.



Теперь 31 мая он будет представлять нашу гимназию в финальном конкурсе «National Spelling Bee 2019» в Доме национальных меньшинств в Вильнюсе. После этого победителей и их преподавателей приглашают в посольство США в Вильнюсе, а также в качестве подарка предлагают экскурсию на английском языке во Дворце великих князей литовских.



Давайте же пожелаем Эвану удачи и победы в финальном конкурсе!



Наталья РАЧКОВСКАЯ,



учитель английского языка, эксперт







Эван Эллистон – занял 1 место среди учеников 8-9 классов Клайпеды.Теперь 31 мая он будет представлять нашу гимназию в финальном конкурсе «National Spelling Bee 2019» в Доме национальных меньшинств в Вильнюсе. После этого победителей и их преподавателей приглашают в посольство США в Вильнюсе, а также в качестве подарка предлагают экскурсию на английском языке во Дворце великих князей литовских.Давайте же пожелаем Эвану удачи и победы в финальном конкурсе! специально для «Обзора» Категории: образование Ключевые слова: гимназия, «Жалякальнё», английский язык, региональный конкурс, «Spelling Bee», «National Spelling Bee 2019» География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 106 раз Комментарии