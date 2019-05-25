Загрузка... В клубах и барах Риги в напитки подмешивают наркотики: жертвы ничего не помнят 🔊 Воспроизвести



В ночных клубах и барах Риги появился новый вид наркотиков, который преступники подмешивают в напитки своим жертвам. После этого пострадавшие не помнят, что с ними произошло, сообзает



По словам начальника управления криминальной полиции Рижского регионального управления полиции Андрея Созинова, в Риге уже зафиксировано два подобных случая. Обе жертвы очнулись в отелях, ничего не помня. Полиция ведет расследование обоих ЧП. Информация об аналогичных случаях поступает в распоряжение латвийской полиции и от коллег из соседних стран.



Созинов предупредил, чтобы девушки и женщины соблюдали осторожность в барах и клубах, стараясь не упускать из вида свой бокал, а также не принимать предложения выпить от сомнительных личностей. Он также отметил, что работники проверенных в ходе расследования заведений вне подозрений. Кроме того, глава региональной криминальной полиции призвал всех, кто мог пострадать в результате подобных ЧП, обращаться в правоохранительные органы. В ночных клубах и барах Риги появился новый вид наркотиков, который преступники подмешивают в напитки своим жертвам. После этого пострадавшие не помнят, что с ними произошло, сообзает ДЕЛФИ . Возможно, злоумышленники пользуются этим, чтобы сексуально использовать своих жертв. Также эти действия могут снимать и на видео.По словам начальника управления криминальной полиции Рижского регионального управления полиции Андрея Созинова, в Риге уже зафиксировано два подобных случая. Обе жертвы очнулись в отелях, ничего не помня. Полиция ведет расследование обоих ЧП. Информация об аналогичных случаях поступает в распоряжение латвийской полиции и от коллег из соседних стран.Созинов предупредил, чтобы девушки и женщины соблюдали осторожность в барах и клубах, стараясь не упускать из вида свой бокал, а также не принимать предложения выпить от сомнительных личностей. Он также отметил, что работники проверенных в ходе расследования заведений вне подозрений. Кроме того, глава региональной криминальной полиции призвал всех, кто мог пострадать в результате подобных ЧП, обращаться в правоохранительные органы. Загрузка... rus.delfi.lv Категории: общество, чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: опасность, напитки, клубы География: Латвия — статья прочитана 135 раз Комментарии