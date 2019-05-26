Президент Д. Грибаускайте поздравила Г. Науседу с победой на выборах 🔊 Воспроизвести



Завершающая срок полномочий президент Литвы Даля Грибаускайте в воскресенье поздравила по телефону Гитанаса Науседу с победой на президентских выборах.



Действующая президент пожелала избранному президенту стойкости и успехов в деле оправдания возложенных на него жителями Литвы ожиданий, сообщила пресс-служба Д. Грибаускайте.



По данным BNS, в понедельник планируется встреча Д. Грибаускайте с Г. Науседой.



Глава государства также поговорила по телефону и с другой участницей президентских выборов Ингридой Шимоните.



Председатель сейма Викторас Пранцкетис поздравил Г. Науседу и сказал, что надеется на гармоничную совместную работу в течение предстоящего года.



"После этой ночи страну ожидает новый политический этап, который, я надеюсь, принесет прорыв и уверенность в будущем, стабильность и спокойствие нашим людям. Я желаю новому президенту успехов и стойкости после того, как он возьмет на себя эту ответственность и поведет государство вперед", - сказал спикер сейма.



Срок полномочий нового президента Литвы начнется 12 июля, когда состоится его вступление в должность.



Подсчет голосов с 1427-ми участков из 1972-х показывает, что Г. Науседа получил 71,12% голосов, а кандидат консерваторов И. Шимоните - 27,45%. Завершающая срок полномочий президент Литвы Даля Грибаускайте в воскресенье поздравила по телефону Гитанаса Науседу с победой на президентских выборах.Действующая президент пожелала избранному президенту стойкости и успехов в деле оправдания возложенных на него жителями Литвы ожиданий, сообщила пресс-служба Д. Грибаускайте.По данным BNS, в понедельник планируется встреча Д. Грибаускайте с Г. Науседой.Глава государства также поговорила по телефону и с другой участницей президентских выборов Ингридой Шимоните.Председатель сейма Викторас Пранцкетис поздравил Г. Науседу и сказал, что надеется на гармоничную совместную работу в течение предстоящего года."После этой ночи страну ожидает новый политический этап, который, я надеюсь, принесет прорыв и уверенность в будущем, стабильность и спокойствие нашим людям. Я желаю новому президенту успехов и стойкости после того, как он возьмет на себя эту ответственность и поведет государство вперед", - сказал спикер сейма.Срок полномочий нового президента Литвы начнется 12 июля, когда состоится его вступление в должность.Подсчет голосов с 1427-ми участков из 1972-х показывает, что Г. Науседа получил 71,12% голосов, а кандидат консерваторов И. Шимоните - 27,45%. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: президент, выборы, Шимоните, Науседа — статья прочитана 75 раз Комментарии