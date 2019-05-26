Артек захлестывает Детская Новая волна 🔊 Воспроизвести Фото: newwavejunior.eu







На протяжении многих лет программы развития детского творчества в России получают активную поддержку. Всестороннее гармоничное воспитание, духовное и творческое формирование подрастающего поколения – одна из главных задач прогрессивного современного общества разных стран мира. В связи с этим компания «АРС» и Академия популярной музыки Игоря Крутого проводит Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна».



Главная задача Главная задача «Детской Новой волны» - содействовать творческому росту юных талантливых исполнителей, помогать в развитии и становлении их как личностей. Важно привлечь внимание государственных, общественных и коммерческих организаций разных стран к одарённым детям и подросткам.



Ежегодно юных музыкантов ежегодно приезжают поддержать самые яркие звезды шоу-бизнеса, - Ф. Киркоров, С. Ротару, Л. Лещенко, Д. Билан, В. Сердючка, Л. Вайкуле, Б. Моисеев, Алсу, Тимати, В. Брежнева, В. Пресняков, гр. «Дискотека Авария», «Город 312», «23:45», «Ранетки», «Банд`эрос», участники «Детской Новой Волны» разных лет и многие-многие другие.



«Детская Новая волна» открывает миру новые имена одарённых детей, поддерживает их, дает возможность юным музыкантам заявить о своих творческих способностях на профессиональной сцене наравне с мэтрами шоу-бизнеса. Участие в конкурсе – бесценный опыт, который необходим начинающим артистам в динамичном творческом развитии. Многие из финалистов конкурса становятся студентами Академии популярной музыки Игоря Крутого – современного центра эстетического и музыкального развития детей, который открыл свои двери для учеников в 2015 году.







В числе победителей «Детской Новой волны» - Анастасия и Виктория Петрик (Украина), Кристина Светличная (Беларусь), дуэт «А-Лау» (Казахстан), группа «Размик и друзья (Армения), Андраник Алексанян (Украина), Елизавета Пурис (Россия), Соня Гюлхасян (Армения), София Тарасова (Украина), Арина Петрова (Россия), Ева Лёпа (Украина) и другие маленькие артисты. Многие из финалистов участвуют в Международном детском конкурсе «Евровидение»: Владимир Арзуманян, Настя Петрик, Полина Богусевич. На конкурсе «Евровидение – 2017» выступал финалист «Детской Новой волны – 2012» Кристиан Костов (Болгария).



«Детская Новая волна - 2019» пройдет 30-31 мая в «Артеке». Конкурс проводится при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. Конкурс проходит в 12-й раз, в «Артеке» - в десятый. «Для нас важно, что «Детская Новая волна» традиционно проводится в «Артеке» - у нас общая идеология: помочь раскрыться детям. Конкурс не только помогает конкретным конкурсантам проявить себя в песенном творчестве, но и побуждает тысячи участников артековской смены дерзнуть и попробовать себя в музыке. И важно, что артековцы видят серьезную работу юных музыкантов с педагогами и понимают, что любой успех достигается упорным трудом. «Артек» неизменно создает для участников «Детской Новой волны» комфортные условия для жизни и творчества. В нынешнем году поддерживать юных конкурсантов, наряду с более чем тремя тысячами артековцев из разных уголков страны, будут и крымские дети, которых мы пригласим из разных городов полуострова в гости - специально на музыкальный праздник» - отметил исполняющий обязанности директора МДЦ «Артек» Константин Федоренко.



Фото: newwavejunior.eu/







Ранее «Детская Новая волна» проходила на спортивном стадионе «Артека», где специально для конкурса возводилась сцена. С 2018 года «Артек» принимает музыкальный детский праздник на новой замечательной площадке - «Артек-Арена».



На «Детской Новой волне - 2019» выступят 11 участников из 9 стран мира, в том числе финалист телевизионного проекта телеканала НТВ «Ты супер!».



В этом году юных исполнителей вновь поддержат звезды: на сцене «Артека» выступят Алексей Воробьев, «ПИЦЦА», «Дискотека Авария», Стас Пьеха, Нюша, ST, Зара, Сосо Павлиашвили, а также члены жюри: Лев Лещенко, Юлианна Караулова, Олег Газманов, Николай Басков, Юлия Савичева. Председатель жюри – народный артист России, продюсер и композитор Игорь Крутой.



«Детская Новая волна» из года в год проходит в атмосфере, благоприятной для раскрытия и поддержки творческого потенциала юных артистов. Благодаря проведению этого конкурса вопросы прогрессивного развития детского музыкального творчества, культурного воспитания детей решаются с максимальной эффективностью.



Эфир конкурса - в июне на телеканале «НТВ» В ноябре 2008 года в Москве компания «АРС» провела первый Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна». Конкурс «Детская Новая волна - 2009» также прошел в Москве, в концертном зале «Космос». В 2010 году «Детская Новая волна» переехала в «АРТЕК».Ежегодно юных музыкантов ежегодно приезжают поддержать самые яркие звезды шоу-бизнеса, - Ф. Киркоров, С. Ротару, Л. Лещенко, Д. Билан, В. Сердючка, Л. Вайкуле, Б. Моисеев, Алсу, Тимати, В. Брежнева, В. Пресняков, гр. «Дискотека Авария», «Город 312», «23:45», «Ранетки», «Банд`эрос», участники «Детской Новой Волны» разных лет и многие-многие другие.«Детская Новая волна» открывает миру новые имена одарённых детей, поддерживает их, дает возможность юным музыкантам заявить о своих творческих способностях на профессиональной сцене наравне с мэтрами шоу-бизнеса. Участие в конкурсе – бесценный опыт, который необходим начинающим артистам в динамичном творческом развитии. Многие из финалистов конкурса становятся студентами Академии популярной музыки Игоря Крутого – современного центра эстетического и музыкального развития детей, который открыл свои двери для учеников в 2015 году.В числе победителей «Детской Новой волны» - Анастасия и Виктория Петрик (Украина), Кристина Светличная (Беларусь), дуэт «А-Лау» (Казахстан), группа «Размик и друзья (Армения), Андраник Алексанян (Украина), Елизавета Пурис (Россия), Соня Гюлхасян (Армения), София Тарасова (Украина), Арина Петрова (Россия), Ева Лёпа (Украина) и другие маленькие артисты. Многие из финалистов участвуют в Международном детском конкурсе «Евровидение»: Владимир Арзуманян, Настя Петрик, Полина Богусевич. На конкурсе «Евровидение – 2017» выступал финалист «Детской Новой волны – 2012» Кристиан Костов (Болгария).«Детская Новая волна - 2019» пройдет 30-31 мая в «Артеке». Конкурс проводится при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. Конкурс проходит в 12-й раз, в «Артеке» - в десятый. «Для нас важно, что «Детская Новая волна» традиционно проводится в «Артеке» - у нас общая идеология: помочь раскрыться детям. Конкурс не только помогает конкретным конкурсантам проявить себя в песенном творчестве, но и побуждает тысячи участников артековской смены дерзнуть и попробовать себя в музыке. И важно, что артековцы видят серьезную работу юных музыкантов с педагогами и понимают, что любой успех достигается упорным трудом. «Артек» неизменно создает для участников «Детской Новой волны» комфортные условия для жизни и творчества. В нынешнем году поддерживать юных конкурсантов, наряду с более чем тремя тысячами артековцев из разных уголков страны, будут и крымские дети, которых мы пригласим из разных городов полуострова в гости - специально на музыкальный праздник» - отметил исполняющий обязанности директора МДЦ «Артек» Константин Федоренко.Ранее «Детская Новая волна» проходила на спортивном стадионе «Артека», где специально для конкурса возводилась сцена. С 2018 года «Артек» принимает музыкальный детский праздник на новой замечательной площадке - «Артек-Арена».На «Детской Новой волне - 2019» выступят 11 участников из 9 стран мира, в том числе финалист телевизионного проекта телеканала НТВ «Ты супер!».В этом году юных исполнителей вновь поддержат звезды: на сцене «Артека» выступят Алексей Воробьев, «ПИЦЦА», «Дискотека Авария», Стас Пьеха, Нюша, ST, Зара, Сосо Павлиашвили, а также члены жюри: Лев Лещенко, Юлианна Караулова, Олег Газманов, Николай Басков, Юлия Савичева. Председатель жюри – народный артист России, продюсер и композитор Игорь Крутой.«Детская Новая волна» из года в год проходит в атмосфере, благоприятной для раскрытия и поддержки творческого потенциала юных артистов. Благодаря проведению этого конкурса вопросы прогрессивного развития детского музыкального творчества, культурного воспитания детей решаются с максимальной эффективностью.Эфир конкурса - в июне на телеканале «НТВ» Василий ГОРОДИН , "Обзор" Категории: культура, в России Ключевые слова: Артек, «Детская Новая волна» — статья прочитана 71 раз Комментарии