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Атомный ледокол Урал спустили на воду в Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
"Сегодня мы спускаем третий корабль, второй серийный, проекта 22220 "Урал". Именно с кораблями этой серии ледоколов нового поколения мы связываем надежду с освоением Северного морского пути. Это принципиально новый корабль", - отметил на церемонии вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 должны стать самыми мощными ледокольными судами в мире. Помимо судна "Урал" на Балтийском заводе также ведется строительство ледоколов "Арктика" и "Сибирь".
После завершения строительства суда этого проекта должны обеспечить круглогодичную навигацию в Арктике. Они смогут проводить караваны судов, пробивая лед толщиной до 3 м. Ледоколы в том числе будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского и Гыданского полуостровов на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
ТАСС
Категории: экономика, технологии
Ключевые слова: строительство, севморпуть, ледокол
География: Россия
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