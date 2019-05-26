Доверие избирателей обусловит, нужно ли аграриям обновление, говорит Р. Карбаускис 🔊 Воспроизвести



От того, как голосуют избиратели, будет зависеть, нуждаются ли "аграрии" в обновлении, говорит лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис.



Он также сказал, что не знает планов премьера Саулюса Сквярнялиса в связи со словами последнего, что свое политическое будущее он необязательно связывает с "аграриями".



"Все зависит от того, устраивает ли избирателей то, как работает это правящее большинство в ЛСКЗ. Так что потом и пойдет речь о том, нужно (обновление – BNS) или нет", – сказал журналистам Р. Карбаускис в избирательном штабе партии в воскресенье.



С. Сквярнялис в воскресенье в штабе "аграриев" призвал партию обновляться, укреплять отделения с целью привлечения новых молодых избирателей, повернуться к крупным городам, а также упомянул, что от этого может зависеть, останется ли он сам работать с "аграриями". От того, как голосуют избиратели, будет зависеть, нуждаются ли "аграрии" в обновлении, говорит лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис.Он также сказал, что не знает планов премьера Саулюса Сквярнялиса в связи со словами последнего, что свое политическое будущее он необязательно связывает с "аграриями"."Все зависит от того, устраивает ли избирателей то, как работает это правящее большинство в ЛСКЗ. Так что потом и пойдет речь о том, нужно (обновление – BNS) или нет", – сказал журналистам Р. Карбаускис в избирательном штабе партии в воскресенье.С. Сквярнялис в воскресенье в штабе "аграриев" призвал партию обновляться, укреплять отделения с целью привлечения новых молодых избирателей, повернуться к крупным городам, а также упомянул, что от этого может зависеть, останется ли он сам работать с "аграриями". Р. Карбаускис напомнил, что партия и фракция выразили доверие С. Сквярнялису, так что если он примет решение претендовать на пост премьера, то "поддержка у него будет". Он также сказал, что менять или не менять некоторых министров будет "прерогативой премьера".



"После первого тура, когда консерваторы сказали, что они точно не будут формировать правительство, стало ясно, что никто другой его формировать не сможет. Вот пройдут выборы, появится новый руководитель, с ним будут говорить о том, что делать дальше (...), нужно дождаться результатов", - объяснил он.



Лидер "аграриев" повторил, что на выборах президента голосовал за Гитанаса Науседу, то есть "против Ингриды Шимоните", и сказал, что если бы И. Шимоните стала президентом, то он "не совсем представлял бы себе, о чем с ней говорить".



И тем не менее с будущим президентом Р. Карбаускис намерен прежде всего обсудить, как он видит перспективу правящей коалиции и нужны ли досрочные выборы.



"Мы обсудим, как он видит работу новой исполнительной власти, (...), когда выборы, будут ли они досрочными", - сказал Р. Карбаускис.



Относительно ожиданий по выборам Европарламента (ЕП) Р. Карбаускис сказал, что ожидает "победы на выборах", то есть того, что возглавляемая им политическая сила получит больше всего голосов.



"Явка высокая, так что результат точно будет справедливым, он отразит национальные отличия", - сказал он.



По предварительным результатам президентских выборов, на них уверенно лидирует Г. Науседа. Обнародование результатов выборов ЕП начнется после полуночи. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: президент, выборы, Карбаускис, Науседа География: Литва — статья прочитана 66 раз Комментарии