«Газ без выбора для вас». Уходя от России, Европа к России и придет 🔊 Воспроизвести Ангела Меркель. Иллюстрация: baltnews.ee



23 мая 2019 года станет заметной датой в истории Евросоюза. В этот день вступают в законную силу поправки к газовой директиве ЕС и начинаются выборы в Европарламент, пишет 23 мая 2019 года станет заметной датой в истории Евросоюза. В этот день вступают в законную силу поправки к газовой директиве ЕС и начинаются выборы в Европарламент, пишет EAdaily.com . По мысли аналитиков проевропейской ориентации, два этих события должны будут взаимно дополнить друг друга в борьбе Евросоюза за собственную энергетическую безопасность (одно — экономически, другое — политически) и поставить крест на проекте «Северный поток-2». «Адвокаты дьявола „СП-2“ не спасут»



«Проект Кремля, реализуемый немецкими „адвокатами дьявола“ — отставными германскими политиками вроде Герхарда Шредера и составляющих ему компанию нескольких пенсионеров, несмотря на имеющуюся поддержку от Ангелы Меркель будет заблокирован. Российский монополист не пойдет на выполнение требований газовой директивы, предписывающей ему отдать транспортировку топлива в третьи руки и, таким образом, потерять часть прибыли. Германия будет вынуждена максимально быстро построить терминалы для приемки импортируемого из США сжиженного природного газа. Путин и его друзья просчитались», — хлопает в ладоши эксперт швейцарской Neue Zürcher Zeitung Йорг Химмельрайх.



Сложно сказать, какая из причин дает ему возможность больше радоваться: то, что Германия не сможет получать 55 млрд кубометров газа в год, или то, что Россия их Германии не сможет продавать. Но вряд ли стоит тратить время в поисках ответа на обозначенные в предыдущей фразе вопросы. Ибо радость сия имеет шанс быть весьма кратковременной. Потому что, уйдя от России и «Газпрома», Германия и Евросоюз в поисках поставщиков голубого топлива через некоторое время придут… к России и «Газпрому». Ну и еще «Новатэку» впридачу.



А вы не пробовали считать на два хода вперед?



Европейские любители антироссийскости на поверку оказываются плохими шахматистами. Такими, что видят вперед максимум на один ход, да и тот — свой собственный. Проблемы, которые могут принести их действия им же, они не просчитывают.



Отказавшись от «СП-2», Германия не откажется от попыток получить те же самые 55 млрд кубометров топлива другими путями. Большая часть этого объема нужна немецкому государству для удовлетворения собственных нужд (годовое потребление газа Германией составляет 97 млрд куб. м), а значит, обязательна к приобретению. Меньшая — для продажи партнерам по ЕС, что тоже приносит поступления в германский бюджет.



Что там с альтернативными рынками поставок? Норвегия — дороже, да и добыча у нее постоянно снижается. Главный европейский газоносный бассейн — голландский Гронинген — тоже дышит на ладан: запасы месторождения, эксплуатируемого с 1959 года, подходят к концу. СПГ США, усиленно проталкиваемый в Европу Дональдом Трампом? Его брать ЕС будет только в случае, если ощутит у виска дуло приставленного американским ковбоем кольта.



Да, аналитик главной немецкой деловой газеты Handelsblatt Матиас Брюгманн сообщает, что «к 2023 году Европейский союз намерен увеличить закупки американского сжиженного газа». Но «намерен» не есть то же самое, что «закупит». Брать втридорога американское топливо только из желания досадить России по принципу «назло маме уши отморожу» — такой манере поведения на континенте подвержена только одна страна, и она в число членов ЕС не входит.



Да, Ангела Меркель в свое время уступила вашингтонскому натиску и согласилась построить на берегу Балтийского моря терминал по приему СПГ. Но кто сказал, что он будет способен принимать исключительно танкеры из США?



На что готов капитал за 2600% навара?



Как утверждает агентство Bloomberg, цена добычи одной британской тепловой единицы (BTU) американского сжиженного газа составляет $ 2,6. Российские газовики из «Новатэка» и «Газпрома», добывая ту же самую BTU в условиях Крайнего Севера, тратят на процесс $ 0,1. Улавливаете разницу?



А помните процитированное Карлом Марксом высказывание Томаса Даннинга: «Обеспечьте 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживлённым, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы»? Коли уж за какие-то 300% прибыли капитал готов на все, то на что он готов ради экономии, исчисляемой в 2600%? Неизрасходованные деньги — это, в конце концов, то же самое, что дополнительно заработанные.



Природа гигантской разницы в себестоимости проста: для того, чтобы природный газ стал жидкостью, которую и закачивают в танки для перевозки, его требуется охладить до минус 160ºC. Как вы понимаете, газ, добываемый в России из недр, находящихся в состоянии «вечная мерзлота», довести до точки сжижения гораздо проще и дешевле, чем американский, извлекаемый на поверхность в широтах, намного южнее Северного полярного круга.



Кстати, российский СПГ настолько дешевле американского, что даже поставлялся в экстремальных случаях в Бостон.



«К настоящему моменту только Польша и три балтийских республики сделали заявку на покупку СПГ из США. И несомненно, что по политическим причинам», — отмечает Handelsblatt, между строк которой читается: и вряд ли еще найдутся дураки, пожелающие создавать самим себе колоссальные убытки ради того, чтобы Штатам было хорошо.



Если трубе — «труба», то танкерам — праздник



Соответствовать требованиям газовой директивы ЕС и Третьего энергетического пакета российским производителям СПГ несложно: танкеры, не принадлежащие «Газпрому» и «Новатэку», в нужном количестве найдутся. Транспортное плечо с Ямала до той же Германии короче, чем до Балтики из США.



«Новатэк» уже ввел три линии завода «Ямал СПГ», способных производить 17,5 млн тонн сжиженного газа в год. Исходя из пропорции «1 тонна СПГ — это примерно 1 380 куб. м природного газа», устанавливаем, что ямальский завод в случае блокировки российско-германского проекта способен закрыть почти половину объема, предполагавшегося к поставкам в Европу через «СП-2» (24,15 млрд куб. м). К 2030 году «Новатэк» планирует количество «Ямалов» довести с одного до трех, а суммарная их производительность составит 70 млн тонн сжиженного газа в год. А ведь есть еще и «Газпром», строящий свой «Балтийский СПГ» (это только на европейском направлении, о сахалинских проектах здесь речь не идет) первоначальной мощностью 10 млн тонн в год с возможностью увеличения производительности до 15 млн тонн.



Даже если Вебер пойдет против ветра…



Готовясь к уходу с поста канцлера ФРГ на заслуженный отдых, Ангела Меркель побеспокоилась о том, чтобы продвинуть на пост главы Европейской комиссии не просто своего человека, но такого представителя Германии, который был бы вменяемым и контролируемым ею. Выбор пал на Манфреда Вебера, политика без харизмы, но достаточно обтершегося в элитной части Европейской народной партии, задававшей тон в Европарламенте. Вебер по мере приближения выборов 23—26 мая 2019-го стал вдруг проявлять все сильнее и сильней признаки самостоятельности, дойдя однажды до обещания «блокировать навсегда „Северный поток-2“». Фраза настолько не понравилась фрау Меркель, что в евросоюзной прессе моментально появились предположения, что «госпожа Ангела после ухода с поста канцлера постарается возглавить Еврокомиссию».



Предположения эти были подтверждены (хотя и в очень расплывчатой манере) в интервью уходящего главы ЕК Жан-Клода Юнкера некоторым СМИ. Что свидетельствует о большой обеспокоенности, проявляемой Ангелой Меркель в отношении «СП-2»: чтобы убедить европарламентариев в том, что это все-таки проект экономический, а не политический и потому не угрожает энергобезопасности ЕС, нужна фигура влиятельная и не только уважаемая за прошлые заслуги, но и находящаяся на высоком посту сейчас.



Удастся Меркель в итоге стать председателем ЕК (и захочет ли она в реальности этого) — вопрос в достаточной степени второстепенный. Голосовать Евросоюзу по газу все равно придется с позиции Его Величества Евро. А монетка эта, даже при отказе от российского газа (по трубе), заставит Европу прийти снова к российскому газу. Но разве что теперь природному сжиженному, доставляемому в танкерах.



Круг замкнулся.



Автор: Владимир Добрынин, Мадрид eadaily.com Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Германия, Еврокомиссия, маршрут, СП-2 — статья прочитана 183 раза Комментарии