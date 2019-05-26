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В Литве состоялись выборы президента: Шимоните поздравила Науседу с победой
26 мая в В Литве состоялись выборы президента и европарламентариев. Сейчас идет подсчет голосов. По данным с 1427 из 1972 избирательных участков лидирует Гитанас Науседа (71.12%), за Ингриду Шимоните голосовали 27.45% избирателей, сообщает DELFI.
"Только что позвонила Ингрида и поздравила с победой. Видно, этим действием признали, что победа на выборах за нами", – сказал вернувшийся в штаб Науседа. Его возвращение в штаб было встречено аплодисментами. В прямом эфире на LRT Науседа не осмелился признать свою победу, но вскоре ему позвонила Ингрида и поздравила. "Ингриде пришлось звонить мне через окружные каналы", – признал независимый кандидат.
"Я поздравила Гитанаса 10-15 минут назад и пожелала ему успеха в сплочении людей", – сказала в эфире LRT Шимоните. "Я уже позвонила Гитанасу Науседе – нечего ждать, я в цифрах разбираюсь", – сказала Шимоните. Напомним, что за пост главы страны борются кандидат консерваторов депутат парламента Ингрида Шимоните и независимый кандидат Гитанас Науседа. Явка во втором туре выборов президента Литвы составила 53,43%, сообщила Главная избирательная комиссия (ГИК). Явка была ниже, чем в первом туре выборов две недели назад, но выше, чем во втором туре президентских выборов в 2014 году.
ru.delfi.lt
География: Литва
Комментарии
Чужая колея
26 мая, 23:09
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Похоже на Зеленского, но Литве не дадут свернуть с проторенной дорожки , ведущей в тупик.
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