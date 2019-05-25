Wall Street Journal США : доллар могут сбросить с пьедестала 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Максим Блинов



Скоро ли доллар США лишится своего статуса ключевой мировой валюты? Эксперты сходятся во мнении, что нет, и говорят, что любой отход от доллара займет десятилетия. Эта точка зрения свидетельствует об излишней самоуспокоенности. События на валютных рынках за последние полтора года указывают на дедолларизацию, пишет «Уолл Стрит Джорнал».



Скоро ли доллар США лишится своего статуса ключевой мировой валюты? Эксперты сходятся во мнении, что нет, и говорят, что любой отход от доллара займет десятилетия. Эта точка зрения свидетельствует об излишней самоуспокоенности.



События на валютных рынках за последние полтора года указывают на дедолларизацию. Обратите внимание на то, что запущенные в прошлом году в Шанхае китайские фьючерсы на нефть, номинированные в «нефтеюанях», по объему торгов сейчас стоят сразу после марок Brent и West Texas Intermediate. В прошлом году центральные банки мира купили больше золота, чем когда-либо с тех пор, как в 1971 году президент Никсон отменил в США золотой стандарт. Недавно на рынках стало известно, что Китай пополняет свои резервы золотом пятый месяц подряд. Ранее в этом году Великобритания, Франция и Германия создали новую систему расчетов, позволяющую переводить платежи Ирану. Она начнет работать постепенно, сначала с гуманитарной помощи, и, возможно, будет конкурировать с находящейся под влиянием США международной системой СВИФТ. Скоро ли доллар США лишится своего статуса ключевой мировой валюты? Эксперты сходятся во мнении, что нет, и говорят, что любой отход от доллара займет десятилетия. Эта точка зрения свидетельствует об излишней самоуспокоенности.События на валютных рынках за последние полтора года указывают на дедолларизацию. Обратите внимание на то, что запущенные в прошлом году в Шанхае китайские фьючерсы на нефть, номинированные в «нефтеюанях», по объему торгов сейчас стоят сразу после марок Brent и West Texas Intermediate. В прошлом году центральные банки мира купили больше золота, чем когда-либо с тех пор, как в 1971 году президент Никсон отменил в США золотой стандарт. Недавно на рынках стало известно, что Китай пополняет свои резервы золотом пятый месяц подряд. Ранее в этом году Великобритания, Франция и Германия создали новую систему расчетов, позволяющую переводить платежи Ирану. Она начнет работать постепенно, сначала с гуманитарной помощи, и, возможно, будет конкурировать с находящейся под влиянием США международной системой СВИФТ.



Резкий рост добычи нефти в США также имеет последствия для валюты. К 2025 году США должны обогнать Саудовскую Аравию как крупнейшего в мире экспортера нефти. Это уже привело к сокращению объемов закупок добываемой в стране нефти на 25% с 2010 года, и этот показатель будет сокращаться и дальше. Во многих отношениях это является положительным моментом для экономики США, но если Америка покупает меньше международной сырой нефти, а Китай наращивает закупки, возрастает вероятность того, что экспортеры нефти будут принимать к оплате не доллары, а другие валюты. Нефтяные компании России, Ирана и Венесуэлы уже начали принимать юань. А если к ним присоединится Саудовская Аравия, последствия могут быть весьма ощутимыми.



Играют свою роль и структурные изменения в китайской демографии. Численность трудоспособного населения Китая достигла пика в 2016 году и, вероятно, будет продолжать снижаться. Это приведет к сокращению объемов сбережений населения, что будет оказывать постоянное давление на счет текущих операций страны. Более распространенным явлением станет дефицит, и для того, чтобы это до бесконечности не приводило к возникновению долга в иностранной валюте, Китаю потребуется, чтобы иностранцы стали охотнее покупать китайские активы за юани. Именно поэтому Китай так заинтересован в том, чтобы глобальные индексы облигаций и акций включали китайские активы. В апреле облигации, номинированные в юанях, были включены в индекс Bloomberg Barclays Global Aggregate Index.



Пока же политическая поляризация в США подразумевает повсеместный дефицит бюджета, вызванный снижением налогов и увеличением расходов на выплату пособий. Согласно прогнозам Бюджетного управления Конгресса, к 2048 году федеральный долг США достигнет 152% валового внутреннего продукта, по сравнению с сегодняшними 78%. Двойной дефицит США (бюджетный дефицит и дефицит счета текущих операций) является хорошим опережающим индикатором слабости доллара с двухлетним лагом. В настоящее время они предполагают двузначное процентное снижение стоимости доллара в течение следующих нескольких лет.



Значительные валютные колебания редко бывают долгими и медленными. Британский фунт стерлингов пребывал в легком постколониальном «ступоре» до начала 1970-х годов, когда на него все еще приходилось чуть менее трети мировых суверенных резервов. К концу этого бурного десятилетия его доля составляла менее одной двадцатой. В 1930-е годы в странах, отказавшихся от золотого стандарта, таких как Великобритания и Италия, за три-пять лет произошло снижение валютных курсов на 20-40%. Даже доллар потерял почти половину своей стоимости по отношению к немецкой марке 1971-1978 годов. Иностранная валюта стала настолько дорогой, что американские солдаты, дислоцированные в Германии в конце 1970-х, получали посылки от сочувствовавших им западных немцев.



Некоторые скажут, что мы все это уже слышали. Упорные слухи об отказе от доллара начались в 1970-е годы и напоминают слова историка Алана Джона Персиваля Тейлора (A.J.P. Taylor) о революциях 1848 года, который назвал их «переломным моментом, который так и не наступил». По привычке доллар используется по-прежнему широко, причем, везде. Тем не менее, появление по-настоящему многополярного мира означает, что наступающий рыночный цикл, вероятно, будет иным. Вполне возможно, что американский доллар, в конечном счете, будет сброшен с пьедестала.



Автор: Сахил Махтани (Sahil Mahtani) для The Wall Street Journal, США, перевод Непосредственной причиной дедолларизации является возрастающее использование экономических санкций при президентах Обаме и Трампе. В финансовом мире Европы многие помнят о штрафе в размере 8,9 миллиарда долларов, который был наложен на французский банк BNP Paribas в 2014 году за нарушение экономических санкций, введенных Соединенными Штатами против Ирана. Это не удивительно и даже не так важно, если учесть, что Россия переводит 100 миллиардов долларов золотовалютных резервов в китайские юани, евро и японские иены, как она сделала в прошлом году. Однако следует отметить и изменение позиции трансатлантических демократий. В своем заключительном обращении к европейскому парламенту президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер (Jean-Claude Juncker) заявил: «Абсурдно, что европейские компании покупают европейские самолеты за доллары, а не за евро».Резкий рост добычи нефти в США также имеет последствия для валюты. К 2025 году США должны обогнать Саудовскую Аравию как крупнейшего в мире экспортера нефти. Это уже привело к сокращению объемов закупок добываемой в стране нефти на 25% с 2010 года, и этот показатель будет сокращаться и дальше. Во многих отношениях это является положительным моментом для экономики США, но если Америка покупает меньше международной сырой нефти, а Китай наращивает закупки, возрастает вероятность того, что экспортеры нефти будут принимать к оплате не доллары, а другие валюты. Нефтяные компании России, Ирана и Венесуэлы уже начали принимать юань. А если к ним присоединится Саудовская Аравия, последствия могут быть весьма ощутимыми.Играют свою роль и структурные изменения в китайской демографии. Численность трудоспособного населения Китая достигла пика в 2016 году и, вероятно, будет продолжать снижаться. Это приведет к сокращению объемов сбережений населения, что будет оказывать постоянное давление на счет текущих операций страны. Более распространенным явлением станет дефицит, и для того, чтобы это до бесконечности не приводило к возникновению долга в иностранной валюте, Китаю потребуется, чтобы иностранцы стали охотнее покупать китайские активы за юани. Именно поэтому Китай так заинтересован в том, чтобы глобальные индексы облигаций и акций включали китайские активы. В апреле облигации, номинированные в юанях, были включены в индекс Bloomberg Barclays Global Aggregate Index.Пока же политическая поляризация в США подразумевает повсеместный дефицит бюджета, вызванный снижением налогов и увеличением расходов на выплату пособий. Согласно прогнозам Бюджетного управления Конгресса, к 2048 году федеральный долг США достигнет 152% валового внутреннего продукта, по сравнению с сегодняшними 78%. Двойной дефицит США (бюджетный дефицит и дефицит счета текущих операций) является хорошим опережающим индикатором слабости доллара с двухлетним лагом. В настоящее время они предполагают двузначное процентное снижение стоимости доллара в течение следующих нескольких лет.Значительные валютные колебания редко бывают долгими и медленными. Британский фунт стерлингов пребывал в легком постколониальном «ступоре» до начала 1970-х годов, когда на него все еще приходилось чуть менее трети мировых суверенных резервов. К концу этого бурного десятилетия его доля составляла менее одной двадцатой. В 1930-е годы в странах, отказавшихся от золотого стандарта, таких как Великобритания и Италия, за три-пять лет произошло снижение валютных курсов на 20-40%. Даже доллар потерял почти половину своей стоимости по отношению к немецкой марке 1971-1978 годов. Иностранная валюта стала настолько дорогой, что американские солдаты, дислоцированные в Германии в конце 1970-х, получали посылки от сочувствовавших им западных немцев.Некоторые скажут, что мы все это уже слышали. Упорные слухи об отказе от доллара начались в 1970-е годы и напоминают слова историка Алана Джона Персиваля Тейлора (A.J.P. Taylor) о революциях 1848 года, который назвал их «переломным моментом, который так и не наступил». По привычке доллар используется по-прежнему широко, причем, везде. Тем не менее, появление по-настоящему многополярного мира означает, что наступающий рыночный цикл, вероятно, будет иным. Вполне возможно, что американский доллар, в конечном счете, будет сброшен с пьедестала.Автор: Сахил Махтани (Sahil Mahtani) для The Wall Street Journal, США, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: валюта, доллар, сбережения, расчеты — статья прочитана 93 раза Комментарии