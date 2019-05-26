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Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном. Об этом сообщает ЛЕНТА со ссылкой на «Коммерсантъ».
Сумму взыскивают судебные приставы. Уголовные дела обоих офицеров рассматривались в закрытом режиме, по информации газеты, оба признали свою вину.
Сопин возместил свою часть ущерба, но не оплатил судебные издержки, а Мартемьянов до сих пор должен пять миллионов. Уточняется, что он — инвалид третьей группы на пенсии и к тому же имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей.
Авария произошла в 2016 году во время учений в Балтийском море. Всплывая, «Краснодар» столкнулся с иностранным судном, после чего его отправили на ремонт. «Коммерсантъ» уточняет, что судно нарушило границу района, где проводились учения, несмотря на предупреждения военных. В результате столкновения у подлодки был сломан перископ, а корабль практически не пострадал. Восстановительные работы «Краснодара» проводились в два этапа.
lenta.ru
Категории: общество, чп и криминал
География: Россия
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