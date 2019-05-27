«Боль и слава» Педро Альмодовара - на больших экранах Литвы! 🔊 Воспроизвести







В литовском прокате 14 июня появится фильм, который любители кино не могут пропустить. Это «Боль и слава» (исп. Dolor y gloria) — испанский драматический фильм 2019 года режиссёра Педро Альмодовара.



В главных ролях Пенелопа Крус и Антонио Бандерас. Фильмы испанского кинорежиссера Педро Альмодовара - это всегда огромные события, а если еще в них задействованы актеры Пенелопа Крус и Антонио Бандерас, то это и вовсе настоящий шедевр!



Фильм участвовал в основном конкурсе 72-го Каннского фестиваля и получил восторженные отзывы критиков. Картину называют одним из самых лучших фильмов киносмотра.



Известный кинокритик Антон Долин так отозвался о картине: «Фильм «Боль и слава» испанского классика Педро Альмодовара — лучшее, что снял режиссер за последние 15 лет. Альмодовар делится с нами чем-то недозволенно личным, как на исповеди. Даже если в его реальности все случилось не совсем так, наверняка было что-то похожее. Это ощущение рождается не только из самого материала, но и из невероятной работы Бандераса — еще одного давнего товарища Альмодовара, введенного им в кинематограф. Хочется позволить себе безответственное заявление и сказать, что ничего лучше этой роли Бандерас никогда не играл. Поразительно, но поседевший мачо Бандерас без сложного грима стал похож на Альмодовара, как родной брат. Он играет практически одной только мимикой — Сальвадора мучают боли в спине, он ведет не слишком подвижный образ жизни. От лица невозможно отвести взгляд, интонации голоса настолько выразительны и при этом естественны, что хочется слушать с закрытыми глазами, даже не зная испанского. Будь эта роль сыграна на английском, «Оскар» Бандерасу был бы обеспечен». В главных ролях Пенелопа Крус и Антонио Бандерас. Фильмы испанского кинорежиссера Педро Альмодовара - это всегда огромные события, а если еще в них задействованы актеры Пенелопа Крус и Антонио Бандерас, то это и вовсе настоящий шедевр!Фильм участвовал в основном конкурсе 72-го Каннского фестиваля и получил восторженные отзывы критиков. Картину называют одним из самых лучших фильмов киносмотра.Известный кинокритик Антон Долин так отозвался о картине: «Фильм «Боль и слава» испанского классика Педро Альмодовара — лучшее, что снял режиссер за последние 15 лет. Альмодовар делится с нами чем-то недозволенно личным, как на исповеди. Даже если в его реальности все случилось не совсем так, наверняка было что-то похожее. Это ощущение рождается не только из самого материала, но и из невероятной работы Бандераса — еще одного давнего товарища Альмодовара, введенного им в кинематограф. Хочется позволить себе безответственное заявление и сказать, что ничего лучше этой роли Бандерас никогда не играл. Поразительно, но поседевший мачо Бандерас без сложного грима стал похож на Альмодовара, как родной брат. Он играет практически одной только мимикой — Сальвадора мучают боли в спине, он ведет не слишком подвижный образ жизни. От лица невозможно отвести взгляд, интонации голоса настолько выразительны и при этом естественны, что хочется слушать с закрытыми глазами, даже не зная испанского. Будь эта роль сыграна на английском, «Оскар» Бандерасу был бы обеспечен».











Фильм повествует о серии встреч Сальвадора Малло (Антонио Бандерас), режиссёра, пережившего упадок. Некоторые из этих людей встречаются физически, некоторые в воспоминаниях: его детство в 1960-х годах, когда он эмигрировал вместе со своей семьей в Патерну в поисках процветания, первое желание, его первая взрослая любовь в Мадриде в 1980-х годах, боль от разрыва этих отношений, терапия, преждевременное открытие кино, невозможность продолжения съемок и т. д.







Талантливый кинорежиссер на закате своего творческого пути оглядывается в прошлое, и на него обрушивается поток ярких воспоминаний. Нежные чувства к матери, любовь и расставание, поиски счастья и успеха. Всё это приводит творца к важным размышлениям о жизни и искусстве — боли и славе.



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Премьера «фильма в Испании состоялась 22 марта 2019.Фильм повествует о серии встреч Сальвадора Малло (Антонио Бандерас), режиссёра, пережившего упадок. Некоторые из этих людей встречаются физически, некоторые в воспоминаниях: его детство в 1960-х годах, когда он эмигрировал вместе со своей семьей в Патерну в поисках процветания, первое желание, его первая взрослая любовь в Мадриде в 1980-х годах, боль от разрыва этих отношений, терапия, преждевременное открытие кино, невозможность продолжения съемок и т. д.Талантливый кинорежиссер на закате своего творческого пути оглядывается в прошлое, и на него обрушивается поток ярких воспоминаний. Нежные чувства к матери, любовь и расставание, поиски счастья и успеха. Всё это приводит творца к важным размышлениям о жизни и искусстве — боли и славе.Не пропустите! Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: Педро Альмодовар, «Боль и слава», Пенелопа Крус, Антонио Бандерас — статья прочитана 123 раза Комментарии