Лауреаты VIII Республиканского конкурса «Наследники традиций» 🔊 Воспроизвести







25 мая в вильнюсском костёле Св.Котрины завершился VIII Республиканский детско-юношеский конкурс исполнителей народного творчества «Наследники традиций». Первые два прослушивания проходили в Центре народных культур Клайпеды и в Висагинском культурном центре.



Конкурс в очередной раз доказал, что интерес к народному творчеству не иссяк, а только растет, поскольку и в этом году собралось большое количество юных исполнителей – участников фольклорных коллективов и солистов, ансамблей песни и танца, хоров, инструментальных групп из разных городов Литвы.



Большинство конкурсантов показали высокое исполнительское мастерство. По традиции, лауреаты в номинации «фольклор» получили право на участие в Международном фестивале «Покровские колокола». Конкурс в очередной раз доказал, что интерес к народному творчеству не иссяк, а только растет, поскольку и в этом году собралось большое количество юных исполнителей – участников фольклорных коллективов и солистов, ансамблей песни и танца, хоров, инструментальных групп из разных городов Литвы.Большинство конкурсантов показали высокое исполнительское мастерство. По традиции, лауреаты в номинации «фольклор» получили право на участие в Международном фестивале «Покровские колокола». От Клайпеды таким правом, выступить на большой сцене, обладают четыре коллектива:



- Ансамбль Клайпедского университета «Витине» (руководитель Ирена Пятрулёниене),



- русский фольклорный ансамбль «Лель» (руководитель Елена Буткявичиене и Татьяна Кононова),



- Немецкий фольклорный ансамбль Клайпедской гимназии имени Германа Зудермана (руководитель Аста Алмине),



- хореографический ансамбль «Праздник» Неменчинского многофункционального культурного центра (руководитель Татьяна Синкевич).











В Висагинасе лауреатами в номинации «фольклор» стали два коллектива:



- Фольклорные ансамбли «Былина» и «Жаворонок» (руководители Елена и Илья Чураковы)



Лауреаты в номинации «народные ансамбли и хоры»:



- Ансамбль белорусской народной песни «Свитанак» (руководитель Елена Пищчикиене),



- Хор синьоров «Мелодия» (руководитель Светлана Басистая),



- Польский ансамбль «Тумелянка» (руководитель Светлана Микелскайте).



В Вильнюсе самые высокие балы получили коллективы, достоверно отражающие народные традиции:











- Фольклорный ансамбль «Даилинге» Каунасского центра национальной культуры (руководитель Бируте Немчинскиене);



- Ансамбль «Битинелис» Вильнюсской прогимназии Бальсяй (руководители Аушра Шяучюлиене и Аста Чепулиене);



- Солистка Вероника Булатова, Вильнюсская гимназия «Ювента» (руководитель Светлана Заполска);



- Татарские народные исполнители Асма Цибулскиене и Александрас Мелехас, Григишский культурный центр;



- Камиле Андрияускайте и Аугусте Бернатавичюте, дуэт участников детского фольклорного ансамбля «Кукуцис» Варенского культурного центра (руководитель Лина Будиене);



- Ансамбль «Рана» (руководитель Аустея Агнете Чепулиене);



- Сауле Мишкините, солистка Варенского культурного центра (руководитель Вайда Нарушкявичюте);



- Ансамбль народного танца «Халас» Рудаминского культурного центра (руководитель Кристина Волейко);



- Молодежная группа фольклорного ансамбля «Тургелянка» Шальчиниского районного культурного центра (руководитель Владислава Шилобрит, хореограф Лилиана Татол);



- Молодёжная и старшая группы коллектива народной песни и танца «Виленка» Вильнюсской гимназии Владислава Сырокомли (руководители Янина Лабул и Рената Йюзокиене);



- Фольклорный ансамбль Школы славянской традиционной музыки (руководители Виктор Жабров и Юлия Малышкина);



- Русский фольклорный ансамбль «Аринушка», подростковая группа, Вильнюсская музыкальная школа Б.Йонушаса (руководитель Ирма Федаравичюте);



- Русский фольклорный ансамбль «Аринушка», молодёжная группа, Центр фольклора и этнографии национальных меньшинств Литвы (руководитель Арина Захарова);



- Русский фольклорный ансамбль «Аринушка», мужская группа, Вильнюсская музыкальная школа им.Б.Йонушаса (руководитель Николай Захаров).











Все коллективы и солисты получили памятные дипломы и приглашаются поучаствовать в творческих лабораториях.



Организатор конкурса – Центр фольклора и этнографии национальных меньшинств Литвы, поздравляет всех участников и желает творческих успехов. Благодарим наших партнёров – Департамент национальных меньшинств при Правительстве Литовской Республики, Самоуправление города Вильнюса, Вильнюсский Дом Учителя, Костёл Св. Котрины, Вильнюсскую музыкальную школу им.Б.Йонушаса, Висагинский центр культуры, Центр народных культур Клайпедского самоуправления, газету «Обзор».



- Ансамбль Клайпедского университета «Витине» (руководитель Ирена Пятрулёниене),- русский фольклорный ансамбль «Лель» (руководитель Елена Буткявичиене и Татьяна Кононова),- Немецкий фольклорный ансамбль Клайпедской гимназии имени Германа Зудермана (руководитель Аста Алмине),- хореографический ансамбль «Праздник» Неменчинского многофункционального культурного центра (руководитель Татьяна Синкевич).- Фольклорные ансамбли «Былина» и «Жаворонок» (руководители Елена и Илья Чураковы)- Ансамбль белорусской народной песни «Свитанак» (руководитель Елена Пищчикиене),- Хор синьоров «Мелодия» (руководитель Светлана Басистая),- Польский ансамбль «Тумелянка» (руководитель Светлана Микелскайте)., достоверно отражающие народные традиции:- Фольклорный ансамбль «Даилинге» Каунасского центра национальной культуры (руководитель Бируте Немчинскиене);- Ансамбль «Битинелис» Вильнюсской прогимназии Бальсяй (руководители Аушра Шяучюлиене и Аста Чепулиене);- Солистка Вероника Булатова, Вильнюсская гимназия «Ювента» (руководитель Светлана Заполска);- Татарские народные исполнители Асма Цибулскиене и Александрас Мелехас, Григишский культурный центр;- Камиле Андрияускайте и Аугусте Бернатавичюте, дуэт участников детского фольклорного ансамбля «Кукуцис» Варенского культурного центра (руководитель Лина Будиене);- Ансамбль «Рана» (руководитель Аустея Агнете Чепулиене);- Сауле Мишкините, солистка Варенского культурного центра (руководитель Вайда Нарушкявичюте);- Ансамбль народного танца «Халас» Рудаминского культурного центра (руководитель Кристина Волейко);- Молодежная группа фольклорного ансамбля «Тургелянка» Шальчиниского районного культурного центра (руководитель Владислава Шилобрит, хореограф Лилиана Татол);- Молодёжная и старшая группы коллектива народной песни и танца «Виленка» Вильнюсской гимназии Владислава Сырокомли (руководители Янина Лабул и Рената Йюзокиене);- Фольклорный ансамбль Школы славянской традиционной музыки (руководители Виктор Жабров и Юлия Малышкина);- Русский фольклорный ансамбль «Аринушка», подростковая группа, Вильнюсская музыкальная школа Б.Йонушаса (руководитель Ирма Федаравичюте);- Русский фольклорный ансамбль «Аринушка», молодёжная группа, Центр фольклора и этнографии национальных меньшинств Литвы (руководитель Арина Захарова);- Русский фольклорный ансамбль «Аринушка», мужская группа, Вильнюсская музыкальная школа им.Б.Йонушаса (руководитель Николай Захаров).Все коллективы и солисты получили памятные дипломы и приглашаются поучаствовать в творческих лабораториях.Организатор конкурса – Центр фольклора и этнографии национальных меньшинств Литвы, поздравляет всех участников и желает творческих успехов. Благодарим наших партнёров – Департамент национальных меньшинств при Правительстве Литовской Республики, Самоуправление города Вильнюса, Вильнюсский Дом Учителя, Костёл Св. Котрины, Вильнюсскую музыкальную школу им.Б.Йонушаса, Висагинский центр культуры, Центр народных культур Клайпедского самоуправления, газету «Обзор». Юлия МАЛЫШКИНА , специально для «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Ирена Захарова, костёл св.Котрины, «Наследники традиций», VIII Республиканский детско-юношеский конкурс исполнителей народного творчества География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 127 раз Комментарии