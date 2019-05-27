Избранный президент Литвы Г. Науседа - пресс-конференция 🔊 Воспроизвести



Избранный президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что выборы в сейм следовало бы провести не осенью, а весной с той целью, чтобы новое правительство сразу же могло начать составление государственного бюджета.



"В этом смысле выборы в сейм весной были бы действительно превосходящей альтернативой", - сказал журналистам в понедельник Г. Науседа.



По его словам, нынешняя дата выборов сейма передает новой власти "еще на один год наследие той экономической политики, которую наметило еще старое правительство.



Идею изменения даты парламентских выборов после перерыва в несколько лет снова предложили правящие "аграрии", оппозиция утверждала, что она открыта для обсуждения этой темы.



Сейчас в Конституции намечено, что очередные выборы сейма проводятся в год истечения полномочий членов сейма во второе воскресенье октября. Избранный президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что выборы в сейм следовало бы провести не осенью, а весной с той целью, чтобы новое правительство сразу же могло начать составление государственного бюджета."В этом смысле выборы в сейм весной были бы действительно превосходящей альтернативой", - сказал журналистам в понедельник Г. Науседа.По его словам, нынешняя дата выборов сейма передает новой власти "еще на один год наследие той экономической политики, которую наметило еще старое правительство.Идею изменения даты парламентских выборов после перерыва в несколько лет снова предложили правящие "аграрии", оппозиция утверждала, что она открыта для обсуждения этой темы.Сейчас в Конституции намечено, что очередные выборы сейма проводятся в год истечения полномочий членов сейма во второе воскресенье октября. Чтобы перенести дату выборов сейма с осени на весну, нужно менять Конституцию. Голосование по конституционным поправкам проводится в парламенте два раза с перерывом между голосованиями не менее три месяца. Положения считаются принятыми, если за них проголосовало не менее двух третей состава сейма или не менее 94 парламентариев.



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Избранный президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что хотел бы, чтобы женщины в правительстве составляли хотя бы треть.



"Я говорил, что хотел бы, чтобы для начала, как программа-минимум, женщин в правительстве была примерна треть", - сказал он на пресс-конференции в понедельник.



И все же Г. Науседа признал, что провести в это в жизнь при наличии сформированного кабмина было бы сложно.



Однако он считает, что кандидатуры женщин могли бы быть предложены в том случае, если бы части министров пришлось уйти.



"Даже если часть министров поменяется, я со всей серьезностью буду рассматривать и надеюсь, что прежде всего будут кандидатуры женщин, которые могли бы занять эти позиции, если некоторым министрам после реформирования правительства придется уйти", - сказал Г. Науседа.



Сейчас все четырнадцать литовских министерств возглавляют мужчины.



Г. Науседа сказал, что поддерживает скандинавскую точку зрения на равенство полов.



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Избранный президент Гитанас Науседа говорит, что когда возникли споры между Варшавой и Евросоюзом (ЕС), Польша продемонстрировала желание идти на компромиссы и является проевропейской страной.



"Когда возник конфликт, Польша продемонстрировала желание идти на компромисс, договариваться, и это удалось сделать, поэтому я считаю, что мы будем говорить и об этих вопросах, но одно мы никак не можем отрицать, что Польша будет играть очень важную роль в Евросоюзе (ЕС). Литва могла бы сделать намного больше, если бы лучше понимала своего соседа", - сказал Г. Науседа журналистам в понедельник.



"Если и есть люди с некоторым евроскептицизмом, то это точно не отражает настроения в польском обществе. Польское общество как раз очень проевропейское", - сказал он.



Правое правительство Польши в последние годы спорит с Брюсселем по поводу судебной реформы и других реформ.



Г. Науседа подчеркнул, что реформы проводились из-за внутриполитической повестки дня.



Он обещал использовать потепление в литовско-польских отношениях и продолжать сотрудничество.



"Я вижу намного больше сходства между Польшей и Литвой, чем различий в мнениях", - сказал Г. Науседа.



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Избранный президентом Литвы Гитанас Науседа в понедельник пообещал продолжать борьбу с олигархией, которую декларировала завершающая срок полномочий глава государства Даля Грибаускайте.



По его словам, обнародованные в СМИ детали дела о политической коррупции концерна MG Baltic и получившие огласку во время парламентского расследования действия представителей политических групп "свидетельствуют о серьезных бедах", и к этим вопросам нужно будет вернуться.



"Определенные шаги в этой области уже сделаны, но, на мой взгляд, мы не можем на этом остановиться, потому что олигархия опасна не только тем, что она перенимает определенный контроль над СМИ и начинает отчасти контролировать общественное сознание, но и тем, что старается вмешаться в политику и зачастую делает это брутальным и неприемлемым в демократическом обществе способом", - сказал Г. Науседа журналистам в Вильнюсе.



"Вот почему у нас была история с получением взятки, случай политической коррупции, обнародование которого или всех его обстоятельств свидетельствует о серьезных бедах в этой области, и я полагаю, что мы обязательно вернемся к этим вопросам, эти истории не будут забыты", - добавил он.



Д. Грибаускайте говорила, что деятельность MG Baltic - пример олигархической деятельности. На вопрос, согласен ли он с этим утверждением, Г. Науседа ответил: "Я считаю, что прежде всего сама история господина (Элигиюса - BNS) Масюлиса четко показывает, кто является действующими лицами".



"Так что если представители этой компании были действующими лицами, то, наверное, отрицать ясные, как белый день, факты было бы неправильно", - сказал избранный президент.



В деле о политической коррупции вице-президент MG Baltic Раймондас Курлянскис обвиняется в даче взятки политикам за принятие выгодных решений. Обвинения предъявлены и MG Baltic как юридическому лицу.



В деле также обвиняются бывший лидер либералов Элигиюс Масюлис, бывший парламентский либерал Шарунас Густайнис и экс-парламентарий, бывший "трудовик" Витаутас Гапшис. Член сейма Гинтарас Стяпонавичюс обвиняется в злоупотреблениях, без признаком взяточничества.



Ни один из обвиняемых свою вину не признает, они говорят, что правоохрана проводила расследование тенденциозно.



Сейм, который в прошлом году провел парламентское расследование, объявил, что действие концерна MG Baltic является незаконным и представляет угрозу для государственного строя и национальной безопасности.



Концерн говорит, что собранная во время этого расследования информация является неточной, и подвал на государство в суд.



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Избранный президентом Литвы Гитанас Науседа в понедельник сообщил, что хотел бы видеть в своей команде Айстиса Забараускаса и Повиласа Мачюлиса.



"А. Забараускас согласился стать членом моей команды, стать моим менеджером по коммуникации", - сказал Г. Науседа на пресс-конференции.



А. Забараускас до этого времени руководил коммуникацией предвыборного штаба Г. Науседы.



Избранный президент также хотел бы видеть в своей команде и стратега своей предвыборной кампании Повиласа Мачюлиса.



"Я вижу в своей команде и, кстати, в важной роли, П. Мачюлиса", - сказал Г. Науседа.



Бывший вице-мэр Каунаса П. Мачюлис ушел с должности в самоуправлении и организации "Единый Каунас" в прошлом году, решив присоединиться к команде участвовавшего в президентских праймериз консерваторов бывшего дипломата Вигаудаса Ушацкаса.



После того, как В. Ушацкас не стал кандидатом партии консерваторов Союз отечества - Христианские демократы Литвы, П. Мачюлис сказал, что больше не будет участвовать в политике, однако вскоре присоединился к команде Г. Науседы.



Г. Науседа упомянул, что присмотрел и других кандидатов, также и за пределами своей предвыборной компанды, однако пока не хочет называть их фамилии.



"Пока я не получил их (членов команды – BNS) согласия, поверьте, другие фамилии я называть не будут. Один раз я это сделал и это было не лучшее сообщение в моей жизни", - сказал Г. Науседа.



Во время предвыборной кампании Г. Науседа упомянул, что предложил завершающему срок полномочий главнокомандующему армией Литвы Йонасу Жукасу стать его советником в случае избрания президентом.



Тогда Г. Науседа навлек на себя критику за то, что вовлек главкома Вооруженных сил в предвыборную кампанию, а Й. Жукасу пришлось выяснять обстоятельства посредничества в этой встрече главы конфедерации предпринимателей Валдаса Суткуса.



Й. Жукас говорил, что примет решение о вероятной работе в президентской команде в июле, когда истечет срок его полномочий в должности главнокомандующего армией.



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Избранный президентом Литвы Гитанас Науседа говорит, что хотел бы начать работу со стабильности во власти.



"Мой приоритет - начать со стабильности, преемственности, и для меня это ценности, тем более, что до следующих выборов сейма после инаугурации останется чуть больше одного года", - сказал Г. Науседа журналистам в Вильнюсе в понедельник.



Он сказал это на фоне заявления премьера Саулюса Сквярнялиса о своей вероятной отставке в случае проигрыша на президентских выборах.



Занявший третье место на выборах С. Сквярнялис сейчас говорит, что объявит о своем решении в июле, когда ему предстоит сложить полномочия новому главе государства.



Г. Науседа сказал, что говорить об изменениях в правительстве пока рано, и предлагает подождать июля.



"За это время могут произойти изменения и в самой структуре сейма, и во фракции, и, думаю, что такие внутренние консультации идут уже сейчас", - сказал экономист.



Он пообещал делать "все, (...) чтобы Литва не оказалась в политическом кризисе".



Будущий глава государства повторил, что у него будет "больше вопросов, чем обычно" к министру социальной защиты и труда Линасу Кукурайтису и министру сельского хозяйства Гедрюсу Сурплису.



"Есть проблемы, связанные с переводом Министерства (сельского хозяйства - ред.) в Каунас, и вообще проблемы сотрудничества с фермерами, земледельцами, поэтому хотелось бы услышать, как эти проблемы намечается решать в будущем", - сказал Г. Науседа.



Он отметил, что решения о смене министров будут приняты после консультаций с правящим большинством, и подчеркнул, что новые министры должны быть назначены с очень конкретными задачами.



"Хотелось бы, чтобы эти позиции заняли люди, которые с самого начала очень хорошо знают, зачем они пришли на эту позицию и что они намерены сделать", - сказал экономист.



Г. Науседа вступит в должность 12 июля.



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Избранный президентом Литвы Гитанас Науседа говорит, что не ожидал такой высокой явки во втором туре президентских выборов - выше 50%.



"Отрадно, что жители Литвы продемонстрировали и гражданскую зрелость, и активность, участвовали массово. Мы ожидали, что выборы президента будут популярнее других выборов, но что явка во втором туре будет выше 50% - это очень оптимистический прогноз, мы прогнозировали, что будет около 50%", - сказал на пресс-конференции в понедельник в сейме Г. Науседа.



Явка во втором туре выборов президента составила 53,44%, между тем во втором туре президентских выборов в 2014 году явка была немного ниже - 47,37%. инф.Обзор bns.lt Категории: политика, общество Ключевые слова: сейм, президент, выборы, конституция География: Литва — статья прочитана 136 раз Комментарии