На выборах ЕП в Литве победили консерваторы 🔊 Воспроизвести



На выборах Европарламента (ЕП) в Литве лучше других показала себя партия консерваторов Союз отечества - Христианские демократы Литвы (СО - ХДЛ), которая получила 18,5% и три мандата в ЕП.



Согласно предварительным данным Главной избирательной комиссии (ГИК), в воскресенье за консерваторов в общей сложности проголосовало более 243 тыс. избирателей.



С учетом первоочередности голосов, эта партия направит в ЕП профессора университета им. Витаутаса Великого Людаса Мажилиса, экс-премьера Андрюса Кубилюса и члена сейма Расу Юкнявичене.



Второе место на выборах ЕП заняла Литовская социал-демократическая партия (ЛСДП). Она набрала 198 тыс. или 15% голосов и претендует на два мандата в ЕП.



Социал-демократов третий срок полномочий будет представлять в ЕП Вилия Блинкявичюте и член сейма Юозас Олякас. На выборах Европарламента (ЕП) в Литве лучше других показала себя партия консерваторов Союз отечества - Христианские демократы Литвы (СО - ХДЛ), которая получила 18,5% и три мандата в ЕП.Согласно предварительным данным Главной избирательной комиссии (ГИК), в воскресенье за консерваторов в общей сложности проголосовало более 243 тыс. избирателей.С учетом первоочередности голосов, эта партия направит в ЕП профессора университета им. Витаутаса Великого Людаса Мажилиса, экс-премьера Андрюса Кубилюса и члена сейма Расу Юкнявичене.Второе место на выборах ЕП заняла Литовская социал-демократическая партия (ЛСДП). Она набрала 198 тыс. или 15% голосов и претендует на два мандата в ЕП.Социал-демократов третий срок полномочий будет представлять в ЕП Вилия Блинкявичюте и член сейма Юозас Олякас. Правящий Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) получил 156 тыс. или почти 12% голосов и должен получил два мандата. Европарламентарием продолжит работу Бронис Ропе, второе место у бывшего знаменитого баскетболиста Шарунаса Марчюлёниса, который не состоит в этой партии.



На четвертом месте - непарламентская Партия труда (ПТ). За нее на выборах проголосовало более 112 тыс. или почти 9% избирателей. В ЕП "трудовиков" по-прежнему будет представлять лидер этой партии Виктор Успасских.



Занявшее пятое место Литовское либеральное движение (ЛЛД) получило более 80 тыс. или 6% голосов. Второй срок полномочий в ЕП будет работать представитель этой партии Пятрас Ауштрявичюс.



Удалось получить мандат и впервые участвовавшему в выборах ЕП общественному избирательному комитету.



Хотя в выборах участвовало пять комитетов, только "Поезд Аушры Мальдейкене" набрал необходимое число голосов для получения мандата. За него проголосовало 79 тыс. или 6% избирателей.



В ЕП будет работать лидер этого списка, парламентарий Аушра Мальдейкене.



Еще один мандат получил "Блок Вальдемара Томашевского" - коалиция Союза христианских семей и Русского альянса, набравшая 69 тыс. или более 5% голосов.



Третий срок полномочий работать в ЕП претендует председатель Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ - СХС) Вальдемар Томашевский.



Пять лет назад на выборах в ЕП лучше всех выступили консерваторы и социал-демократы. Тогда за СО - ХДЛ проголосовало 16,46% избирателей, за ЛСДП - 16,3%. Третьим было ЛЛД с 15,63% голосов, четвертым - партия "Порядок и справедливость" с 13,46% голосов.



Все эти четыре партии получили по два мандата в ЕП.



Пять лет назад по одному мандату получили ПТ (12,1%), коалиция ИАПЛ и Русского альянса (7,6%) а также Литовский союз крестьян и зеленых (6,24%).



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Результаты выборов в Европарламент (ЕП) демонтируют доверие традиционным политическим силам, заявил лидер Союза Отечества-Литовских христианских демократов (СО-ЛХД, консерваторов) Габриэлюс Ландсбергис.



По предварительным данным оппозиционные консерваторы лидируют на выборах в ЕП с 16,41% голосов избирателей и претендуют на три мандата.



"Мы ожидали три мандата, и надеемся, что столько и будет. Отрадно, что популистские силы, которых опасались другие государства Евросоюза, в Литве не обладают поддержкой", – сказал лидер консерваторов.



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Второе место на выборах в Европарламент (ЕП) демонстрирует истинный рейтинг Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) и огромный скачек, заявил лидер этой партии Гинтаутас Палуцкас.



"Это огромный скачек. На муниципальных выборах многие обозреватели говорили: "Ну, здесь 60 отдельных выборов, поэтому мы не можем оценивать общее набранное количество голосов как какую-либо значительную цифру". Я считаю, что сейчас не должно оставаться сомнений, какова истинная мощь Социал-демократической партии, потенциал и национальный рейтинг", – сказал Г. Палуцкас BNS в понедельник ночью.



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Виктор Успасских, являющийся лидером литовской Партии труда (ПТ), претендующей на один мандат в Европарламенте (ЕП), утверждает, что эти выборы сложились в целом положительно для партии, хотя и ожидалось получить два мандата.



"Я думал о двух мандатах, но немного не дотянули. Будем стараться служить избирателям и не разочаровывать их", – сказал BNS В. Успасских.



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Литовский депутат, экономист Аушра Мальдейкене, получившая мандат члена Европарламента, утверждает, что это – абсолютная, ошеломительная победа как для нее, так и для ее общественного комитета.



"Я считаю, что это абсолютная, ошеломительная победа. Иначе и не оценить. Давайте сравним наши бюджеты, наши возможности. Мы единственные, кто собрал все подписи в интернете – значит, все наши подписи совершенно чисты", – сказала А. Мальдейкене BNS в понедельник ночью.



"У нас не было бюджета, у нас было минимальное количество рекламы. Мы потратили 4100 евро – сколько собрали, столь и потратили. Один голос, отданный за комитет, составляет пять евро центов. Таков баланс", – добавила она.



По предварительным данным Главной избирательной комиссии (ГИК), за общественный комитета "Поезд Аушры Мальдейкене" проголосовали 6% избирателей. А. Мальдейкене, бывшая лидером этого списка, получила 37 тыс. голосов рейтинга первого места. Депутат отметила, что это "очень большое доверие".



Она еще подумает, к какой политической силе в ЕП присоединиться, однако, по ее словам, этой будет фракция, пропагандирующая европейские ценности. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: ГИК, Европарламент, выборы География: Литва — статья прочитана 108 раз Комментарии