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В Лионе прогремел взрыв

Взрыв произошел во французском Лионе, есть раненые, сообщает РИА Новости телеканал CNews.

СМИ сообщают, что инцидент произошел на одной из пешеходных улиц в центре города.

Как пишет газета Progrès, взорвался некий сверток.

"По первой информации, заминированный сверток взорвался на улице Виктора Гюго во втором округе Лиона, около 17:30 (18:30 мск). Много раненых", — передает издание.

Lyonmag сообщает о восьми пострадавших, два из них получили серьезные ранения. По данным издания, бомба, начиненная гвоздями и болтами, находилась в посылке.

Полиция оцепила место происшествия, местные власти через Twitter призывают людей избегать этого района в целях безопасности.
РИА Новости
Категории: чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: Теракт, Франция, взрыв, пострадавшие, Лион
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добавлена вчера, 24 мая, 19:35

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