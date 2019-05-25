Литва призывает МАГАТЭ предпринять действия по БелАЭС 🔊 Воспроизвести



Литва призвала Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) предпринять действия с тем, чтобы Минск не начал использовать строящуюся рядом с Вильнюсом Белорусскую АЭС (БелАЭС) в Островце, пока не разрешены все проблемы станции.



В совместном письме министры иностранных дел и энергетики Литвы Линас Линкявичюс и Жигимантас Вайчюнас выразили озабоченность тем, что Белоруссия не следует выводам, представленным экспертами МАГАТЭ, конвенции Эспоо и Евросоюза по результатам стресс-тестов, отмечает МИД.



"Литва призывает международного авторитета, гендиректора МАГАТЭ Юкию Амано лично призвать Белоруссию не начинать эксплуатацию БелАЭС, пока не будут разрешены все проблемы безопасности станции. Мы предложили на уровне МАГАТЭ внедрить интегрированный пакет рекомендаций, который бы помог избежать селективного подхода к обеспечению безопасности во всех странах, которые начинают программу атомной энергетики", – отметил Л. Линкявичюс.



В опубликованном в июле 2018 года отчете о стресс-тестах ЕС в Белоруссии констатируются серьезные недочеты в безопасности БелАЭС и предоставляются рекомендации по их устранению. Однако Белоруссия не обращает на них внимание.



Страны Конвенции Эспоо летом этого года заявили, что Белоруссия нарушила три статьи конвенции, не обосновав выбор площадки для АЭС.



Первый блок станции планируется запустить в этом году, а второй – в следующем. Литва призвала Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) предпринять действия с тем, чтобы Минск не начал использовать строящуюся рядом с Вильнюсом Белорусскую АЭС (БелАЭС) в Островце, пока не разрешены все проблемы станции.В совместном письме министры иностранных дел и энергетики Литвы Линас Линкявичюс и Жигимантас Вайчюнас выразили озабоченность тем, что Белоруссия не следует выводам, представленным экспертами МАГАТЭ, конвенции Эспоо и Евросоюза по результатам стресс-тестов, отмечает МИД."Литва призывает международного авторитета, гендиректора МАГАТЭ Юкию Амано лично призвать Белоруссию не начинать эксплуатацию БелАЭС, пока не будут разрешены все проблемы безопасности станции. Мы предложили на уровне МАГАТЭ внедрить интегрированный пакет рекомендаций, который бы помог избежать селективного подхода к обеспечению безопасности во всех странах, которые начинают программу атомной энергетики", – отметил Л. Линкявичюс.В опубликованном в июле 2018 года отчете о стресс-тестах ЕС в Белоруссии констатируются серьезные недочеты в безопасности БелАЭС и предоставляются рекомендации по их устранению. Однако Белоруссия не обращает на них внимание.Страны Конвенции Эспоо летом этого года заявили, что Белоруссия нарушила три статьи конвенции, не обосновав выбор площадки для АЭС.Первый блок станции планируется запустить в этом году, а второй – в следующем. BNS Категории: в Европе, экономика, политика Ключевые слова: нарушение, конвенция, резолюция, ПАСЕ, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 171 раз Комментарии