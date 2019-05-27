Что известно о семье Г. Науседы: супруга - эксперт по протоколу, дочери проживают за границей 🔊 Воспроизвести © AFP 2019 / PETRAS MALUKAS



Рядом с избранным президентом Литвы Гитанасом Науседой чаще всего можно увидеть его супругу Диану, активно участвовавшую в избирательной кампании.



Между тем, дочери Г. Науседы, проживающие за границей, прибыли в Вильнюс поздравить отца с победой, но во время предвыборной гонки избегали публичности.



"У нас своя учеба, свои карьеры, и собственные поставленные цели, а это немного расходится с тем, что хотел делать он", – сказала BNS дочь избранного президента Гедайле Науседайте.



26-летняя девушка сейчас завершает учится на архитектора в Бельгии, завершает магистратуру. Она сказала, что после учебы будет искать работу.



"Мы хотим всего добиться сами", – сказала она.



Г. Науседайте выразила уверенность в том, что "Литва избрала президентом человека, который поведет Литву вперед, который способе реализовывать свои идеи". Рядом с избранным президентом Литвы Гитанасом Науседой чаще всего можно увидеть его супругу Диану, активно участвовавшую в избирательной кампании.Между тем, дочери Г. Науседы, проживающие за границей, прибыли в Вильнюс поздравить отца с победой, но во время предвыборной гонки избегали публичности."У нас своя учеба, свои карьеры, и собственные поставленные цели, а это немного расходится с тем, что хотел делать он", – сказала BNS дочь избранного президента Гедайле Науседайте.26-летняя девушка сейчас завершает учится на архитектора в Бельгии, завершает магистратуру. Она сказала, что после учебы будет искать работу."Мы хотим всего добиться сами", – сказала она.Г. Науседайте выразила уверенность в том, что "Литва избрала президентом человека, который поведет Литву вперед, который способе реализовывать свои идеи". В ответ на вопрос о том, что изменится в жизни семьи, младшая дочь избранного президента, 23-летняя Угне, шутя сказала: "Вероятно, появится охрана".



Серьезно она добавила: "Я думаю, что у нас все равно есть определенная семейная связь. Мы встречаемся, разговариваем, мы, прежде всего, семья, а не президент и не студентка". Сейчас она стажируется в Парижском университете Венсенн-Сен-Дени, а с осени начнет магистратуру в Южной Корее.



Первая леди страны – лектор по протоколу



Супруга Г. Науседы еще в сентябре появилась с ним в Центре наук о жизни Вильнюсского университета, где экономист заявил, что будет баллотироваться на президентский пост. Тогда с речью выступила и Д. Науседене.



55-летняя будущая первая леди активно участвовала в кампании, побывала в десятках литовских городов, где интересовалась вопросами социального отчуждения и социального обеспечения. Она побывала в детских домах, домах престарелых, в центрах занятости для людей с недугами, в кризисных центрах и центрах социальной опеки.



Она не детализировала, какой будет ее роль в качестве первой леди страны.



"Давайте поговорим о видении завтра, послезавтра. В этот вечер, я считаю, это слишком преждевременно", – сказала она.



"Давайте порадуемся этому моменту. (...) Это был интересный демократический процесс, мы сделали большой шаг, сегодня праздник демократии, то, к чему стремились все, прекрасный вечер", – добавила Д. Науседене.



Она вышла замуж за Г. Науседу тридцать лет назад, до этого жила и училась в Клайпеде, изучала технологию шитья в Каунасском политехническом институте. Работала мастером смены, технологом, руководила различными швейными ателье.



Некоторое время жила в Германии, вернулась в Литву и получила диплом экономиста, затем работала в представительстве международной компании H&M Hennes & Mauritz GBC AB в Вильнюсе.



Сейчас она преподает международный протокол в Бизнес-школе Вильнюсского университета.



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Политолог Рамунас Вильпишаускас считает, что победу Гитанаса Науседы на президентских выборах в Литве определила его беспартийность, спокойный характер и поддержка экс-президента Валдаса Адамкуса.



"Основной причиной было отсутствие связей с конкретной партией. Может быть, голосов также добавил его спокойный стиль общения и поддержка Валдаса Адамкуса", – сказал BNS в понедельник ночью директор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета.



По словам Р. Вильпишаускаса, Ингрида Шимоните, поддерживаемая консерваторами, во втором туре не смогла получить дополнительные голоса, поскольку вторым выборов избирателей, которые две недели назад голосовали за других кандидатов, был Г. Науседа.



"И. Шимоните Союз Отечества-Литовские христианские демократы помогли в организационном смысле, она смогла получить больше голосов, чем консерваторы на парламентских выборах, но одновременно это создало и определенные ограничения", – сказал политолог.



Он считает, что некоторым избирателям мог не понравиться отказ И. Шимоните встретиться с парламентскими фракциями.



Р. Вильпишаускас отмечает, что сейчас Г. Науседу ждут большие дела – формирование команды и соглашение с правящими в сейме о переменах в правительстве.



"Я думаю, что первым делом – формирование команды и выбор, с кем работать, поскольку будут пытающиеся оказать влияние не в пользу общественного интереса, а ради реализации собственной повестки – и среди политиков, и среди различных бизнес-групп", – сказал политолог.



"Другой вопрос – как договориться о новом правительстве с правящими в сейме, включая и кандидатуры министров, ведь, скорее всего Кабинет министров изменится и изменится значительно", – добавил Р. Вильпишаускас.



Он также подчеркнул, что в этом году наиболее серьезным испытанием будет принятие бюджете следующего года в свете приближающихся парламентских выборов.



"Следующий год - год выборов, и здесь могут быть различные попытки правящих продемонстрировать свою щедрость избирателям. Президенту придется достаточно серьезно действовать в качестве определенного предохранителя", - считает политолог.



Он сказал, что Г. Науседу ждут большие вызовы в реализации его предвыборных обещаний по сокращению социального неравенства, ведь эти показатели зависят не только от деятельности ведомств, но и от более широких экономических процессов.



"Названные Г. Науседой показатели неравенства, разницы зарплат между Вильнюсом и другими регионами, достаточно амбициозны, они зависят не от президента, и не от ведомств страны, но от более широких рыночных экономических процессов", – сказал директор института.



В международной политике, крупнейшими вызовами будут отношения с Россией и Белоруссией, включая проблему БелАЭС, а также напряжение в трансатлантических отношениях, предполагает политический эксперт. Категории: политика, общество Ключевые слова: президент, выборы, Науседа География: Литва — статья прочитана 172 раза Комментарии