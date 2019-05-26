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В. Адамкус: желаю, чтобы новый президент вывел Литву на международный уровень



Бывший руководитель Литвы Валдас Адамкус, голосовавший в воскресенье, надеется, что новый президент будет соответствовать ожиданиям народа и выведет Литву на международный уровень.

"Мой выбор, пожалуй, всем известен. В связи с этим я хочу поблагодарить кандидатов, которые подняли своими дебатами Литву на европейский уровень, затрагивая литовские проблемы, высказывая свое видение будущего Литвы, как во внутренних делах, так и во внешней политике. Я бы хотел пожелать избранному президенту, будущему президенту Литовской Республики, выполнить ожидания литовского народа и одновременно поднять Литву на международный уровень", – сказал В. Адамкус журналистам, после голосования в Вильнюсе.

"Я придерживаюсь своего мнения и верю, что будущий президент послужит людям Литвы, обладая четким видением ведения Литвы по ясному пути в международной политике", – добавил он.
Отвечая на вопрос о том, на какие вопросы он бы обратил внимание будущего президента Литвы, В. Адамкус акцентировал безопасность страны и международное сотрудничество.

"Мне кажется, что наше внешняя политики очень четко определена, и надеюсь, что она не изменится. Безопасность Литвы (...) и международное сотрудничество Литвы на европейском и мировом уровне", – сказал экс-президент.

За президентский пост во втором туре выборов борются бывший министр финансов, кандидат консерваторов и член сейма Ингрида Шимоните, а также экономист, независимый кандидат Гитанас Науседа.

Одновременно в воскресенье проходят и выборы в Европарламент. В выборах в Европарламент (ЕП) участвуют 16 списков кандидатов, выдвигаемых партиями и общественными комитетами. В целом Литва выберет 11 европарламентариев.
BNS
Категории: политика, общество
Ключевые слова: президент, выборы, Адамкус, Шимоните, Науседа
География: Литва
статья прочитана 67 раз
добавлена сегодня, 26 мая, 22:59

Комментарии

Сусанин
26 мая, 23:06
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Зачем сам завёл страну в тупик, чтобы кто-то исправлял?
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