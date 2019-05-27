Кому выгодны аресты накануне президентских выборов в Казахстане 🔊 Воспроизвести Касым-Жомарт Токаев



Зачем новому президенту Казахстана Токаеву аресты активистов перед выборами, и есть ли у него ресурс для самостоятельной политики?



Президентская кампания, набирающая сейчас обороты в Казахстане (внеочередные выборы состоятся 9 июня), проходит на специфическом фоне. Его создали местные силовики - серию их акций по пресечению в мае политической активности граждан широко освещали зарубежные и казахстанские СМИ. К примеру, заметный резонанс вызвал арест на пятнадцать суток активистов, вывесивших 5 мая во время ежегодного марафона в Алма-Ате баннер "От правды не убежишь". А также попытка задержания молодого человека, вышедшего в Уральске 6 мая на площадь с пустым плакатом. Зачем новому президенту Казахстана Токаеву аресты активистов перед выборами, и есть ли у него ресурс для самостоятельной политики? DW - о закулисной борьбе в ходе предвыборной кампании.Президентская кампания, набирающая сейчас обороты в Казахстане (внеочередные выборы состоятся 9 июня), проходит на специфическом фоне. Его создали местные силовики - серию их акций по пресечению в мае политической активности граждан широко освещали зарубежные и казахстанские СМИ. К примеру, заметный резонанс вызвал арест на пятнадцать суток активистов, вывесивших 5 мая во время ежегодного марафона в Алма-Ате баннер "От правды не убежишь". А также попытка задержания молодого человека, вышедшего в Уральске 6 мая на площадь с пустым плакатом.



Флажки для кандидата от партии власти Касым-Жомарта Токаева



При этом ряд наблюдателей задались вопросом, кому на самом деле было выгодно играть на обострение ситуации именно перед выборами? И каковы ставки в этой игре? Так, "Новая газета - Казахстан" высказала предположение, что абсурдные акции устрашения как раз направлены на то, чтобы поставить для кандидата от партии власти Nur Otan, действующего президента Касым-Жомарта Токаева своего рода ограничительные флажки и не дать ему за них выйти. Цель - погасить возможные претензии Токаева на реальную власть после гарантированного успеха на выборах.



В начале мая власти Казахстана блокировали доступ в соцсети



По его словам, власти хотели задержать молодого человека за пустой плакат (чистый белый лист), а теперь его направляют в армию после перепроверки медкомиссией его негодности к службе. "Вызвали в полицию женщину, которая пальцами изобразила плакат, причем в соцсети. Абсурд, но силовики очень серьезно к этому относятся. И ведь там есть достаточно умные люди. Это дает основания считать, что получена общая установка сопроводить нынешнюю предвыборную кампанию главного кандидата Касым-Жомарта Токаева вот таким последовательным абсурдом", - отмечает Краснер.



Казахстанский президент в роли камикадзе?



"Сюда же плюсуются действия силовиков 1 мая и 9 мая по блокировке интернета, и по скручиванию рук нескольким активистам запрещенной организации ДВК под видеокамеры журналистов и блогеров, что привлекло внимание всего мира. Как специально, чтобы о ДВК не забыли. Далее, на днях становится известной история с арестом главного научного консультанта докторской работы Токаева, видного китаиста Константина Сыроежкина, вроде бы по подозрению в шпионаже. Думаю, что те, кто говорит о флажках, которые выставлены для Токаева и про которые ему сразу, еще перед выборами, напоминают власть предержащие вокруг Назарбаева, рассуждают вполне логично", - говорит Александр Краснер.



Аркадий Дубнов



По словам Дубнова, формулировка о флажках, за которые новый президент может выйти, эффектна, но тот изначально получал свой пост из рук Назарбаева со значительными ограничениями реальных полномочий. "Ему остаются роли регулировщика социальных проблем, расшивателя кризисных узлов, этакого камикадзе, принимающего непопулярные решения. Силовики в реальности по-прежнему ориентируются на мнение елбасы (лидера нации. - Ред.), стараясь его же и формировать своими докладами", - указывает эксперт.



При этом, по его мнению, очевидно, что "не в интересах Касым-Жомарта Токаева было принимать совершенно неадекватные меры по ограничения свободы демонстраций, что ухудшало настрой людей, в особенности молодых, рассчитывавших на перемены с приходом нового президента".



Неоцененный капитал Токаева, казахстанские олигархи, Ходорковский и Отунбаева



У Александра Краснера свои доводы. "Считается, что у Токаева нет политических, административных и финансовых ресурсов. Да, за ним не просматриваются олигархи, и большого влияния на кланы он не имеет. Но его главный капитал - это его международный авторитет и связи среди зарубежного истеблишмента. И этот капитал недооценен, поскольку в руках президента этим капиталом можно реально воспользоваться", - подчеркнул Краснер в интервью DW.



Серик Медетбеков



В Казахстане многое зависит от политических и финансовых кругов РФ, США, Китая и Европы. В том числе, и дела казахстанских олигархов. "В одном из интервью Ходорковский, говоря о 1996 годе в России и о "семибанкирщине", вроде бы поставившей на колени Ельцина, объяснил, что это полное непонимание ситуации. И что президенту России Ельцину, увидь он в том необходимость, стоило только позвонить президенту США Клинтону и, пользуясь поддержкой того, попросить арестовать счета любого банкира и олигарха, чтобы превратить того в финансовую пыль", - напоминает Краснер.



Поэтому, продолжает он, "местные казахстанские олигархические разборки и бодания кланов, которые кажутся решающими, выйдут на деле куда менее значительными, если Токаев по тем или иным вопросам получит поддержку" крупных внешних игроков.



Окончится ли борьба за власть в Казахстане с избранием президента?



Александр Краснер обращает внимание на то, что, хотя общественности пока не видно признаков формирования Токаевым своей команды во власти, из его администрации в мае поступили сигналы: она - за определенные перемены, а вовсе не за жесткий курс в отношении свободы слова и других фундаментальных прав человека. "Тогда логично, что нынешний удар нанесен именно против этого ресурса Токаева - мир сейчас видит, что человек только пришел во власть и начал задерживать людей за пустые плакаты. На это уже откликается влиятельная западная пресса", - констатирует главный редактор "Новой газеты-Казахстан".



Руководитель НПО "Загранбюро казахстанской оппозиции" в Дрездене Серик Медетбеков считает, что в условиях закрытости элиты Казахстана и особенно группировок в окружении Нурсултана Назарбаева любая логичная версия имеет право на жизнь.



"Но надо понимать, что, прежде чем покинуть пост президента, Назарбаев предпринял все шаги, чтобы обложить этот пост ограничениями и обезопасить свой уход. По большому счету, Токаев - не самостоятельная фигура, и он не в том возрасте, чтобы стать самостоятельным", - добавляет Медетбеков.



И прогнозирует, что Токаеву не дадут возможности расставить своих людей на ключевые посты: "Сам он даже законодательно ограничен в этом отношении. Вот если какая-то из группировок будет заинтересована в его усилении, то серьезные перестановки можно себе представить".



При этом, продолжает Медетбеков, к транзитному периоду и нынешней ситуации "двоепостия" между новым президентом и лидером нации окружение Назарбаева давно готовилось, и для него борьба за власть в Казахстане отнюдь не закончится предстоящими президентскими выборами.



"Она будет продолжаться до тех пор, пока Назарбаев жив. Существует его семья, которая разделена на противоборствующие части. Есть сильные блоки других людей во власти, которые ждут своего часа. Мотив у этих людей один - как можно дальше отодвинуть от влияния на власть гражданское общество. Наворованные деньги нужно охранять, отсюда такое жесткое демонстративное отношение к активистам гражданского общества", - дает свое объяснение акциям силовиков оппозиционный деятель.



"При этом, чтобы претендовать на власть легитимным способом, всем группам придется использовать процедуру будущих парламентских выборов. При всей специфике нынешних законов иного пути нет", - заключил Серик Медетбеков. Правозащитники в связи с действиями полиции выступили с критикой властей Казахстана, в том числе и нового президента страны Касым-Жомарта Токаева.При этом ряд наблюдателей задались вопросом, кому на самом деле было выгодно играть на обострение ситуации именно перед выборами? И каковы ставки в этой игре? Так, "Новая газета - Казахстан" высказала предположение, что абсурдные акции устрашения как раз направлены на то, чтобы поставить для кандидата от партии власти Nur Otan, действующего президента Касым-Жомарта Токаева своего рода ограничительные флажки и не дать ему за них выйти. Цель - погасить возможные претензии Токаева на реальную власть после гарантированного успеха на выборах."За плакат "От правды не убежишь" дали пятнадцать суток. Пять суток хотели дать за баннер с цитатой из конституции, что источником власти в Казахстане является народ. Наверное, местные власти не знали, что это цитата из основного закона, полагая, что источником власти является Назарбаев", - рассуждает в интервью DW главный редактор издания Александр Краснер.По его словам, власти хотели задержать молодого человека за пустой плакат (чистый белый лист), а теперь его направляют в армию после перепроверки медкомиссией его негодности к службе. "Вызвали в полицию женщину, которая пальцами изобразила плакат, причем в соцсети. Абсурд, но силовики очень серьезно к этому относятся. И ведь там есть достаточно умные люди. Это дает основания считать, что получена общая установка сопроводить нынешнюю предвыборную кампанию главного кандидата Касым-Жомарта Токаева вот таким последовательным абсурдом", - отмечает Краснер."Сюда же плюсуются действия силовиков 1 мая и 9 мая по блокировке интернета, и по скручиванию рук нескольким активистам запрещенной организации ДВК под видеокамеры журналистов и блогеров, что привлекло внимание всего мира. Как специально, чтобы о ДВК не забыли. Далее, на днях становится известной история с арестом главного научного консультанта докторской работы Токаева, видного китаиста Константина Сыроежкина, вроде бы по подозрению в шпионаже. Думаю, что те, кто говорит о флажках, которые выставлены для Токаева и про которые ему сразу, еще перед выборами, напоминают власть предержащие вокруг Назарбаева, рассуждают вполне логично", - говорит Александр Краснер.Российский обозреватель, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов видит ситуацию иначе: "Арест Сыроежкина был произведен за месяц до объявления Касым-Жомарта Токаева преемником Назарбаева. Вряд ли дискредитация Токаева готовилась уже тогда. Хотя кто это точно знает?".По словам Дубнова, формулировка о флажках, за которые новый президент может выйти, эффектна, но тот изначально получал свой пост из рук Назарбаева со значительными ограничениями реальных полномочий. "Ему остаются роли регулировщика социальных проблем, расшивателя кризисных узлов, этакого камикадзе, принимающего непопулярные решения. Силовики в реальности по-прежнему ориентируются на мнение елбасы (лидера нации. - Ред.), стараясь его же и формировать своими докладами", - указывает эксперт.При этом, по его мнению, очевидно, что "не в интересах Касым-Жомарта Токаева было принимать совершенно неадекватные меры по ограничения свободы демонстраций, что ухудшало настрой людей, в особенности молодых, рассчитывавших на перемены с приходом нового президента".У Александра Краснера свои доводы. "Считается, что у Токаева нет политических, административных и финансовых ресурсов. Да, за ним не просматриваются олигархи, и большого влияния на кланы он не имеет. Но его главный капитал - это его международный авторитет и связи среди зарубежного истеблишмента. И этот капитал недооценен, поскольку в руках президента этим капиталом можно реально воспользоваться", - подчеркнул Краснер в интервью DW.По его словам, в этом отношении Касым-Жомарта Токаева можно сравнить с Розой Отунбаевой, прошедшей путь от дипломатического представителя Киргизии и главы МИД до президента, "в качестве которого она не раз опиралась на свои зарубежные связи при разрешении сложных внутренних проблем".В Казахстане многое зависит от политических и финансовых кругов РФ, США, Китая и Европы. В том числе, и дела казахстанских олигархов. "В одном из интервью Ходорковский, говоря о 1996 годе в России и о "семибанкирщине", вроде бы поставившей на колени Ельцина, объяснил, что это полное непонимание ситуации. И что президенту России Ельцину, увидь он в том необходимость, стоило только позвонить президенту США Клинтону и, пользуясь поддержкой того, попросить арестовать счета любого банкира и олигарха, чтобы превратить того в финансовую пыль", - напоминает Краснер.Поэтому, продолжает он, "местные казахстанские олигархические разборки и бодания кланов, которые кажутся решающими, выйдут на деле куда менее значительными, если Токаев по тем или иным вопросам получит поддержку" крупных внешних игроков.Александр Краснер обращает внимание на то, что, хотя общественности пока не видно признаков формирования Токаевым своей команды во власти, из его администрации в мае поступили сигналы: она - за определенные перемены, а вовсе не за жесткий курс в отношении свободы слова и других фундаментальных прав человека. "Тогда логично, что нынешний удар нанесен именно против этого ресурса Токаева - мир сейчас видит, что человек только пришел во власть и начал задерживать людей за пустые плакаты. На это уже откликается влиятельная западная пресса", - констатирует главный редактор "Новой газеты-Казахстан".Руководитель НПО "Загранбюро казахстанской оппозиции" в Дрездене Серик Медетбеков считает, что в условиях закрытости элиты Казахстана и особенно группировок в окружении Нурсултана Назарбаева любая логичная версия имеет право на жизнь."Но надо понимать, что, прежде чем покинуть пост президента, Назарбаев предпринял все шаги, чтобы обложить этот пост ограничениями и обезопасить свой уход. По большому счету, Токаев - не самостоятельная фигура, и он не в том возрасте, чтобы стать самостоятельным", - добавляет Медетбеков.И прогнозирует, что Токаеву не дадут возможности расставить своих людей на ключевые посты: "Сам он даже законодательно ограничен в этом отношении. Вот если какая-то из группировок будет заинтересована в его усилении, то серьезные перестановки можно себе представить".При этом, продолжает Медетбеков, к транзитному периоду и нынешней ситуации "двоепостия" между новым президентом и лидером нации окружение Назарбаева давно готовилось, и для него борьба за власть в Казахстане отнюдь не закончится предстоящими президентскими выборами."Она будет продолжаться до тех пор, пока Назарбаев жив. Существует его семья, которая разделена на противоборствующие части. Есть сильные блоки других людей во власти, которые ждут своего часа. Мотив у этих людей один - как можно дальше отодвинуть от влияния на власть гражданское общество. Наворованные деньги нужно охранять, отсюда такое жесткое демонстративное отношение к активистам гражданского общества", - дает свое объяснение акциям силовиков оппозиционный деятель."При этом, чтобы претендовать на власть легитимным способом, всем группам придется использовать процедуру будущих парламентских выборов. При всей специфике нынешних законов иного пути нет", - заключил Серик Медетбеков. dw.com Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: отставка, правительство, Казахстан, выборы, памятник, столица, НАЗАРБАЕВ, дочь, Сенат — статья прочитана 105 раз Комментарии