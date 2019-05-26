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Украина получила от США два контрбатарейных радара

© Фото : Кабинет министров Украины


Киев получил от США два контрбатарейных радара, говорится в сообщении на странице кабмина Украины в фейсбуке, сообщает РИА Новости.

"Украинская армия получила от США два современных контрбатарейных радара класса AN / TPQ-36", - говорится в сообщении Facebook-представительства кабинета министров Украины.



Отмечается, что станции класса AN / TPQ-36О предназначены для обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня противника.

"С 2014 года наши американские партнеры уже передали ВСУ 13 современных контрбатарейных радаров", — говорится в сообщении.

При этом еще в 2016 году тогдашний президент Петр Порошенко заявлял, что Украина получила от США 14 радаров. Применять их собирались в Донбассе.
ria.ru
Категории: политика, технологии
Ключевые слова: США, вооружение, радары, поставки
География: Украина
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добавлена сегодня, 26 мая, 14:20

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