Загрузка... Первый российский круизный лайнер Петр Великий спустили на воду 🔊 Воспроизвести © Фото : АО "Судостроительный завод "Лотос"



Первый российский круизный лайнер "Петр Великий" спустили на воду на ССЗ "Лотос" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), сообщает



Первый за постсоветское время лайнер проекта PV300VD для круизов по Каспийскому и Черному морям по заказу "Московского речного пароходства" строит завод "Лотос" (ОСК), судно планируется сдать в 2020 году. В марте РИА Новости опубликовало фотографии дизайн-проекта интерьера лайнера "Петр Великий", предоставленные оператором судна "Мостурфлот". Отличительными особенностями лайнера являются просторные каюты с панорамными окнами в пол и балконами, зона SPA с массажными кабинетами и камином, бассейн и поле для гольфа. Первый российский круизный лайнер "Петр Великий" спустили на воду на ССЗ "Лотос" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ОСК.Первый за постсоветское время лайнер проекта PV300VD для круизов по Каспийскому и Черному морям по заказу "Московского речного пароходства" строит завод "Лотос" (ОСК), судно планируется сдать в 2020 году. В марте РИА Новости опубликовало фотографии дизайн-проекта интерьера лайнера "Петр Великий", предоставленные оператором судна "Мостурфлот". Отличительными особенностями лайнера являются просторные каюты с панорамными окнами в пол и балконами, зона SPA с массажными кабинетами и камином, бассейн и поле для гольфа. "Двадцать четвертого мая на судостроительном заводе "Лотос" (входит в состав ОСК) состоялся спуск круизного пассажирского лайнера проекта PV300VD для дальнейшей достройки на воде. ... на лайнере продолжат работы по обстройке судна, насыщению трубопроводами, электромонтажные работы, остекление. В последующем предстоит проведение швартовных и ходовых испытаний", - говорится в сообщении ОСК.



Каюты оформлены в кофейно-бежевых тонах с яркими акцентами. Есть каюты для людей с ограниченными возможностями. Полы в каютах застелены ковролином, мебель - текстильная. В каютах предусмотрено свободное пространство для багажа. Во всех каютах есть телевизоры со спутниковыми и внутрисудовыми каналами, беспроводной Интернет (Wi-Fi), судовая радиотрансляция, внутренняя и внешняя телефонная связь.



Приват-балконы имеются во всех каютах кроме главной палубы. Каюты будут оборудованы большим количеством розеток как европейского, так и американского образца. В номере будет сейф, холодильник, мини-бар, фен, набор косметических принадлежностей, набор полотенец, халаты. Пассажиры с маленькими детьми смогут воспользоваться детскими кроватками. Палубы между собой соединяют не только лестницы, но и лифты, расположенные в носовой и кормовой части лайнера. Огнетушители будут в общих зонах.



В зоне SPA будет камин, турецкая сауна хамам, гидромассажная ванная и два массажных кабинета. На судне будет парикмахерская, маникюрный кабинет, прачечная. На верхней палубе расположится бассейн и джакузи под открытым небом с душевыми кабинами, гриль-бар. На крыше рулевой рубки будут солнечные палубы с шезлонгами, поле для игры в гольф. Загрузка... ria.ru Категории: экономика, технологии Ключевые слова: строительство, судоходство, лайнер География: Россия — статья прочитана 78 раз Комментарии