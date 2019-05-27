Французский депутат призвал покончить с антироссийской истерией 🔊 Воспроизвести © AFP 2019 / Denis Charlet Депутат Национального собрания Франции от партии "Национальный фронт" Жозе Эврар. Архивное фото



Депутат от партии "Национальное объединение" Жозе Эврар направил обращение министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану, в котором призвал нормализовать отношения с Москвой, сообщает



Он напомнил, что комиссия, расследовавшая "российское вмешательство" в выборы в США, в результате так и не нашла доказательств какого-либо влияния Москвы на избирательные процессы другой страны. По словам депутата, хоть это и не было основной причиной введения санкций против России, однако повлияло на их продление. Депутат от партии "Национальное объединение" Жозе Эврар направил обращение министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану, в котором призвал нормализовать отношения с Москвой, сообщает РИА Новости со ссылкой на RT.Он напомнил, что комиссия, расследовавшая "российское вмешательство" в выборы в США, в результате так и не нашла доказательств какого-либо влияния Москвы на избирательные процессы другой страны. По словам депутата, хоть это и не было основной причиной введения санкций против России, однако повлияло на их продление. "Не пора ли положить конец тому, что следует расценивать как антироссийскую истерию, — этой системе санкций, которая привела к дальнейшему ухудшению торгового баланса Франции? Не пора ли Франции проявить инициативу, чтобы вновь завязать диалог и возобновить торговлю с Россией?" — говорится в документе.



Ряд стран Запада ввели санкции в отношении России в 2014 году. Поводом послужили итоги референдума в Крыму, на котором подавляющее большинство заявило о желании воссоединиться с Россией, а также начало конфликта на юго-востоке Украины. Москва ввела контрсанкции. С тех пор ограничительные меры с обеих сторон продлевались и расширялись. РИА Новости Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Россия, санкции, Европа, Франция, депутат — статья прочитана 101 раз Комментарии