SpaceX Илона Маска запустил на орбиту сразу 60 спутников. И это только начало

GETTY IMAGES Image caption Сегодня сразу несколько компаний параллельно разрабатывают проекты высокоскоростного спутникового интернета



Компания SpaceX американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска запустила на орбиту первую группу спутников, предназначенных для обеспечения глобального доступа к интернету, сообщает



Ракета Falcon-9, взлетевшая с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в четверг вечером, вывела на орбиту 60 спутников, способных "раздавать" быстрый интернет в масштабах планеты.



SpaceX - не единственная компания, у которой есть разрешение на создание большой сети коммуникационных спутников. Среди других - британская OneWeb, запустившая шесть аппаратов за последние три месяца.



У Amazon тоже есть планы освоения космоса: компания разрабатывает проект Project Kuiper, который предусматривает запуск на околоземную орбиту 3200 спутников.



Все эти проекты предусматривают запуск спутников на низкую околоземную орбиту - менее двух тысяч километров от поверхности Земли. Это позволит минимизировать задержку в передаче данных, или проще говоря, уменьшит лаг.



Starlink's flat-panel design allows for a dense launch stack to take full advantage of Falcon 9’s launch capabilities pic.twitter.com/ntnJInEfno — SpaceX (@SpaceX) 24 May 2019







Ракета Falcon-9 взлетела с площадки SLC-40 на мысе Канаверал в 22:30 по местному времени (02:30 пятницы по Лондону и 04:30 по Москве).



Спутники были успешно выведены на орбиту чуть более чем через час после запуска, объявили в SpaceX.



Что известно о проекте глобального интернета?



Starlink satellites are equipped with one solar array instead of two, minimizing potential points of failure pic.twitter.com/bJirVr67fF — SpaceX (@SpaceX) 24 May 2019







SpaceX не так много рассказывает о ходе выполнения своего многомиллиардного плана по обеспечению планеты спутниковым интернетом.



В феврале прошлого года компания запустила спутники Tintin-A и Tintin-B для демонстрации технологии, но спутники, запущенные в четверг, выглядели совсем иначе.



Ранее в мае Илон Маск разместил в "Твиттере" фотографию спутников, запущенных в четверг. Оказалось, что они плоские.



В ходе брифинга для журналистов 15 мая Маск рассказал об устройстве аппаратов.



-Каждый спутник весит 227 килограмм, оснащен несколькими антеннами с высокой пропускной способностью и одной солнечной батареей.



-На спутниках установлены электрические двигатели на эффекте Холла, которые выбрасывают заряженные частицы криптона, чтобы обеспечить тягу.



Двигатель нужен для того, чтобы спутник мог подняться с высоты отделения от ракеты-носителя (440 километров) на рабочую орбиту (550 километров).



Кроме того электродвигатель нужен для того, чтобы спутник сохранял нужную ориентацию на орбите, а по истечении срока службы мог вернуться на Землю.



Спутники сети Starlink, по словам Маска, будут выпускаться в нескольких сериях, и технические характеристики последующих аппаратов будут лучше. Так, например, их планируют оснастить приспособлениями для контакта друг с другом, а не только с Землей.



Маск называет спутниковую сеть "одним из самых сложных инженерных проектов", виденных им в жизни. На брифинге он предупредил, что из-за сложности проекта на ранних стадиях запуска могут обнаружиться проблемы.



REUTERS Image caption Маск говорит, что Starlink - один из самых сложных проектов в его жизни



Поместится ли все это на орбите?



Многих беспокоит то, что в течение нескольких лет в космос отправится огромное количество спутников - не только коммуникационных - и для них может попросту не хватить места.



Сегодня, по информации "Союза обеспокоенных ученых", на орбите находится около двух тысяч работающих спутников. Однако только SpaceX, если ее план будет выполнен, запустит во много раз больше.



Самый апокалиптичный сценарий, о котором говорят, - это массовые столкновения спутников на орбитах с разрушительным "звездопадом" из обломков, которые попадают в другие спутники и вместе с ними обрушиваются на Землю.



В SpaceX говорят,что принимают меры, чтобы этого избежать - спутники смогут автоматически избегать столкновения с космическим мусором и будут сделаны из материалов, которые быстро сгорят в атмосфере в случае падения.



