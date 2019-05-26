“Shell-ter” 🔊 Воспроизвести







24 и 25 мая Литовский национальный театр драмы (LNDT) представил зрителям новый экспериментальный спектакль - „Shell-ter“. Создатели данной постановки – Моника Дункан из Нью-Йорка и Ромуальд Крежел из Берлина.



М. Дункан и Р. Крежел являются свободными художниками, они не боятся работать в разных стилях и всегда стараются за основу брать волнующие их лично темы.



Создатели спектакля постоянно путешествуют из проекта в проект, они вынуждены останавливаться в разных городах и странах. Такой образ жизни стал отправной точкой для создания проекта, в котором анализируется такой общепринятый термин как “дом”. Создатели спектакля спрашивают себя, “Есть ли всё ещё то место, которое мы можем называть домом?”. Ответ спрятан в “Shell-ter”. М. Дункан и Р. Крежел являются свободными художниками, они не боятся работать в разных стилях и всегда стараются за основу брать волнующие их лично темы.Создатели спектакля постоянно путешествуют из проекта в проект, они вынуждены останавливаться в разных городах и странах. Такой образ жизни стал отправной точкой для создания проекта, в котором анализируется такой общепринятый термин как “дом”. Создатели спектакля спрашивают себя, “Есть ли всё ещё то место, которое мы можем называть домом?”. Ответ спрятан в “Shell-ter”.



Идея режиссёров поражает своей разрозненностью, и в тоже время, не смотря на дисгармонию, спектакль требует от зрителя концентрации. Важно вникнуть в происходящее и ответить для себя на такие вопросы, как сколько вам нужно квадратных метров, чтобы быть счастливыми? Какие вещи являются любимыми в квартире или доме? От каких предметов интерьера вы бы с радостью отказались?











Метод демонстрации спектакля особенный. М. Дункан и Р. Крежел использовали хореографию, непростые декорации, вроде строительных мешков, а также проектор и полное отсутствие музыкального сопровождения: вместо мелодии можно было услышать звук отрывания чего-то липкого от пола. Однако, элементы классического театра также присутствовали в “Shell-ter”, они достаточно соразмерно вписались в ультрасовременную постановку.



Актёрами данного перформанса стали: Йоланта Дапкунайте, Каролис Легенис, Фауста Семёновайте, а также Ивета Раулинайтите.







“Shell-ter” - это настоящий исследовательский труд. Авторы спектакля взяли в качестве подопытного кролика настоящее человеческое, и не только, жильё. Целый спектакль был посвящён проблеме дома. Что из себя представляет дом художника, квартира бухгалтера или домик морского краба?Идея режиссёров поражает своей разрозненностью, и в тоже время, не смотря на дисгармонию, спектакль требует от зрителя концентрации. Важно вникнуть в происходящее и ответить для себя на такие вопросы, как сколько вам нужно квадратных метров, чтобы быть счастливыми? Какие вещи являются любимыми в квартире или доме? От каких предметов интерьера вы бы с радостью отказались?Метод демонстрации спектакля особенный. М. Дункан и Р. Крежел использовали хореографию, непростые декорации, вроде строительных мешков, а также проектор и полное отсутствие музыкального сопровождения: вместо мелодии можно было услышать звук отрывания чего-то липкого от пола. Однако, элементы классического театра также присутствовали в “Shell-ter”, они достаточно соразмерно вписались в ультрасовременную постановку.Актёрами данного перформанса стали: Йоланта Дапкунайте, Каролис Легенис, Фауста Семёновайте, а также Ивета Раулинайтите. Агния ПОДМОСТКО , "Обзор" Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Литовский национальный театр драмы, LNDT, „Shell-ter“, Моника Дункан, Ромуальд Крежел — статья прочитана 146 раз Комментарии