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В МИД Ирана опровергли данные о начале переговоров с США

Reuters


Министерство иностранных дел Ирана опровергло информацию о якобы начавшихся переговорах между иранской и американской сторонами.

Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства страны, сообщает RT.

«Нет никаких ни прямых, ни опосредованных переговоров между Ираном и США», — заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Госдепартамент США восемь раз официально обращался к Тегерану с призывом начать переговоры.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Госдепартамент США восемь раз официально обращался к Тегерану с призывом начать переговоры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Ирана.
По словам иранского президента, он поддерживает переговоры и дипломатию, однако не считает их правильными в нынешних условиях.

Он отметил, что во время его визита в ООН в 2018 году «пять хорошо известных мировых лидеров» обратились к Тегерану с предложением посредничества в переговорах с американским президентом Дональдом Трампом.

«Госдепартамент также восемь раз обращался к нам с просьбами», — приводятся слова Рухани.

Иранский президент добавил, что «сегодня совсем не время для переговоров, а время для сопротивления и стойкости».

В сентябре 2018 года Трамп заявлял, что встреча с Рухани может стать возможной в случае, если Тегеран изменит свою политику.
russian.rt.com
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: США, ЕС, Иран, сделка
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добавлена сегодня, 27 мая, 13:00

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