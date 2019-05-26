«Дорога Чюрлёниса» 🔊 Воспроизвести







«Эта дорога родилась из любви, из любви к нашему народному гению», - такие слова прозвучали в начале презентации проекта «Дорога Чюрлёниса», состоявшейся в Национальной галерее искусств (Вильнюс).



Организаторы проекта подробно рассказали о первом полноценном национальном культурном пути в Литве, целью которого является запуск целой программы такого рода дорог.



Композитор и художник Миколаюс Константинас Чюрлёнис (1875 – 1911) оставил ярчайший след в литовской культуре. Именно его путь был выбран в качестве первого, пробного. «Нам показалось, что этот путь будет легче всего сделать, так как в Литве уже много сделано для Чюрлёниса», - сказала вице-министр культуры Гинтауте Жемайтите.



Дорога Чюрлёниса простирается на 487 километров. Глава Литовской музейной ассоциации Раймундас Балза подсчитал, что это примерно миллион шагов.



Путь включает Варену, Друскининкай, Вильнюс, Каунас, Ретаву, Плунге, Палангу, то есть те места, связанные с жизнью и деятельностью художника и композитора. В настоящее время на культурном пути представлено 97 мест и объектов.



В течение года можно будет участвовать в тематических экскурсиях, образовательных мероприятиях, выставках и презентациях. Также будут организованы специальные проекты - музыкальные фестивали, художественные недели, пленэры, конференции, курсы мастерства, творческие лагеря, культурные встречи.



«Поездки по памятным местам художника и композитора дают возможность всем желающим слиться с исторической действительностью жизни важного нашей культуре человека», - сказал автор общей программы и руководитель Дома Чюрлениса (Вильнюс) проф. Рокас Зубовас.











Во время мероприятия был представлен новый портал www.ciurlioniokelias.lt. Портал представили глава Литовской музейной ассоциации Раймундас Балза и руководитель проекта Лолита Валужене.



Портал включает в себя много разделов, в том числе и карта «Дороги Чюрлёниса», которая станет путеводителем для всех интересующихся жизнью и творчеством художника.



В эти дни в Литве проходят мероприятия в рамках Культурно-топографической художественной недели «Čiurlionio Lietuva». Следить за ними очень удобно как раз на новом портале.



У «дороги» явно есть потенциал для расширения за счёт других стран, в которых Чюрлёнис бывал. Возможно, в будущем путь будет продолжен в Польшу, Германию, Россию (Санкт-Петербург). Если все пойдет по плану, то официальная страница ресурса будет переведена на несколько языков.



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«Эта дорога родилась из любви, из любви к нашему народному гению», - такие слова прозвучали в начале презентации проекта «Дорога Чюрлёниса», состоявшейся в Национальной галерее искусств (Вильнюс).Организаторы проекта подробно рассказали о первом полноценном национальном культурном пути в Литве, целью которого является запуск целой программы такого рода дорог.Композитор и художник Миколаюс Константинас Чюрлёнис (1875 – 1911) оставил ярчайший след в литовской культуре. Именно его путь был выбран в качестве первого, пробного. «Нам показалось, что этот путь будет легче всего сделать, так как в Литве уже много сделано для Чюрлёниса», - сказала вице-министр культуры Гинтауте Жемайтите.Дорога Чюрлёниса простирается на 487 километров. Глава Литовской музейной ассоциации Раймундас Балза подсчитал, что это примерно миллион шагов.Путь включает Варену, Друскининкай, Вильнюс, Каунас, Ретаву, Плунге, Палангу, то есть те места, связанные с жизнью и деятельностью художника и композитора. В настоящее время на культурном пути представлено 97 мест и объектов.В течение года можно будет участвовать в тематических экскурсиях, образовательных мероприятиях, выставках и презентациях. Также будут организованы специальные проекты - музыкальные фестивали, художественные недели, пленэры, конференции, курсы мастерства, творческие лагеря, культурные встречи.«Поездки по памятным местам художника и композитора дают возможность всем желающим слиться с исторической действительностью жизни важного нашей культуре человека», - сказал автор общей программы и руководитель Дома Чюрлениса (Вильнюс) проф. Рокас Зубовас.Во время мероприятия был представлен новый портал www.ciurlioniokelias.lt. Портал представили глава Литовской музейной ассоциации Раймундас Балза и руководитель проекта Лолита Валужене.Портал включает в себя много разделов, в том числе и карта «Дороги Чюрлёниса», которая станет путеводителем для всех интересующихся жизнью и творчеством художника.В эти дни в Литве проходят мероприятия в рамках Культурно-топографической художественной недели «Čiurlionio Lietuva». Следить за ними очень удобно как раз на новом портале.У «дороги» явно есть потенциал для расширения за счёт других стран, в которых Чюрлёнис бывал. Возможно, в будущем путь будет продолжен в Польшу, Германию, Россию (Санкт-Петербург). Если все пойдет по плану, то официальная страница ресурса будет переведена на несколько языков. Йоана САЙКОВСКА Категории: культура, в странах Балтии, история Ключевые слова: Čiurlionio Lietuva, «Дорога Чюрлёниса» — статья прочитана 89 раз Комментарии