Коломойский советует Зеленскому объявить дефолт - Financial Times Игорь Коломойский (скриншот видео/УП)



Игорь Коломойский считает, что Украине нечего бояться, если она не выполнит своих обязательств перед международными кредиторами



Олигарх Игорь Коломойский, который вернулся в Украину из Израиля в ночь на 16 мая, советует президенту Владимиру Зеленскому, назначившему главой своей администрации его юриста Андрея Богдана, объявить дефолт, чтобы Евросоюз и США списали Украине долги в качестве компенсации за то, что якобы является плацдармом в противостоянии Запада и России. Об этом он заявил в интервью Financial Times, сообщает ЛIГА.НОВОСТИ "По моему мнению, мы должны поступить с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины", - сказал он, упомянув страну, которая в 2015-м не смогла рассчитаться с Международным валютным фондом.



По его словам, США и Евросоюз могли бы списать внешние долги Украины, потому что "их не интересует Украина", их цель - "навредить России".



"Это ваша игра, ваша геополитика (...) Вам нет дела до Украины. Вы хотите навредить России, а Украина - просто оправдание", - добавил он. "Если Зеленский будет слушать (Запад - ред.), он закончит, как Порошенко. У него будут такие же рейтинги - 5, 10, 15% вместо 73%", - считает олигарх.



16 мая сообщалось, что Коломойский прилетел в аэропорт Борисполь. Он сказал, что вернулся на 5 лет по "семейным обстоятельствам".



* * *



Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев прокомментировал обращение бизнесмена Игоря Коломойского к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом объявить дефолт по внешним долгам страны.



Как он отметил на своей странице в Facebook, если власти Украины решатся на подобный шаг, то это может привести к пагубным последствиям.



«Игорь Валерьевич — за дефолт! То, что это может быть 70—80 гривен за доллар, этот побочный, так сказать эффект, он скромно обошёл вниманием», — написал он.



Также Арьев высказал предположение, что бизнесмену мешает Международный валютный фонд (МВФ) и дефолт на Украине поможет предпринимателю разобраться с данной организацией.



«Коломойский хочет вернуть или урвать себе что-то от национализированного «ПриватБанка». Это непременно вызовет проблемы с МВФ, от которого мы зависим, особенно в период пиковых выплат по займам правительств Тимошенко и Азарова (и это понимают даже у Зеленского). Но МВФ Коломойскому очень мешает. Далее включается простая... логика. МВФ мешает? Тогда дефолт!» — отметил он.



Арьев отдельно добавил, что если будет объявлен дефолт, а потом будет снят мораторий на продажу земли, то Коломойский сможет воспользоваться подобной ситуацией в своих интересах.