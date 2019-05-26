Г. Науседа: надеюсь, что спустя время все жители Литвы будут чувствовать себя победившими 🔊 Воспроизвести



Лидирующий на выборах президента Литвы с большим отрывом экономист Гитанас Науседа выражает надежду, что спустя какое-то время после его избрания все жители Литвы будут чувствовать себя победившими.



"Я надеюсь, что спустя какое-то время будут чувствовать себя победившими все жители Литвы, которым я благодарен за поддержку, потому что эта поддержка, наверное, не позволяет сомневаться в том, что нас поддерживает большая часть Литвы", - сказал журналистам в воскресенье Г. Науседа, который пришел в ресторан к своим сторонникам.



"Я вижу, что люди поверили. Так что сейчас самое плохое, что может для нас произойти - если мы подорвем доверие людей. Я буду делать все и я надеюсь, что моя команда будет делать все, отдаст все силы Литве, чтобы не случилось так, чтобы люди разочаровались в политике вообще", - сказал он. Лидирующий на выборах президента Литвы с большим отрывом экономист Гитанас Науседа выражает надежду, что спустя какое-то время после его избрания все жители Литвы будут чувствовать себя победившими."Я надеюсь, что спустя какое-то время будут чувствовать себя победившими все жители Литвы, которым я благодарен за поддержку, потому что эта поддержка, наверное, не позволяет сомневаться в том, что нас поддерживает большая часть Литвы", - сказал журналистам в воскресенье Г. Науседа, который пришел в ресторан к своим сторонникам."Я вижу, что люди поверили. Так что сейчас самое плохое, что может для нас произойти - если мы подорвем доверие людей. Я буду делать все и я надеюсь, что моя команда будет делать все, отдаст все силы Литве, чтобы не случилось так, чтобы люди разочаровались в политике вообще", - сказал он. * * *



Независимый экономист Гитанас Науседа в воскресенье одержал победу на выборах президента Литвы, сильно опередив кандидата консерваторов, парламентария Ингриду Шимоните.



Подсчет голосов с 1521-го участка из 1972-х показал, что Г. Науседа получил 70,64% голосов, а бывшая министр финансов И. Шимоните - 27,95%.



Еще поступают голоса из Вильнюса и отрыв между кандидатами может сократиться, но И. Шимоните признала, что догнать Г. Науседу она не сможет, и поздравила его с победой.



"Я надеюсь, что спустя какое-то время будут чувствовать себя победившими все жители Литвы, которым я благодарен за поддержку", - сказал журналистам в воскресенье вечером Г. Науседа.



Он обещал стараться работать с парламентом и правительством, чтобы уменьшить социальное отчуждение в стране.



"Я надеюсь, что нам удастся вместе с другими органами власти найти те точки соприкосновения с одной целью - чтобы в Литве было лучше жить, чтобы в Литве увереннее чувствовал себя каждый человек, чтобы в Литве было больше взаимопомощи, меньше издевательств, чтобы прекрасно уживались между собой старый и молодой, более состоятельный и менее состоятельный, житель окраины и житель центра или столицы", - сказал Г. Науседа.



Избранный президент также упомянул, что смягчит риторику в отношении России, но подчеркнул, что серьезных изменений в отношениях Литвы с Россией можно ожидать только в том случае, если Москва изменит свое поведение с Украиной.



Г. Науседа сказал, что после вступления в должность по-прежнему будет жить в своем доме в Павильнисе, однако еще обсудит это с Департаментом охраны руководства.



Кандидат И. Шимоните признала свое поражение и пожелала конкуренту "успехов в сплочении всех людей".



Она обещала продолжать активное участие в литовской политике.



"450 тысяч голосов за твоей спиной - это не то, чему ты можешь легко сказать: большое спасибо за цветы и я иду дальше выращивать свои нарциссы", - сказала И. Шимоните телеканалу LRT.



Завершающая срок полномочий президент Литвы Даля Грибаускайте в воскресенье поздравила по телефону Г. Науседу с победой на президентских выборах и пожелала ему успехов в деле оправдания возложенных на него жителями Литвы ожиданий. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: президент, выборы, Науседа География: Литва — статья прочитана 67 раз Комментарии