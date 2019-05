Украина получила от США два контрбатарейных радара 🔊 Воспроизвести © Фото : Кабинет министров Украины



Киев получил от США два контрбатарейных радара, говорится в сообщении на странице кабмина Украины в фейсбуке, сообщает



"Украинская армия получила от США два современных контрбатарейных радара класса AN / TPQ-36", - говорится в сообщении Facebook-представительства кабинета министров Украины.







Отмечается, что станции класса AN / TPQ-36О предназначены для обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня противника.



"С 2014 года наши американские партнеры уже передали ВСУ 13 современных контрбатарейных радаров", — говорится в сообщении.



При этом еще в 2016 году тогдашний президент Петр Порошенко заявлял, что Украина получила от США 14 радаров. Применять их собирались в Донбассе.