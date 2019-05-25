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Вину Украины в крушении MH17 в Донбассе допустили в Нидерландах
Член Европарламента и лидер нидерландской евроскептической партии «Форум за демократию» Тьерри Боде допустил, что Украина может быть виновна в крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщает ГАЗЕТА со ссылкой на NL Times.
По его словам, доклад Совместной следственной группы (ССГ), которая занималась расследованием случившегося, сомнителен.
«Украина также является одним из возможных виновников этой атаки», — отметил Боде.
Он также подчеркнул, что итоги расследования должны были озвучить судьи, а не чиновники, которые, по словам политика, «голословно обвиняют Россию».
gazeta.ru
Категории: политика, чп и криминал
Ключевые слова: авиакатастрофа, расследование, MH17
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