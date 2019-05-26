Загрузка... Ракета для Луны: во сколько обойдется России носитель сверхтяжелого класса 🔊 Воспроизвести LYSTSEVA/TASS Image caption Пусковую площадку для сверхтяжелой ракеты планируется построить на космодроме "Восточный", где сейчас есть только стартовый стол для "Союзов"



Стоимость создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса в России может составить 700-750 млрд рублей, сказал Би-би-си глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, пишет



"Создание всей системы - примерно 700-750 млрд рублей должна быть стоимость сверхтяжелого класса ракеты", - сказал Рогозин.



Это очень приблизительные цифры, оговорился он, точные появятся после проведения экспертиз, которые еще не завершены. Стоимость создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса в России может составить 700-750 млрд рублей, сказал Би-би-си глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, пишет ВВС "Создание всей системы - примерно 700-750 млрд рублей должна быть стоимость сверхтяжелого класса ракеты", - сказал Рогозин.Это очень приблизительные цифры, оговорился он, точные появятся после проведения экспертиз, которые еще не завершены.



Рогозин в четверг выступил перед студентами МГУ с лекцией, посвященной реформе "Роскосмоса". Значительную часть выступления он посвятил планам освоения Луны.



Главной проблемой программы строительства ракеты, как рассказал Рогозин Би-би-си, стало не столько создание носителя, сколько поиск полезной нагрузки большой массы для него.



Предшественник Рогозина Игорь Комаров в 2016 году говорил, что не видит смысла в строительстве сверхтяжелой ракеты из-за слишком высокой стоимости запуска, который, как он оценивал, составит около миллиарда долларов - и отсутствия полезной нагрузки.



"Этот проект не имеет коммерческого применения, - рассуждал Комаров. - В рамках существующих договоренностей, которые, я надеюсь, будут сохраняться, по использованию космоса и ограничению вооружений, не будет потребностей в нагрузках, в том числе и для военных целей".



Ракета для Луны



Выступая перед студентами, Рогозин рассказал о планах строительства сверхтяжелой ракеты в контексте российской лунной программы, для которой создается новый корабль, способный работать в дальнем космосе.



"Первый этап - это 103 тонны на низкую орбиту и 27 тонн к Луне. Новый транспортно-пилотируемый корабль, корабль нового поколения, который мы, я надеюсь, получим в 22 году, требует именно такой тяжелой ракеты. То есть ракета по грузоподъемности рассчитана именно на такой пилотируемый корабль", - сказал Рогозин.



В российской прессе появлялись сообщения о разработке двух сверхтяжелых ракет - "Енисея", грузоподъемностью около 100 тонн, и "Дона", запланированная грузоподъемность которого еще выше.



Цифры, которые назвал в своем выступлении Рогозин, соответствовали объявленным в прессе параметрам "Енисея".



Макет сверхтяжелой ракеты (второй слева) на выставке Армия-2018. Слева от нее ракета "Союз-5", которая станет частью первой ступени для сверхтяжелой ракеты



"Дон", судя по публикациям в прессе, будет отличаться от "Енисея" наличием еще одной ступени.



По словам Рогозина, первая ступень ракеты - продолговатые ускорители, расположенные в нижней части ракеты - состоит из шести ракет "Союз-5", которые также разрабатываются в России.



По словам Рогозина, в 2029 году российские космонавты совершат облет вокруг Луны, годом позже планируется разместить на ней модули - и в том же году Россия совершит пилотируемый полет к Луне и высадку на нее.



"По образцу и подобию госпрограммы вооружения"



По словам Рогозина, финансированию программы мешает то, что значительная ее часть находится за временными пределами действующей Федеральной космической программы (ФПК).



Рогозин сказал Би-би-си, что предложит правительству изменить систему программ, объединив ФПК и некоторые федеральные целевые программы.



"Надо сделать единую государственную космическую программу. Она должна примерно быть построена по образцу и подобию госпрограммы вооружения", - сказал он.



VLADIMIR GERDO/TASS Image caption У студентов было много вопросов к Рогозину



Рогозин считает, что это позволит, в частности, решить проблему отсутствия полезной нагрузки для сверхтяжелых ракет.



"Вот сейчас у нас есть Федеральная космическая программа, она заканчивается в 2015 году. И я даже не могу начать планировать полезные нагрузки под "сверхтяж", потому что у меня нет физически документа, куда я мог бы поместить эти мероприятия", - пояснил он.



Америка ближе к Луне



В тот день, когда Рогозин читал лекцию в МГУ, в США глава НАСА Джим Брайденстайн официально объявил о начале воплощения программы полета на Луну - американское космическое агентство заключило контракт с компанией Maxar на строительство первого модуля лунной станции LOP-G (Lunar Orbital Platform-Gateway - Лунная орбитальная платформа-шлюз).



В рамках этой программы американцы также создадут сверхтяжелую ракету-носитель Space Launch System.



Планируется, что новый модуль будет выведен на орбиту Луны в 2022 году, а спустя два года на спутник Земли должны высадиться американские астронавты.



В России ранее говорили, что будут участвовать в программе НАСА, однако сейчас, по словам Рогозина, перспективы российского участия в LOP-G неясны.



По словам главы "Роскосмоса", еще осенью НАСА планировали расширить российское участие в проекте вплоть до создания российского модуля на ней. "После заявления о том, что они хотят в 2024 году срочно высадить людей на Луну, проект окололунной станции зависает", - сказал Рогозин.



"По нашей информации, конгресс деньги пересматривает, они больше будут кидать денег на реализацию шоу с высадкой людей на Луну - и в меньшей степени денег пойдет на окололунную станцию. Будет ли она вообще, непонятно", - заключил глава "Роскосмоса". Эти цифры примерно в два раза ниже той суммы, которую в 2016 году называл замглавы "Роскосмоса" Александр Иванов - вместе со строительством пусковой площадки стоимость программы составит 1,4 трлн рублей, говорил он.Рогозин в четверг выступил перед студентами МГУ с лекцией, посвященной реформе "Роскосмоса". Значительную часть выступления он посвятил планам освоения Луны.Главной проблемой программы строительства ракеты, как рассказал Рогозин Би-би-си, стало не столько создание носителя, сколько поиск полезной нагрузки большой массы для него.Предшественник Рогозина Игорь Комаров в 2016 году говорил, что не видит смысла в строительстве сверхтяжелой ракеты из-за слишком высокой стоимости запуска, который, как он оценивал, составит около миллиарда долларов - и отсутствия полезной нагрузки."Этот проект не имеет коммерческого применения, - рассуждал Комаров. - В рамках существующих договоренностей, которые, я надеюсь, будут сохраняться, по использованию космоса и ограничению вооружений, не будет потребностей в нагрузках, в том числе и для военных целей".Выступая перед студентами, Рогозин рассказал о планах строительства сверхтяжелой ракеты в контексте российской лунной программы, для которой создается новый корабль, способный работать в дальнем космосе."Первый этап - это 103 тонны на низкую орбиту и 27 тонн к Луне. Новый транспортно-пилотируемый корабль, корабль нового поколения, который мы, я надеюсь, получим в 22 году, требует именно такой тяжелой ракеты. То есть ракета по грузоподъемности рассчитана именно на такой пилотируемый корабль", - сказал Рогозин.В российской прессе появлялись сообщения о разработке двух сверхтяжелых ракет - "Енисея", грузоподъемностью около 100 тонн, и "Дона", запланированная грузоподъемность которого еще выше.Цифры, которые назвал в своем выступлении Рогозин, соответствовали объявленным в прессе параметрам "Енисея"."Дон", судя по публикациям в прессе, будет отличаться от "Енисея" наличием еще одной ступени.По словам Рогозина, первая ступень ракеты - продолговатые ускорители, расположенные в нижней части ракеты - состоит из шести ракет "Союз-5", которые также разрабатываются в России.По словам Рогозина, в 2029 году российские космонавты совершат облет вокруг Луны, годом позже планируется разместить на ней модули - и в том же году Россия совершит пилотируемый полет к Луне и высадку на нее."По образцу и подобию госпрограммы вооружения"По словам Рогозина, финансированию программы мешает то, что значительная ее часть находится за временными пределами действующей Федеральной космической программы (ФПК).Рогозин сказал Би-би-си, что предложит правительству изменить систему программ, объединив ФПК и некоторые федеральные целевые программы."Надо сделать единую государственную космическую программу. Она должна примерно быть построена по образцу и подобию госпрограммы вооружения", - сказал он.Рогозин считает, что это позволит, в частности, решить проблему отсутствия полезной нагрузки для сверхтяжелых ракет."Вот сейчас у нас есть Федеральная космическая программа, она заканчивается в 2015 году. И я даже не могу начать планировать полезные нагрузки под "сверхтяж", потому что у меня нет физически документа, куда я мог бы поместить эти мероприятия", - пояснил он.В тот день, когда Рогозин читал лекцию в МГУ, в США глава НАСА Джим Брайденстайн официально объявил о начале воплощения программы полета на Луну - американское космическое агентство заключило контракт с компанией Maxar на строительство первого модуля лунной станции LOP-G (Lunar Orbital Platform-Gateway - Лунная орбитальная платформа-шлюз).В рамках этой программы американцы также создадут сверхтяжелую ракету-носитель Space Launch System.Планируется, что новый модуль будет выведен на орбиту Луны в 2022 году, а спустя два года на спутник Земли должны высадиться американские астронавты.В России ранее говорили, что будут участвовать в программе НАСА, однако сейчас, по словам Рогозина, перспективы российского участия в LOP-G неясны.По словам главы "Роскосмоса", еще осенью НАСА планировали расширить российское участие в проекте вплоть до создания российского модуля на ней. "После заявления о том, что они хотят в 2024 году срочно высадить людей на Луну, проект окололунной станции зависает", - сказал Рогозин."По нашей информации, конгресс деньги пересматривает, они больше будут кидать денег на реализацию шоу с высадкой людей на Луну - и в меньшей степени денег пойдет на окололунную станцию. Будет ли она вообще, непонятно", - заключил глава "Роскосмоса". Загрузка... bbc.com Категории: экономика, в мире, здоровье Ключевые слова: космос, полет, Луна, ракета — статья прочитана 140 раз Комментарии