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Президент Д. Грибаускайте поздравила Г. Науседу с победой на выборах
Завершающая срок полномочий президент Литвы Даля Грибаускайте в воскресенье поздравила по телефону Гитанаса Науседу с победой на президентских выборах.
Действующая президент пожелала избранному президенту стойкости и успехов в деле оправдания возложенных на него жителями Литвы ожиданий, сообщила пресс-служба Д. Грибаускайте.
По данным BNS, в понедельник планируется встреча Д. Грибаускайте с Г. Науседой.
Глава государства также поговорила по телефону и с другой участницей президентских выборов Ингридой Шимоните.
Председатель сейма Викторас Пранцкетис поздравил Г. Науседу и сказал, что надеется на гармоничную совместную работу в течение предстоящего года.
"После этой ночи страну ожидает новый политический этап, который, я надеюсь, принесет прорыв и уверенность в будущем, стабильность и спокойствие нашим людям. Я желаю новому президенту успехов и стойкости после того, как он возьмет на себя эту ответственность и поведет государство вперед", - сказал спикер сейма.
Срок полномочий нового президента Литвы начнется 12 июля, когда состоится его вступление в должность.
Подсчет голосов с 1427-ми участков из 1972-х показывает, что Г. Науседа получил 71,12% голосов, а кандидат консерваторов И. Шимоните - 27,45%.
Комментарии
123аб
26 мая, 23:32
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Он - меньшее зло.
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