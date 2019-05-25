В Лионе прогремел взрыв

РИА Новости телеканал CNews.
СМИ сообщают, что инцидент произошел на одной из пешеходных улиц в центре города.
Как пишет газета Progrès, взорвался некий сверток.
"По первой информации, заминированный сверток взорвался на улице Виктора Гюго во втором округе Лиона, около 17:30 (18:30 мск). Много раненых", — передает издание.
Lyonmag сообщает о восьми пострадавших, два из них получили серьезные ранения. По данным издания, бомба, начиненная гвоздями и болтами, находилась в посылке.
Полиция оцепила место происшествия, местные власти через Twitter призывают людей избегать этого района в целях безопасности.