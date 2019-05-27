В МИД Ирана опровергли данные о начале переговоров с США 🔊 Воспроизвести Reuters



Министерство иностранных дел Ирана опровергло информацию о якобы начавшихся переговорах между иранской и американской сторонами.



Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства страны, сообщает



«Нет никаких ни прямых, ни опосредованных переговоров между Ираном и США», — заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.



Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Госдепартамент США восемь раз официально обращался к Тегерану с призывом начать переговоры.



Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Госдепартамент США восемь раз официально обращался к Тегерану с призывом начать переговоры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Ирана. Министерство иностранных дел Ирана опровергло информацию о якобы начавшихся переговорах между иранской и американской сторонами.Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства страны, сообщает RT «Нет никаких ни прямых, ни опосредованных переговоров между Ираном и США», — заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Госдепартамент США восемь раз официально обращался к Тегерану с призывом начать переговоры.Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Госдепартамент США восемь раз официально обращался к Тегерану с призывом начать переговоры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Ирана. По словам иранского президента, он поддерживает переговоры и дипломатию, однако не считает их правильными в нынешних условиях.



Он отметил, что во время его визита в ООН в 2018 году «пять хорошо известных мировых лидеров» обратились к Тегерану с предложением посредничества в переговорах с американским президентом Дональдом Трампом.



«Госдепартамент также восемь раз обращался к нам с просьбами», — приводятся слова Рухани.



Иранский президент добавил, что «сегодня совсем не время для переговоров, а время для сопротивления и стойкости».



В сентябре 2018 года Трамп заявлял, что встреча с Рухани может стать возможной в случае, если Тегеран изменит свою политику. russian.rt.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: США, ЕС, Иран, сделка — статья прочитана 84 раза Комментарии