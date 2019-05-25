Японцы создали самый быстрый поезд в мире

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Японская железнодорожная компания JR East представила новый высокоскоростной поезд Alfa-X, его максимальная скорость — 400 км/час, сообщает



Это один из самых быстрых коммерческих поездов в мире. В ходе повседневной эксплуатации он будет перевозить пассажиров со скоростью 360 км/час.



В июне 2019 года JR East начнет испытания Alfa-X на железных дорогах без пассажиров. Десятивагонный поезд совершит несколько тестовых поездок в течение следующих трех лет. JR East надеется начать использовать Alfa-X в коммерческих целях к 2030 году. Японская железнодорожная компания JR East представила новый высокоскоростной поезд Alfa-X, его максимальная скорость — 400 км/час, сообщает building-tech.org Это один из самых быстрых коммерческих поездов в мире. В ходе повседневной эксплуатации он будет перевозить пассажиров со скоростью 360 км/час.В июне 2019 года JR East начнет испытания Alfa-X на железных дорогах без пассажиров. Десятивагонный поезд совершит несколько тестовых поездок в течение следующих трех лет. JR East надеется начать использовать Alfa-X в коммерческих целях к 2030 году.



Поезд могут использовать на линии с магнитным подъемом, которая строится между Токио и Нагоей, открытие ожидается в 2027 году. Пока же поезд соединит станции Сэндай и Син-Аомори.



Футуристический дизайн модели состоит из десяти вагонов и заостренного носа длиной в 22 метра, он нужен для того, чтобы прорезать сопротивление ветра. Из-за него поезд выглядит довольно чудаковато и визуально напоминает утконоса. Эффективная система торможения представлена магнитными замедлителями и воздушными тормозами на крыше.



Компания JR East отмечает, что поработает над устойчивостью поезда — он будет иметь демпферы для предотвращения раскачивания, особенно на случай землетрясения. Поезд могут использовать на линии с магнитным подъемом, которая строится между Токио и Нагоей, открытие ожидается в 2027 году. Пока же поезд соединит станции Сэндай и Син-Аомори.Футуристический дизайн модели состоит из десяти вагонов и заостренного носа длиной в 22 метра, он нужен для того, чтобы прорезать сопротивление ветра. Из-за него поезд выглядит довольно чудаковато и визуально напоминает утконоса. Эффективная система торможения представлена магнитными замедлителями и воздушными тормозами на крыше.Компания JR East отмечает, что поработает над устойчивостью поезда — он будет иметь демпферы для предотвращения раскачивания, особенно на случай землетрясения. Загрузка... building-tech.org Категории: общество, технологии Ключевые слова: скорость, транспорт, Япония, поезд — статья прочитана 131 раз Комментарии