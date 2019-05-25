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Рейтинг древнейших цивилизаций



Американский сайт The Top Tens провел опрос, в ходе которого посетители должны были отобрать десятку «лучших древних цивилизаций». Согласно оценкам голосующих Грузия удостоилась третьего места в рейтинге, сообщает СОВА.

Ее опережают Греция и Египет. Следующие позиции в рейтинге древнейших цивилизаций занимают Рим, Китай, Индия, Персия, Ацтекская и Спартанская империи. На последних строчках оказались кельты, средневековая Англия и Эфиопия.

Рейтинг составляют по критериям, характерным древним цивилизациям, и у пользователей веб страницы есть возможность написать свое мнение в виде комментария о той или иной стране, а также обосновать, почему страна принадлежит к древнейшей цивилизации.
В более чем в трехстах комментариях о Грузии, пользователи восхищаются богатым колоритом страны и дружелюбием, грузинским многоголосьем и танцами. В отзывах древнюю страну называют родиной виноградной лозы и впоминают знаменитые легенды о Золотом Руне и Прометее.

Отмечается и то, что именно в Грузии были найдены древнейшие неафриканские гоминиды, а грузинский язык, входит в список 10-ти древнейших языков в мире, на которых все еще разговаривают люди.

Напомним, в прошлогоднем рейтинге The Top Tens, грузинский царь Давид IV Строитель (Давид Агмашенебели) возглавил десятку лучших военных генералов всех времен, опередив в голосовании Александра Македонского.
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sova.news
Категории: культура, в мире, история
Ключевые слова: цивилизация, народности
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добавлена сегодня, 25 мая, 17:40

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