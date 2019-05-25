«ТОРУК – Первый полёт», шоу Cirque du Soleil® по мотивам фильма Джеймса Кэмерона «АВАТАР», - в Вильнюсе! 🔊 Воспроизвести Шоу «ТОРУК – Первый полет» в постановке Мишеля Лемье и Виктора Пилона (Канада) с большим успехом проходят с 22 мая по 26 мая в Siemens арене в Вильнюсе.











Шоу поставлено по мотивам фильма Джеймса Кэмерона «АВАТАР» – блокбастера, совершившего прорыв в кинематографе и собравшего более $2,7 мрд. в мировом прокате. «ТОРУК – Первый полет» перенесет зрителей в мир Пандоры, наполненный воображением, открытиями и возможностями, и поведает древнюю легенду народа На’ви.



Cirque du Soleil привносит свой фирменный стиль в воображаемый мир Кэмерона и соединяет два родственных видения, которые так творчески передают дерзкие фантазии. Самые современные проекционные технологии, древнее ремесло создания и работы с куклами, а также драматургическое мастерство встали на службу абсолютно кинематографическому сценарию, чтобы оживить придуманный Кэмероном мир. Шоу поставлено по мотивам фильма Джеймса Кэмерона «АВАТАР» – блокбастера, совершившего прорыв в кинематографе и собравшего более $2,7 мрд. в мировом прокате. «ТОРУК – Первый полет» перенесет зрителей в мир Пандоры, наполненный воображением, открытиями и возможностями, и поведает древнюю легенду народа На’ви.Cirque du Soleil привносит свой фирменный стиль в воображаемый мир Кэмерона и соединяет два родственных видения, которые так творчески передают дерзкие фантазии. Самые современные проекционные технологии, древнее ремесло создания и работы с куклами, а также драматургическое мастерство встали на службу абсолютно кинематографическому сценарию, чтобы оживить придуманный Кэмероном мир.











История, которую в шоу пересказывает Сказитель (Сказитель рассказывает историю на английском языке, но для литовского зрителя будут специальные титры на литовском языке), разыгрывают удивительные персонажи. Она соткана из мифов и сказок, разворачивавшихся на Пандоре за три тысячи лет до событий, которые легли в основу сюжета фильма «АВАТАР», задолго до того, как на эту луну впервые высадились люди.



Природная катастрофа грозит разрушить Дерево Души. Ралу и Энту, два юноши на пороге взросления из клана Оматикайя, бесстрашно решают взять на себя спасение родного мира. Узнав, что Торук может помочь им спасти Дерево Души, они вместе с новообретенной подругой Тс’ял отправляются в опасное путешествие по вершинам Парящих гор, чтобы найти красно-оранжевого хищника, царя небес Пандоры. Пророчество сбывается, когда чистая душа становится предводителем всех кланов, впервые оседлывает Торука и спасает мир На’ви от ужасной участи.



Слайд-шоу с представления в Вильнюсе - Марины Луценко, "Обзор":







Во время шоу певица и ударник работают вживую под записанный саундтрек, который дополняет кинематографическую историю.



Шоу «ТОРУК – Первый полет» подарит яркие впечатления и незабываемые эмоции всем, кому удастся увидеть это невероятное представление!



Шоу «ТОРУК – Первый полет» — 37-я по счету постановка Cirque du Soleil. С момента своего основания в 1984 году Cirque du Soleil завоевал сердца более 190 миллионов зрителей в 450 с лишним городах в 60 странах на пяти континентах. В Литве показано 5 постановок Cirque du Soleil!



Билеты продаются в системе Tiketa



Фото - Марины Луценко, "Обзор"



Захватывающее действо несет на себе и отчетливый отпечаток таланта его режиссёров – Мишеля Лемье и Виктора Пилона, настоящих новаторов в области мультимедийного дизайна. Шоу – живая ода гармонии сосуществования На’ви с природой и их вере в основополагающую взаимосвязь всего живого.История, которую в шоу пересказывает Сказитель (Сказитель рассказывает историю на английском языке, но для литовского зрителя будут специальные титры на литовском языке), разыгрывают удивительные персонажи. Она соткана из мифов и сказок, разворачивавшихся на Пандоре за три тысячи лет до событий, которые легли в основу сюжета фильма «АВАТАР», задолго до того, как на эту луну впервые высадились люди.Природная катастрофа грозит разрушить Дерево Души. Ралу и Энту, два юноши на пороге взросления из клана Оматикайя, бесстрашно решают взять на себя спасение родного мира. Узнав, что Торук может помочь им спасти Дерево Души, они вместе с новообретенной подругой Тс’ял отправляются в опасное путешествие по вершинам Парящих гор, чтобы найти красно-оранжевого хищника, царя небес Пандоры. Пророчество сбывается, когда чистая душа становится предводителем всех кланов, впервые оседлывает Торука и спасает мир На’ви от ужасной участи.Во время шоу певица и ударник работают вживую под записанный саундтрек, который дополняет кинематографическую историю.Шоу «ТОРУК – Первый полет» подарит яркие впечатления и незабываемые эмоции всем, кому удастся увидеть это невероятное представление!Шоу «ТОРУК – Первый полет» — 37-я по счету постановка Cirque du Soleil. С момента своего основания в 1984 году Cirque du Soleil завоевал сердца более 190 миллионов зрителей в 450 с лишним городах в 60 странах на пяти континентах. В Литве показано 5 постановок Cirque du Soleil!Билеты продаются в системе Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: «АВАТАР», Cirque du Soleil — статья прочитана 128 раз Комментарии