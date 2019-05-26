«Славянский родник-2019» 🔊 Воспроизвести







24 мая, в знаковый для православного мира день, XVI Международный конкурс детских рисунков «Славянский родник-2019» провёл церемонию награждения лауреатов и открытие выставки, включившую почти 200 работ. Рисунков поступило на конкурс около 3,5 тысяч.



Итоги подводили в Клайпеде - в колыбели этого конкурса, в картинной галерее им. Пранаса Домшайтиса (директор Кристина Йокубавичене).



Представлено в этом году было 26 стран, есть новые страны, раньше не участвовавшие: Турция, Черногория, Словения, Словакия, Индонезия. Душевно благодаря всех участников, их педагогов, организаторы награждали в этот день лауреатов из Литвы и Латвии – эта страна впервые подарила конкурсу сразу девять победителей.



Ведущая церемонии Юлия Патрова отметила: «Больше всего работ предоставили Беларусь, Россия и, конечно же, Литва – участвовало 46 литовских образовательных учреждений, 50 детей награждены дипломами». 24 мая, в знаковый для православного мира день, XVI Международный конкурс детских рисунков «Славянский родник-2019» провёл церемонию награждения лауреатов и открытие выставки, включившую почти 200 работ. Рисунков поступило на конкурс около 3,5 тысяч.Итоги подводили в Клайпеде - в колыбели этого конкурса, в картинной галерее им. Пранаса Домшайтиса (директор Кристина Йокубавичене).Представлено в этом году было 26 стран, есть новые страны, раньше не участвовавшие: Турция, Черногория, Словения, Словакия, Индонезия. Душевно благодаря всех участников, их педагогов, организаторы награждали в этот день лауреатов из Литвы и Латвии – эта страна впервые подарила конкурсу сразу девять победителей.Ведущая церемонии Юлия Патрова отметила: «Больше всего работ предоставили Беларусь, Россия и, конечно же, Литва – участвовало 46 литовских образовательных учреждений, 50 детей награждены дипломами».











В этом году отдельная номинация для Литвы - «30 лет Балтийскому пути», которой отмечены четыре работы. Награды вручал возглавляющий политическое движение «LIETUVA YRA ČIA» Арвидас Юозайтис. Дипломы за номинацию получили клайпедчане Анна Кравченко (18 лет), Максим Шарапаев (14 лет), Меда Билинскайте (8 лет) и Дейманте Балтрушайтите (14 лет) из Каунаса.



В конкурсе принимают участие дети четырех возрастных групп: 5-8 лет (в Клайпеде на удивление были активны детсады); 9-11 лет; 12-14 лет; 15-18 лет; воскресные и общеобразовательные школы номинируются отдельно, как графика и живопись.



Конкурс «Славянский родник» помогает юным талантам проявить творческие способности, развивает интерес детей к национальной культуре, истории и святыням родного края, приобщает к ценностям своего народа, содействует нравственному воспитанию детей.











В своём выступлении Благочинный Клайпедского округа протоиерей Владимир Артамонов отметил в том числе: «Не случайно итоги конкурса подводятся 24 мая, в этот день православная церковь отдаёт дань памяти святым, равноапостольным, славянским просветителям Кириллу и Мефодию, живших в IX веке. Создатели славянской азбуки своим трудом собрали вместе народы. Идея конкурса – собирать творческих людей вместе, не взирая на языки, дополнять друг друга. Осуществляется обмен педагогическим опытом учителей искусства, укрепляются международные связи».



«Жить» и развиваться конкурсу помогают его организатор Маргарита Артамонова, члены жюри – искусствоведы и художники: бессменный председатель жюри Владимир Богатырёв, Жаклина Писицкайте, Марина Мотеяускене, Оксана Юозайтене, Эмиль Больц.











Члены жюри отмечают, что особенность этого года - в повышении уровня работ, особенно порадовали в этом году ребята старшего возраста. Обычно эта возрастная группа как-то проигрывала малышам и по количеству присланных рисунков, и даже порой по их уровню. Особенно интересные работы (практически профессиональные) прислали старшеклассники из Черногории, Таиланда и Москвы. Неплохо показали себя и литовские участники. Их с каждым годом становится все больше, и лауреатов среди них в этом году тоже оказалось больше, чем обычно.



На церемонии награждения победителей конкурса рисунков поздравили концертными номерами не менее талантливые воспитанники клайпедских музыкальных школ им. Юозаса Каросаса и им. Иеронимаса Качинскаса.







Конкурс «Славянский родник» проводит Православная Церковь в Литве, Общество христианского просвещения «Слово», галерея им. П. Домшайтиса Литовского художественного музея. К сожалению, Клайпедское самоуправление в этом году поддержало конкурс только морально.



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Список мест проживания литовских участников огромен, в нём города и районы всей Литвы, в том числе Куршенай, деревня под Вильнюсом – Рудамина; Паюрале и Пагирю. По мнению жюри, по традиции одни из сильнейших работ у детей из Калтиненай, шестеро их вместе с педагогом Лаймой Шепикайте на церемонии получили заслуженные награды.В этом году отдельная номинация для Литвы - «30 лет Балтийскому пути», которой отмечены четыре работы. Награды вручал возглавляющий политическое движение «LIETUVA YRA ČIA» Арвидас Юозайтис. Дипломы за номинацию получили клайпедчане Анна Кравченко (18 лет), Максим Шарапаев (14 лет), Меда Билинскайте (8 лет) и Дейманте Балтрушайтите (14 лет) из Каунаса.В конкурсе принимают участие дети четырех возрастных групп: 5-8 лет (в Клайпеде на удивление были активны детсады); 9-11 лет; 12-14 лет; 15-18 лет; воскресные и общеобразовательные школы номинируются отдельно, как графика и живопись.Конкурс «Славянский родник» помогает юным талантам проявить творческие способности, развивает интерес детей к национальной культуре, истории и святыням родного края, приобщает к ценностям своего народа, содействует нравственному воспитанию детей.В своём выступлении Благочинный Клайпедского округа протоиерей Владимир Артамонов отметил в том числе: «Не случайно итоги конкурса подводятся 24 мая, в этот день православная церковь отдаёт дань памяти святым, равноапостольным, славянским просветителям Кириллу и Мефодию, живших в IX веке. Создатели славянской азбуки своим трудом собрали вместе народы. Идея конкурса – собирать творческих людей вместе, не взирая на языки, дополнять друг друга. Осуществляется обмен педагогическим опытом учителей искусства, укрепляются международные связи».«Жить» и развиваться конкурсу помогают его организатор Маргарита Артамонова, члены жюри – искусствоведы и художники: бессменный председатель жюри Владимир Богатырёв, Жаклина Писицкайте, Марина Мотеяускене, Оксана Юозайтене, Эмиль Больц.Члены жюри отмечают, что особенность этого года - в повышении уровня работ, особенно порадовали в этом году ребята старшего возраста. Обычно эта возрастная группа как-то проигрывала малышам и по количеству присланных рисунков, и даже порой по их уровню. Особенно интересные работы (практически профессиональные) прислали старшеклассники из Черногории, Таиланда и Москвы. Неплохо показали себя и литовские участники. Их с каждым годом становится все больше, и лауреатов среди них в этом году тоже оказалось больше, чем обычно.На церемонии награждения победителей конкурса рисунков поздравили концертными номерами не менее талантливые воспитанники клайпедских музыкальных школ им. Юозаса Каросаса и им. Иеронимаса Качинскаса.Конкурс «Славянский родник» проводит Православная Церковь в Литве, Общество христианского просвещения «Слово», галерея им. П. Домшайтиса Литовского художественного музея. К сожалению, Клайпедское самоуправление в этом году поддержало конкурс только морально. Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: общество, культура, в странах Балтии Ключевые слова: XVI Международный конкурс детских рисунков, «Славянский родник-2019» География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 170 раз Комментарии