Загрузка... Не Мэй месяц. Как министры избавились от британского премьера 🔊 Воспроизвести © REUTERS / Toby Melville



Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уходит сама, но не по доброй воле. Слухи об отставке Мэй ходят уже несколько месяцев. Один из однопартийцев премьера так описал сложившуюся ситуацию: "Никто не хочет брать на себя ответственность за то, что группа мужчин расправится с женщиной-премьером". РИА Новости рассказывает о том, как развиваются события.



Со слезами на глазах



"Скоро я покину пост, занимать который было гордостью всей моей жизни. Я делаю это без сожаления, но с невероятным чувством благодарности за то, что у меня была возможность служить стране, которую я люблю". На этих словах твердый до этого голос второго премьер-министра-женщины Терезы Мэй сорвался. На глазах появились слезы, она резко развернулась и скрылась за дверью дома на Даунинг-стрит, 10. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уходит сама, но не по доброй воле. Слухи об отставке Мэй ходят уже несколько месяцев. Один из однопартийцев премьера так описал сложившуюся ситуацию: "Никто не хочет брать на себя ответственность за то, что группа мужчин расправится с женщиной-премьером". РИА Новости рассказывает о том, как развиваются события."Скоро я покину пост, занимать который было гордостью всей моей жизни. Я делаю это без сожаления, но с невероятным чувством благодарности за то, что у меня была возможность служить стране, которую я люблю". На этих словах твердый до этого голос второго премьер-министра-женщины Терезы Мэй сорвался. На глазах появились слезы, она резко развернулась и скрылась за дверью дома на Даунинг-стрит, 10.



Мэй заверила, что уйдет в отставку 7 июня.







Последний удар



По и так шаткой позиции лидера был нанесен еще один удар — от поста главы Палаты общин отказалась Андреа Лидсом. Она поддерживает выход из ЕС, однако не согласна с премьером по вопросу проведения второго референдума. С такой инициативой Мэй выступила, чтобы перетянуть на свою сторону оппонентов и уговорить их поддержать четвертый план сделки, голосование по которому должно состояться в начале июня. По мнению Лидсом, это может привести к еще большим разногласиям и усугубить ситуацию. В то же время она возражает против очередного плана Мэй по выходу из Евросоюза. Лидсом — 36-й министр, ушедший в отставку при Терезе Мэй.



Это еще больше разозлило консерваторов — однопартийцев премьера. Некоторые тоже осудили идею повторного референдума. Причем многие члены кабинета министров заявили, что — с референдумом или без — не одобрят новый план, если в него не внесут определенные изменения.



© REUTERS / Toby Melville/File Photo Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после брифинга в Брюсселе, Бельгия



Провальный план



По замыслу Мэй, депутаты, не желающие повторного референдума о выходе из ЕС, обязаны сначала утвердить план сделки. В то же время большинство парламентариев, добивающихся референдума, рассчитывают на то, что британцы поймут, какими трудностями грозит Brexit, и откажутся покидать Евросоюз.



Мэй пообещала, что после голосования по сделке назовет дату своей отставки — независимо от его исхода. До этого она уверяла однопартийцев, что уйдет только после того, как сделку одобрят.



Вrexit должен был состояться еще 29 марта. Однако парламент страны так и не смог прийти к соглашению о том, как именно это произойдет. Надежды на то, что удастся договориться, пока нет. Первого апреля Палата общин попыталась самостоятельно определиться с действиями по выходу из ЕС. Однако закончилось это провалом: все четыре предложенных варианта отклонили.



Правительство Мэй после многочасового заседания решило просить ЕС об отсрочке до 30 июня. В этом уже было отказано, однако на экстренно собранном саммите в Брюсселе англичанам все же дали шанс договориться. Brexit отсрочили до 31 октября 2019 года. В ЕС надеются, что к этой дате британскому парламенту удастся достичь согласия и одобрить план выхода.



© AFP 2019 / Daniel Leal-Olivas Борис Джонсон и Джереми Хант на Даунинг-стрит в Лондоне, Великобритания



Затянувшаяся отставка



Тереза Мэй не раз говорила о готовности уйти в отставку. И соратники уже пытались ее сместить: 13 декабря прошлого года депутаты от Консервативной партии поставили вопрос о доверии премьеру на голосование. Хотя критики оценили положение Мэй как шаткое, должность она сохранила: 200 голосов "за" и 117 — "против".



Кто заменит Мэй



Разговоры о том, кто сменит Мэй, ведутся давно. Один из фаворитов — критик премьера, архитектор Brexit, бывший глава МИД страны Борис Джонсон. Другой кандидат — действующий глава дипломатического ведомства Джереми Хант. Его считают сторонником Мэй, он — один из немногих, кто поддерживает ее план по выходу из ЕС.



Среди претендентов-евроскептиков — министр окружающей среды, продовольствия и сельского развития Майкл Гоув. В вопросе сделки он также на стороне Мэй. Вероятным преемником называют и бывшего министра по вопросам Brexit Доминика Рааба. Поначалу он поддерживал Мэй, однако их взгляды на сделку разошлись.



Еще один кандидат — противник выхода из ЕС, замглавы правительства Дэвид Лидингтон. Анонимные собеседники британской прессы в парламенте отметили, что назначение "Мистера Европа" внесет еще большую сумятицу в процесс. Голосовал за то, чтобы остаться в Евросоюзе, и еще один номинант на премьерский пост — глава МВД Саджид Джавид.



© REUTERS / Henry Nicholls Противники Brexit у резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит. 7 мая 2019



Ирландский фактор



Камнем преткновения в сделке по Brexit выступает "ирландский бэкстоп" — пункт, предусматривающий, что Северная Ирландия или вся Британия могут остаться в таможенном союзе с ЕС. По мнению критиков, так Лондон сохранит зависимость от Брюсселя, что обесценивает весь Brexit.



Кроме того, Северная Ирландия — один из самых субсидируемых регионов не только в Британии, но и в ЕС. Именно Брюссель обеспечивает региону наибольшую часть дотаций в сельское хозяйство, животноводство и промышленность. Возникновение таможенных границ может сильно сказаться на экономике как Северной Ирландии, так и Ирландской Республики — они тесно связаны. Помимо этого, в Белфасте уверены, что Лондон не компенсирует финансовые потери. Британцы, которых и так возмущает сокращение социальных расходов из-за ирландского фактора, такой сценарий тоже не поддержат.



Еще один вопрос касается границы между ЕС и Британией. После Brexit самый протяженный участок в 500 километров пройдет как раз между Северной Ирландией и Ирландской Республикой. Это считается неприемлемым, поскольку по Соглашению Страстной пятницы, которое двадцать лет назад положило конец сепаратизму северных ирландцев, физической границы между регионами быть не может.



Опасения того, что на фоне дискуссий о Brexit противоречия обострятся, подтвердились. В апреле в Северной Ирландии произошли столкновения националистов-католиков, желающих воссоединиться с Ирландией, с протестантами-юнионистами, которые хотят остаться в составе Британии.



© AP Photo / Matt Dunham Новый государственный секретарь Великобритании по выходу из Европейского союза Доминик Рааб покидает Даунинг-стрит. 9 июля 2018



Найдут ли выход из Евросоюза



Переходный период также вызывает споры. Исходный документ предполагает, что Лондон получит лишь базовый доступ на финансовые рынки ЕС. Британских бизнесменов это не устраивает, они требуют расширить перечень европейских финансовых льгот. Вопросы вызывают и функционирование свободной зоны торговли, и различие стандартов, касающихся прав трудящихся, экологии и миграционной политики ЕС. В частности, скептиков волнует, каким образом и как долго Британии придется им следовать.



До четвертого голосования по сделке Мэй наконец пообещала внести в документ изменения. Во-первых, правительство юридически гарантирует, что попытается принять меры по сохранению прозрачности границ между Республикой Ирландия и Северной Ирландией к декабрю 2020 года. Это позволит избежать "бэкстопа", который ставит Британию в зависимое положение от ЕС и заставляет следовать части предписаний Брюсселя. В то же время, если "бэкстоп" случится, правительство обещает обеспечить целостность Великобритании. Такая уступка — реверанс в сторону североирландской Демократической юнионистской партии.



Во-вторых, любые соглашения по взаимодействию с ЕС впредь будут утверждаться парламентариями. Также правительство представит законопроект, предусматривающий одинаковые или более выгодные условия для британских трудящихся по сравнению с европейскими. Экологические стандарты также, согласно дополнениям, останутся неизменными после Brexit.



Что касается торговли, Лондон приложит все усилия ради сохранения наиболее тесных торговых отношений с Евросоюзом. Формат таможенного сотрудничества определят сами депутаты.



Автор: Софья Мельничук для "В 2016 году мы дали британскому народу право голоса. Вопреки всем ожиданиям, британцы решили покинуть Евросоюз. Сегодня, как и три года назад, я уверена: в демократическом государстве, если ты предоставляешь людям выбор, необходимо выполнить их волю. Для этого я сделала все, что могла. Я сделала все, чтобы уговорить депутатов парламента одобрить мой план выхода. К сожалению, я не преуспела", — призналась премьер.Мэй заверила, что уйдет в отставку 7 июня.По и так шаткой позиции лидера был нанесен еще один удар — от поста главы Палаты общин отказалась Андреа Лидсом. Она поддерживает выход из ЕС, однако не согласна с премьером по вопросу проведения второго референдума. С такой инициативой Мэй выступила, чтобы перетянуть на свою сторону оппонентов и уговорить их поддержать четвертый план сделки, голосование по которому должно состояться в начале июня. По мнению Лидсом, это может привести к еще большим разногласиям и усугубить ситуацию. В то же время она возражает против очередного плана Мэй по выходу из Евросоюза. Лидсом — 36-й министр, ушедший в отставку при Терезе Мэй.Это еще больше разозлило консерваторов — однопартийцев премьера. Некоторые тоже осудили идею повторного референдума. Причем многие члены кабинета министров заявили, что — с референдумом или без — не одобрят новый план, если в него не внесут определенные изменения.По замыслу Мэй, депутаты, не желающие повторного референдума о выходе из ЕС, обязаны сначала утвердить план сделки. В то же время большинство парламентариев, добивающихся референдума, рассчитывают на то, что британцы поймут, какими трудностями грозит Brexit, и откажутся покидать Евросоюз.Мэй пообещала, что после голосования по сделке назовет дату своей отставки — независимо от его исхода. До этого она уверяла однопартийцев, что уйдет только после того, как сделку одобрят.Вrexit должен был состояться еще 29 марта. Однако парламент страны так и не смог прийти к соглашению о том, как именно это произойдет. Надежды на то, что удастся договориться, пока нет. Первого апреля Палата общин попыталась самостоятельно определиться с действиями по выходу из ЕС. Однако закончилось это провалом: все четыре предложенных варианта отклонили.Правительство Мэй после многочасового заседания решило просить ЕС об отсрочке до 30 июня. В этом уже было отказано, однако на экстренно собранном саммите в Брюсселе англичанам все же дали шанс договориться. Brexit отсрочили до 31 октября 2019 года. В ЕС надеются, что к этой дате британскому парламенту удастся достичь согласия и одобрить план выхода.Тереза Мэй не раз говорила о готовности уйти в отставку. И соратники уже пытались ее сместить: 13 декабря прошлого года депутаты от Консервативной партии поставили вопрос о доверии премьеру на голосование. Хотя критики оценили положение Мэй как шаткое, должность она сохранила: 200 голосов "за" и 117 — "против".Разговоры о том, кто сменит Мэй, ведутся давно. Один из фаворитов — критик премьера, архитектор Brexit, бывший глава МИД страны Борис Джонсон. Другой кандидат — действующий глава дипломатического ведомства Джереми Хант. Его считают сторонником Мэй, он — один из немногих, кто поддерживает ее план по выходу из ЕС.Среди претендентов-евроскептиков — министр окружающей среды, продовольствия и сельского развития Майкл Гоув. В вопросе сделки он также на стороне Мэй. Вероятным преемником называют и бывшего министра по вопросам Brexit Доминика Рааба. Поначалу он поддерживал Мэй, однако их взгляды на сделку разошлись.Еще один кандидат — противник выхода из ЕС, замглавы правительства Дэвид Лидингтон. Анонимные собеседники британской прессы в парламенте отметили, что назначение "Мистера Европа" внесет еще большую сумятицу в процесс. Голосовал за то, чтобы остаться в Евросоюзе, и еще один номинант на премьерский пост — глава МВД Саджид Джавид.Камнем преткновения в сделке по Brexit выступает "ирландский бэкстоп" — пункт, предусматривающий, что Северная Ирландия или вся Британия могут остаться в таможенном союзе с ЕС. По мнению критиков, так Лондон сохранит зависимость от Брюсселя, что обесценивает весь Brexit.Кроме того, Северная Ирландия — один из самых субсидируемых регионов не только в Британии, но и в ЕС. Именно Брюссель обеспечивает региону наибольшую часть дотаций в сельское хозяйство, животноводство и промышленность. Возникновение таможенных границ может сильно сказаться на экономике как Северной Ирландии, так и Ирландской Республики — они тесно связаны. Помимо этого, в Белфасте уверены, что Лондон не компенсирует финансовые потери. Британцы, которых и так возмущает сокращение социальных расходов из-за ирландского фактора, такой сценарий тоже не поддержат.Еще один вопрос касается границы между ЕС и Британией. После Brexit самый протяженный участок в 500 километров пройдет как раз между Северной Ирландией и Ирландской Республикой. Это считается неприемлемым, поскольку по Соглашению Страстной пятницы, которое двадцать лет назад положило конец сепаратизму северных ирландцев, физической границы между регионами быть не может.Опасения того, что на фоне дискуссий о Brexit противоречия обострятся, подтвердились. В апреле в Северной Ирландии произошли столкновения националистов-католиков, желающих воссоединиться с Ирландией, с протестантами-юнионистами, которые хотят остаться в составе Британии.Переходный период также вызывает споры. Исходный документ предполагает, что Лондон получит лишь базовый доступ на финансовые рынки ЕС. Британских бизнесменов это не устраивает, они требуют расширить перечень европейских финансовых льгот. Вопросы вызывают и функционирование свободной зоны торговли, и различие стандартов, касающихся прав трудящихся, экологии и миграционной политики ЕС. В частности, скептиков волнует, каким образом и как долго Британии придется им следовать.До четвертого голосования по сделке Мэй наконец пообещала внести в документ изменения. Во-первых, правительство юридически гарантирует, что попытается принять меры по сохранению прозрачности границ между Республикой Ирландия и Северной Ирландией к декабрю 2020 года. Это позволит избежать "бэкстопа", который ставит Британию в зависимое положение от ЕС и заставляет следовать части предписаний Брюсселя. В то же время, если "бэкстоп" случится, правительство обещает обеспечить целостность Великобритании. Такая уступка — реверанс в сторону североирландской Демократической юнионистской партии.Во-вторых, любые соглашения по взаимодействию с ЕС впредь будут утверждаться парламентариями. Также правительство представит законопроект, предусматривающий одинаковые или более выгодные условия для британских трудящихся по сравнению с европейскими. Экологические стандарты также, согласно дополнениям, останутся неизменными после Brexit.Что касается торговли, Лондон приложит все усилия ради сохранения наиболее тесных торговых отношений с Евросоюзом. Формат таможенного сотрудничества определят сами депутаты.Автор: Софья Мельничук для РИА Новости Загрузка... ria.ru Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: отставка, ЕС, Англия, Мэй, Брексит — статья прочитана 166 раз Комментарии