В Лионе прогремел взрыв 🔊 Воспроизвести



СМИ сообщают, что инцидент произошел на одной из пешеходных улиц в центре города.



Как пишет газета Progrès, взорвался некий сверток.



"По первой информации, заминированный сверток взорвался на улице Виктора Гюго во втором округе Лиона, около 17:30 (18:30 мск). Много раненых", — передает издание.



Lyonmag сообщает о восьми пострадавших, два из них получили серьезные ранения. По данным издания, бомба, начиненная гвоздями и болтами, находилась в посылке.



Полиция оцепила место происшествия, местные власти через Twitter призывают людей избегать этого района в целях безопасности. Взрыв произошел во французском Лионе, есть раненые, сообщает РИА Новости телеканал CNews.СМИ сообщают, что инцидент произошел на одной из пешеходных улиц в центре города.Как пишет газета Progrès, взорвался некий сверток."По первой информации, заминированный сверток взорвался на улице Виктора Гюго во втором округе Лиона, около 17:30 (18:30 мск). Много раненых", — передает издание.Lyonmag сообщает о восьми пострадавших, два из них получили серьезные ранения. По данным издания, бомба, начиненная гвоздями и болтами, находилась в посылке.Полиция оцепила место происшествия, местные власти через Twitter призывают людей избегать этого района в целях безопасности. РИА Новости Категории: чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Теракт, Франция, взрыв, пострадавшие, Лион — статья прочитана 208 раз Комментарии