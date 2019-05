Загрузка... Нейросеть написала сценарий к «Чёрному зеркалу» — в нём есть секс-дроны и мать-голограмма 🔊 Воспроизвести



В конце мая в твиттере широко разошёлся пост сценариста и комика Китона Пэтти (Keaton Patti), который рассказал о примечательном эксперименте, пишет



ЧЁРНОЕ ЗЕРКАЛО



ИНТ. ДОМ С 90 КОМПЬЮТЕРАМИ



ОТЕЦ и СЫН-ПОДРОСТОК едят на кухне будущего. Они едят горчицу — единственную еду, доступную в будущем. На кухне пахнет сгоревшим роутером, потому что это будущее.



Надоело есть. Хочу целоваться в интернете. Мама бы мне разрешила.



ОТЕЦ



Мамы больше нет. Она была приложением, и я удалил ее, потому что она жила не по-британски.



СЫН-ПОДРОСТОК



Давай нажмем на кнопку, чтобы вернуть маму. Мамам веселее, когда они живы.



Мы видим кнопку рядом с пятьюдесятью кухонными компьютерами. На ней написано: «СДЕЛАТЬ МАМУ».



ОТЕЦ



Но она острая.



Кнопка и правда острая. Если нажать на нее, порежешься.



СЫН-ПОДРОСТОК



Затем-то нам и нужны секс-дроны.



Сын бросает дрона на кнопку. Появляется МАМА.



МАМА



Где я? Кто я? Что я?



Почему кнопка такая острая? Я плохая мать.



ОТЕЦ



Сын, у нее отвратительная память.



СЫН-ПОДРОСТОК



Я ошибся, поступая как God.com.



Мама, пожалуйста, убейся снова.



Сын бросает в маму секс-дрон. Он проходит сквозь нее.



ОТЕЦ



Это мама-голограмма из виртуального измерения. Она даже горчицу есть не может.



МАМА



Неправда. Я совершенно реальна.



Мама прикасается к горчице, но та превращается в кетчуп. Это значит, что мы не в будущем, а в прошлом. Компьютеры — это камни. Секс-дроны — секс-камни. На дворе 1997 год.



То ли в шутку, то ли взаправду, но Пэтти уже обратился к создателям сериала с просьбой выпустить новый эпизод по мотив сценария от нейросети. Более того, комик уверен, что Илон Маск уже начал работать над секс-дроном и секс-камнями.



Пока что на твит отреагировал только официальный аккаунт Neflix:



I forced a bot to watch over 1,000 hours of Black Mirror and then asked it to write an episode of Black Mirror of its own. Here is the first page. pic.twitter.com/u7al92Y0RC — Keaton Patti (@KeatonPatti) 21 May 2019







«Я удалил ее, потому что она жила не по-британски» — это меня просто убило.



Ранее Пэтти провернул схожий трюк с кулинарным шоу Olive Garden Commercial, правда, сценарий получился не столь шокирующим: группа друзей с именами «Друг1», «Друг2» и так далее просто ужинали в ресторане и критиковали официанта.



