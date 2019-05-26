Скучали по Борису Джонсону? У него больше всех шансов заменить Терезу Мэй 🔊 Воспроизвести У Бориса Джонсона опять неплохие шансы стать премьер-министром Великобритании



24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет в отставку с 7 июня. Ее преемником станет член правящей Консервативной партии - всеобщие парламентские выборы в Великобритании намечены только на 2022 год, пишет



Нового лидера консерваторы хотят избрать до ежегодной партийной конференции, которая пройдет в конце сентября.



Согласно внутрипартийным опросам, лидирует бывший министр иностранных дел Борис Джонсон - но и противников внутри партии у него много.



Консерваторам нужно сплотить расколотую "брекситом" партию, Джонсон же - не самый большой мастер компромиссов. Вот как выглядит пятерка потенциальных преемников Терезы Мэй прямо сейчас - согласно опросу, проведенному внутри партии в апреле 2019 года. 24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет в отставку с 7 июня. Ее преемником станет член правящей Консервативной партии - всеобщие парламентские выборы в Великобритании намечены только на 2022 год, пишет ВВС Нового лидера консерваторы хотят избрать до ежегодной партийной конференции, которая пройдет в конце сентября.Согласно внутрипартийным опросам, лидирует бывший министр иностранных дел Борис Джонсон - но и противников внутри партии у него много.Консерваторам нужно сплотить расколотую "брекситом" партию, Джонсон же - не самый большой мастер компромиссов. Вот как выглядит пятерка потенциальных преемников Терезы Мэй прямо сейчас - согласно опросу, проведенному внутри партии в апреле 2019 года. Борис Джонсон



Бывшему мэру Лондона и экс-министру иностранных дел симпатизируют 32,4% однопартийцев. Примерно столько же симпатизирует всем остальным кандидатам вместе взятым.



Однако Джонсону это еще ничего не гарантирует: он был лидером рейтинга популярности в партии и в 2016 году, но даже не выдвинул свою кандидатуру из-за внутренних интриг - и премьером стала Тереза Мэй.



Джонсон - один из главных политиков, благодаря которым "брексит" вообще стал возможен. Но в итоге он проиграл.







Не став премьером, он получил пост министра иностранных дел - с позиций сегодняшнего дня кажется, что он был недостаточно дипломатичен для этой роли.



Он обвинял Евросоюз в том, что политика Брюсселя привела к войне на Украине, президента Сирии Башара Асада называл "чудовищем", а российского президента Владимира Путина сравнивал с эльфом Добби из саги про Гарри Поттера. Такая карьера логично привела к отставке: Джонсон ушел после слишком мягкого, по его мнению, соглашения с Евросоюзом, подготовленного его же партией.



Последние месяцы Борис Джонсон был депутатом-заднескамеечником (то есть не занимал постов в правительстве), беспощадно критиковал Терезу Мэй и продолжал попадать в неловкие ситуации. Например, 3 мая отчитался, что проголосовал на местных выборах, хотя в его округе никого в тот день не избирали.



Доминик Рааб



"Достойно как всегда", - так прокомментировал в своем "Твиттере" отставку Терезы Мэй бывший министр по делам выхода Великобритании из Евросоюза. Он пользуется симпатией 14,7% однопартийцев.



Рааб - также сторонник "жесткого брексита", и деятельность премьер-министра он не всегда оценивал так комплиментарно. Министром по делам выхода из ЕС он стал в июле 2018-го, а уже в ноябре подал в отставку - потому что не мог "с чистой совестью" поддержать план соглашения с Евросоюзом, предложенный Терезой Мэй.







Другом российской власти Рааб станет едва ли: еще в 2012 году он инициировал законопроект о лишении британских виз и аресте активов всех, кто причастен к гибели юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магницкого.



Майкл Гоув



Лидером партии его видят 8,4% консерваторов. Несколько лет работал журналистом, в правительстве - с 2010 года. В 2016-м именно Гоув не дал стать премьер-министром Борису Джонсону - вместо того, чтобы поддержать его, согласно предварительным договоренностям, Гоув объявил о собственных премьерских амбициях.







Он проиграл Терезе Мэй и на год остался без должности в правительстве. В 2017-м стал министром сельского хозяйства и окружающей среды. Выступает одним из главных сторонников "брексита". Бывшему мэру Лондона и экс-министру иностранных дел симпатизируют 32,4% однопартийцев. Примерно столько же симпатизирует всем остальным кандидатам вместе взятым.Однако Джонсону это еще ничего не гарантирует: он был лидером рейтинга популярности в партии и в 2016 году, но даже не выдвинул свою кандидатуру из-за внутренних интриг - и премьером стала Тереза Мэй.Джонсон - один из главных политиков, благодаря которым "брексит" вообще стал возможен. Но в итоге он проиграл.Не став премьером, он получил пост министра иностранных дел - с позиций сегодняшнего дня кажется, что он был недостаточно дипломатичен для этой роли.Он обвинял Евросоюз в том, что политика Брюсселя привела к войне на Украине, президента Сирии Башара Асада называл "чудовищем", а российского президента Владимира Путина сравнивал с эльфом Добби из саги про Гарри Поттера. Такая карьера логично привела к отставке: Джонсон ушел после слишком мягкого, по его мнению, соглашения с Евросоюзом, подготовленного его же партией.Последние месяцы Борис Джонсон был депутатом-заднескамеечником (то есть не занимал постов в правительстве), беспощадно критиковал Терезу Мэй и продолжал попадать в неловкие ситуации. Например, 3 мая отчитался, что проголосовал на местных выборах, хотя в его округе никого в тот день не избирали."Достойно как всегда", - так прокомментировал в своем "Твиттере" отставку Терезы Мэй бывший министр по делам выхода Великобритании из Евросоюза. Он пользуется симпатией 14,7% однопартийцев.Рааб - также сторонник "жесткого брексита", и деятельность премьер-министра он не всегда оценивал так комплиментарно. Министром по делам выхода из ЕС он стал в июле 2018-го, а уже в ноябре подал в отставку - потому что не мог "с чистой совестью" поддержать план соглашения с Евросоюзом, предложенный Терезой Мэй.Другом российской власти Рааб станет едва ли: еще в 2012 году он инициировал законопроект о лишении британских виз и аресте активов всех, кто причастен к гибели юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магницкого.Лидером партии его видят 8,4% консерваторов. Несколько лет работал журналистом, в правительстве - с 2010 года. В 2016-м именно Гоув не дал стать премьер-министром Борису Джонсону - вместо того, чтобы поддержать его, согласно предварительным договоренностям, Гоув объявил о собственных премьерских амбициях.Он проиграл Терезе Мэй и на год остался без должности в правительстве. В 2017-м стал министром сельского хозяйства и окружающей среды. Выступает одним из главных сторонников "брексита". bbc.com Категории: в Европе, общество, политика Ключевые слова: премьер, ЕС, Англия, Мэй, Брексит, кандадаты — статья прочитана 132 раза Комментарии