В МИД Ирана опровергли данные о начале переговоров с США

Министерство иностранных дел Ирана опровергло информацию о якобы начавшихся переговорах между иранской и американской сторонами.
Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства страны, сообщает RT.
«Нет никаких ни прямых, ни опосредованных переговоров между Ираном и США», — заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Госдепартамент США восемь раз официально обращался к Тегерану с призывом начать переговоры.
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Госдепартамент США восемь раз официально обращался к Тегерану с призывом начать переговоры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Ирана.
По словам иранского президента, он поддерживает переговоры и дипломатию, однако не считает их правильными в нынешних условиях.
Он отметил, что во время его визита в ООН в 2018 году «пять хорошо известных мировых лидеров» обратились к Тегерану с предложением посредничества в переговорах с американским президентом Дональдом Трампом.
«Госдепартамент также восемь раз обращался к нам с просьбами», — приводятся слова Рухани.
Иранский президент добавил, что «сегодня совсем не время для переговоров, а время для сопротивления и стойкости».
В сентябре 2018 года Трамп заявлял, что встреча с Рухани может стать возможной в случае, если Тегеран изменит свою политику.
Он отметил, что во время его визита в ООН в 2018 году «пять хорошо известных мировых лидеров» обратились к Тегерану с предложением посредничества в переговорах с американским президентом Дональдом Трампом.
«Госдепартамент также восемь раз обращался к нам с просьбами», — приводятся слова Рухани.
Иранский президент добавил, что «сегодня совсем не время для переговоров, а время для сопротивления и стойкости».
В сентябре 2018 года Трамп заявлял, что встреча с Рухани может стать возможной в случае, если Тегеран изменит свою политику.