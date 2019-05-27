Британский писатель: прекратив сотрудничество с Huawei, Google предал принципы свободного интернета 🔊 Воспроизвести Reuters



Подчинение Google указу Дональда Трампа о прекращении сотрудничества американских фирм с Huawei является предательством принципов свободного киберпространства, считает писатель Эндрю Кин. В своей статье для Focus Online он пишет, что теперь Google стал инструментом в торговой войне США против Китая. При этом Кин считает, что китайские технологические фирмы сумеют преодолеть последствия разрыва сотрудничества с Google, в частности — сумеют создать свою операционную систему, которая превзойдёт все нынешние аналоги.



Когда молодые студенты из Стэнфорда Ларри Пейдж и Сергей Брин основывали Google, они заявили, что их фирма будет принципиально отличаться от остальных, напоминает писатель Эндрю Кин в своей статье для Focus Online. В частности, Google принял лозунг «не будь злом», означавший отказ компании от сотрудничества с правительством и следовании принципам свободного интернета. Когда молодые студенты из Стэнфорда Ларри Пейдж и Сергей Брин основывали Google, они заявили, что их фирма будет принципиально отличаться от остальных, напоминает писатель Эндрю Кин в своей статье для Focus Online. В частности, Google принял лозунг «не будь злом», означавший отказ компании от сотрудничества с правительством и следовании принципам свободного интернета.



Автор приводит слова американо-китайского предпринимателя Кай Фу Ли, писавшего о том, что сейчас происходит создание «двух интернетов»: американского и китайского. Кин отмечает, что в 2019 году Интернет отражает глобальную геополитическую расстановку сил, а также цементирует политическую и экономическую мощь.



Главным страхом для США и, в частности, для Дональда Трампа является Huawei — крупнейший китайский производитель смартфонов и средств телекоммуникации. Американский президент, без предъявления реальных доказательств, обвиняет Huawei в том, что компания, вместе с китайским правительством, занимается сбором военных и экономических секретов, пишет автор. На этой неделе Трамп запретил американским фирмам заключать сделки с Huawei, тем самым обозначив, что киберпространство зависимо от государства.



И Google, несмотря на своё продуктивное сотрудничество с Huawei, объявил о том, что подчинится требованию президента и прекратит партнёрство с китайской компанией. Таким образом, Google поддержал то, что журнал The Economist назвал новой холодной войной Китая и США, и стал инструментом в торговой войне Вашингтона против Пекина.



Как пишет Кин, теперь Huawei не сможет использовать разработанную Google операционную систему Android: предполагалось, что это ослабит китайскую корпорацию, однако на самом деле всё может обернуться по другому. По мнению автора, китайские технологические фирмы способны создать альтернативу Android, которая превзойдёт все существующие сейчас аналоги.



Оригинал новости ИноТВ Однако, считает Кин, заявления основателей Google о независимости киберпространства и их лозунг оказались ложными, также, как, к примеру, вера Марка Цукерберга в конец власти. Интернет, который должен был объединить человечество, превратился в фрагментированное пространство, разделяющее людей.Автор приводит слова американо-китайского предпринимателя Кай Фу Ли, писавшего о том, что сейчас происходит создание «двух интернетов»: американского и китайского. Кин отмечает, что в 2019 году Интернет отражает глобальную геополитическую расстановку сил, а также цементирует политическую и экономическую мощь.Главным страхом для США и, в частности, для Дональда Трампа является Huawei — крупнейший китайский производитель смартфонов и средств телекоммуникации. Американский президент, без предъявления реальных доказательств, обвиняет Huawei в том, что компания, вместе с китайским правительством, занимается сбором военных и экономических секретов, пишет автор. На этой неделе Трамп запретил американским фирмам заключать сделки с Huawei, тем самым обозначив, что киберпространство зависимо от государства.И Google, несмотря на своё продуктивное сотрудничество с Huawei, объявил о том, что подчинится требованию президента и прекратит партнёрство с китайской компанией. Таким образом, Google поддержал то, что журнал The Economist назвал новой холодной войной Китая и США, и стал инструментом в торговой войне Вашингтона против Пекина.Как пишет Кин, теперь Huawei не сможет использовать разработанную Google операционную систему Android: предполагалось, что это ослабит китайскую корпорацию, однако на самом деле всё может обернуться по другому. По мнению автора, китайские технологические фирмы способны создать альтернативу Android, которая превзойдёт все существующие сейчас аналоги. russian.rt.com Категории: экономика, политика, в мире, технологии Ключевые слова: США, Google, Huawei, опасность, кибербезопасность — статья прочитана 123 раза Комментарии