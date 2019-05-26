Морской трибунал потребовал от России освободить украинских моряков 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Алексей Мальгавко Малые бронированные артиллерийские катера "Никополь", "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС Украины в порту Керчи. Архивное фото



Международный трибунал по морскому праву требует от России освободить украинских военных моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе. Об этом объявил глава трибунала Пак Чжин Хён, сообщает



Киев требует, чтобы Россия немедленно освободила 24 военнослужащих и вернула два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу". Публичные слушания по иску проходят в трибунале в Гамбурге с 10 мая. Решения трибунала являются окончательными и обязательными для выполнения участвующими в споре сторонами. Международный трибунал по морскому праву требует от России освободить украинских военных моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе. Об этом объявил глава трибунала Пак Чжин Хён, сообщает РИА Новости Киев требует, чтобы Россия немедленно освободила 24 военнослужащих и вернула два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу". Публичные слушания по иску проходят в трибунале в Гамбурге с 10 мая. Решения трибунала являются окончательными и обязательными для выполнения участвующими в споре сторонами. При этом Россия известила Международный трибунал по морскому праву о том, что не примет участия в слушаниях, так как данный трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе.



Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко поручил украинскому МИД обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер к РФ для освобождения украинских кораблей и моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы. Первые публичные слушания начались 10 мая в Гамбурге.



Три корабля ВМС Украины 25 ноября прошлого года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Владимир Зеленский.



Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно". ria.ru Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Гаага, Порошенко, трибунал, Керчь, моряки, Волкер, пролив — статья прочитана 158 раз Комментарии