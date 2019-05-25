В конце мая в твиттере широко разошёлся пост сценариста и комика Китона Пэтти (Keaton Patti), который рассказал о примечательном эксперименте, пишет МИР ФАНТАСТИКИ. Он «скормил» боту 1000 часов сериала «Чёрное зеркало», чтобы тот написал сценарий на основе полученных данных (правда, общий хронометраж шоу значительно меньше — видимо, бот пересматривал). Вот какой результат выдал бот:
ЧЁРНОЕ ЗЕРКАЛО
ИНТ. ДОМ С 90 КОМПЬЮТЕРАМИ
ОТЕЦ и СЫН-ПОДРОСТОК едят на кухне будущего. Они едят горчицу — единственную еду, доступную в будущем. На кухне пахнет сгоревшим роутером, потому что это будущее.
СЫН-ПОДРОСТОК
Надоело есть. Хочу целоваться в интернете. Мама бы мне разрешила.
ОТЕЦ
Мамы больше нет. Она была приложением, и я удалил ее, потому что она жила не по-британски.
СЫН-ПОДРОСТОК
Давай нажмем на кнопку, чтобы вернуть маму. Мамам веселее, когда они живы.
Мы видим кнопку рядом с пятьюдесятью кухонными компьютерами. На ней написано: «СДЕЛАТЬ МАМУ».
ОТЕЦ
Но она острая.
Кнопка и правда острая. Если нажать на нее, порежешься.
СЫН-ПОДРОСТОК
Затем-то нам и нужны секс-дроны.
Сын бросает дрона на кнопку. Появляется МАМА.
МАМА
Где я? Кто я? Что я?
Почему кнопка такая острая? Я плохая мать.
ОТЕЦ
Сын, у нее отвратительная память.
СЫН-ПОДРОСТОК
Я ошибся, поступая как God.com.
Мама, пожалуйста, убейся снова.
Сын бросает в маму секс-дрон. Он проходит сквозь нее.
ОТЕЦ
Это мама-голограмма из виртуального измерения. Она даже горчицу есть не может.
МАМА
Неправда. Я совершенно реальна.
Мама прикасается к горчице, но та превращается в кетчуп. Это значит, что мы не в будущем, а в прошлом. Компьютеры — это камни. Секс-дроны — секс-камни. На дворе 1997 год.
То ли в шутку, то ли взаправду, но Пэтти уже обратился к создателям сериала с просьбой выпустить новый эпизод по мотив сценария от нейросети. Более того, комик уверен, что Илон Маск уже начал работать над секс-дроном и секс-камнями.
Пока что на твит отреагировал только официальный аккаунт Neflix:
«Я удалил ее, потому что она жила не по-британски» — это меня просто убило.
Ранее Пэтти провернул схожий трюк с кулинарным шоу Olive Garden Commercial, правда, сценарий получился не столь шокирующим: группа друзей с именами «Друг1», «Друг2» и так далее просто ужинали в ресторане и критиковали официанта.
Пятый сезон «Чёрного зеркала» выйдет 5 июня. В нём будет три эпизода.
Надоело есть. Хочу целоваться в интернете. Мама бы мне разрешила.
ОТЕЦ
Мамы больше нет. Она была приложением, и я удалил ее, потому что она жила не по-британски.
СЫН-ПОДРОСТОК
Давай нажмем на кнопку, чтобы вернуть маму. Мамам веселее, когда они живы.
Мы видим кнопку рядом с пятьюдесятью кухонными компьютерами. На ней написано: «СДЕЛАТЬ МАМУ».
ОТЕЦ
Но она острая.
Кнопка и правда острая. Если нажать на нее, порежешься.
СЫН-ПОДРОСТОК
Затем-то нам и нужны секс-дроны.
Сын бросает дрона на кнопку. Появляется МАМА.
МАМА
Где я? Кто я? Что я?
Почему кнопка такая острая? Я плохая мать.
ОТЕЦ
Сын, у нее отвратительная память.
СЫН-ПОДРОСТОК
Я ошибся, поступая как God.com.
Мама, пожалуйста, убейся снова.
Сын бросает в маму секс-дрон. Он проходит сквозь нее.
ОТЕЦ
Это мама-голограмма из виртуального измерения. Она даже горчицу есть не может.
МАМА
Неправда. Я совершенно реальна.
Мама прикасается к горчице, но та превращается в кетчуп. Это значит, что мы не в будущем, а в прошлом. Компьютеры — это камни. Секс-дроны — секс-камни. На дворе 1997 год.
То ли в шутку, то ли взаправду, но Пэтти уже обратился к создателям сериала с просьбой выпустить новый эпизод по мотив сценария от нейросети. Более того, комик уверен, что Илон Маск уже начал работать над секс-дроном и секс-камнями.
Пока что на твит отреагировал только официальный аккаунт Neflix:
I forced a bot to watch over 1,000 hours of Black Mirror and then asked it to write an episode of Black Mirror of its own. Here is the first page. pic.twitter.com/u7al92Y0RC— Keaton Patti (@KeatonPatti) 21 May 2019
«Я удалил ее, потому что она жила не по-британски» — это меня просто убило.
Ранее Пэтти провернул схожий трюк с кулинарным шоу Olive Garden Commercial, правда, сценарий получился не столь шокирующим: группа друзей с именами «Друг1», «Друг2» и так далее просто ужинали в ресторане и критиковали официанта.
Пятый сезон «Чёрного зеркала» выйдет 5 июня. В нём будет три эпизода.