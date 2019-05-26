Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию 🔊 Воспроизвести Дизель-электрическая подводная лодка "Краснодар" Фото: Василий Батанов/ РИА "Новости"



С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном. Об этом сообщает



Сумму взыскивают судебные приставы. Уголовные дела обоих офицеров рассматривались в закрытом режиме, по информации газеты, оба признали свою вину.



Сопин возместил свою часть ущерба, но не оплатил судебные издержки, а Мартемьянов до сих пор должен пять миллионов. Уточняется, что он — инвалид третьей группы на пенсии и к тому же имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей.



Авария произошла в 2016 году во время учений в Балтийском море. Всплывая, «Краснодар» столкнулся с иностранным судном, после чего его отправили на ремонт. «Коммерсантъ» уточняет, что судно нарушило границу района, где проводились учения, несмотря на предупреждения военных. В результате столкновения у подлодки был сломан перископ, а корабль практически не пострадал. Восстановительные работы «Краснодара» проводились в два этапа. С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном. Об этом сообщает ЛЕНТА со ссылкой на «Коммерсантъ».Сумму взыскивают судебные приставы. Уголовные дела обоих офицеров рассматривались в закрытом режиме, по информации газеты, оба признали свою вину.Сопин возместил свою часть ущерба, но не оплатил судебные издержки, а Мартемьянов до сих пор должен пять миллионов. Уточняется, что он — инвалид третьей группы на пенсии и к тому же имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей.Авария произошла в 2016 году во время учений в Балтийском море. Всплывая, «Краснодар» столкнулся с иностранным судном, после чего его отправили на ремонт. «Коммерсантъ» уточняет, что судно нарушило границу района, где проводились учения, несмотря на предупреждения военных. В результате столкновения у подлодки был сломан перископ, а корабль практически не пострадал. Восстановительные работы «Краснодара» проводились в два этапа. lenta.ru Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: штраф, авария, подлодка, командир География: Россия — статья прочитана 142 раза Комментарии