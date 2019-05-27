Экзитполы: крупнейшие фракции теряют большинство в Европарламенте 🔊 Воспроизвести



Христианские демократы и социал-демократы останутся крупнейшими фракциями в Европарламенте, но не смогут больше вдвоем формировать большинство, показывают данные экзитполов, сообщает



Крупнейшие фракции в Европарламенте - "Европейская народная партия" (ЕНП) и "Прогрессивный альянс социалистов и демократов", вероятно, больше не смогут вдвоем формировать большинство, следует из данных экзитполов парламента ЕС, обнародованных вечером в воскресенье, 26 мая. Христианские демократы и социал-демократы останутся крупнейшими фракциями в Европарламенте, но не смогут больше вдвоем формировать большинство, показывают данные экзитполов, сообщает DW Крупнейшие фракции в Европарламенте - "Европейская народная партия" (ЕНП) и "Прогрессивный альянс социалистов и демократов", вероятно, больше не смогут вдвоем формировать большинство, следует из данных экзитполов парламента ЕС, обнародованных вечером в воскресенье, 26 мая. Христианские демократы из ЕНП, куда входит и германский блок Ангелы Меркель (Angela Merkel) ХДС/ХСС, могут получить 173 мандата в парламенте нового созыва, это на 44 места меньше, чем по итогам прошлых выборов. Социал-демократы претендуют на 148 мест (минус 38).



Фракция "Альянс либералов и демократов за Европу", напротив, может увеличиться на 11 мандатов до 79 депутатов. А если к ним прибавить мандаты партии французского президента Эмманюэля Макрона "Республика на марше", то либералы и вовсе могут рассчитывать на 102 места.



Фракция "Зеленые" - "Европейский свободный альянс" также увеличится до 68 мест (плюс 16).



Обе фракции являются потенциальными кандидатами на формирование большинства вместе с христианскими демократами и социал-демократами.



Далее идут "Европейские консерваторы и реформисты" - 62 мандата (минус 14), "Европа наций и свобод", куда входит "Национальное объединение" Марин Ле Пен, - 59 (плюс 22). Внефракционные партии получают 59 мест (плюс 38), "Европа за свободу и прямую демократию" при участии немецкой "Альтернативы для Германии" - 57 (плюс 16), "Европейские объединенные левые" / "Лево-зеленые Севера" получают 46 мандатов (минус 6).



Как передает dpa, ожидается, что некоторые фракции будут переформированы. Это может коснуться, в частности, правопопулистских и правоконсервативных фракций.



Высокая явка



Выборы в главный законодательный орган Евросоюза начались 23 мая. За четыре дня голосования в 28 странах - членах Европейского Союза 427 млн избирателей имели возможность выбрать 751 депутата Европарламента нового созыва.



По информации официального представителя Европарламента, явка на этих выборах оказалась самой большой за последние 20 лет. Согласно предварительным сведениям, она составила 51-52 процента в 28 странах - членах ЕС. dw.com Категории: политика, в Европе Ключевые слова: выборы, Европарламент, фракции — статья прочитана 121 раз Комментарии