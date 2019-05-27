Г. Ландсбергис приглашает И. Шимоните возглавить список консерваторов на выборах в сейм 🔊 Воспроизвести



Председатель партии консерваторов Союз отечества - Христианские демократы Литвы (СО - ХДЛ) Габриэлюс Ландсбергис говорит, что предложит Ингриде Шимоните возглавить список консерваторов на предстоящих в следующем году выборах в сейм и в случае успеха - формировать правительство.



"Оценивая растущее доверие, которое получила И. Шимоните, я приглашаю Ингриду возглавить список СО в 2020 году и, если она согласится, то формировать будущее правительство", - сказал Г. Ландсбергис BNS поздно вечером в воскресенье.



По его словам, И. Шимоните, которая вышла во второй тур выборов, продемонстрировала способность сплачивать людей, так как на президентских выборах получила не треть голосов больше, чем партия - на последних парламентских выборах. Председатель партии консерваторов Союз отечества - Христианские демократы Литвы (СО - ХДЛ) Габриэлюс Ландсбергис говорит, что предложит Ингриде Шимоните возглавить список консерваторов на предстоящих в следующем году выборах в сейм и в случае успеха - формировать правительство."Оценивая растущее доверие, которое получила И. Шимоните, я приглашаю Ингриду возглавить список СО в 2020 году и, если она согласится, то формировать будущее правительство", - сказал Г. Ландсбергис BNS поздно вечером в воскресенье.По его словам, И. Шимоните, которая вышла во второй тур выборов, продемонстрировала способность сплачивать людей, так как на президентских выборах получила не треть голосов больше, чем партия - на последних парламентских выборах.







Избранный президентом Литвы Гитанас Науседа считает, что его соперница на президентских выборах Ингрида Шимоните могла бы стать премьером, если бы вступила в ряды консерваторов.



"Я бы видел такой сценарий с одним условием, если бы она стала членом партии, поскольку без этого невозможно стать лидером партии. Если бы она стала руководителем партии и правящую коалицию формировал бы Союз Отечества-Литовские христианские демократы (консерваторы), то я бы вполне мог представить ее подходящей занять должность премьера", – сказал Г. Науседа журналистам в воскресенье. Выборы в сейм планируются в октябре 2020 года, но правящие "аграрии" упоминали, что могут предложить провести досрочные выборы.Избранный президентом Литвы Гитанас Науседа считает, что его соперница на президентских выборах Ингрида Шимоните могла бы стать премьером, если бы вступила в ряды консерваторов."Я бы видел такой сценарий с одним условием, если бы она стала членом партии, поскольку без этого невозможно стать лидером партии. Если бы она стала руководителем партии и правящую коалицию формировал бы Союз Отечества-Литовские христианские демократы (консерваторы), то я бы вполне мог представить ее подходящей занять должность премьера", – сказал Г. Науседа журналистам в воскресенье. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: консерваторы, сейм, президент, выборы, Шимоните География: Литва — статья прочитана 64 раза Комментарии