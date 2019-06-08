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Неиссякаемый «Славянский родник»



Как уже сообщал "Обзор", в Клайпеде можно было ознакомиться с лучшими работами XVI Международного конкурса детских рисунков «Славянский родник-2019». В большой экспозиции было представлено около 200 рисунков, а всего в адрес организаторов конкурса было прислано около 3,5 тысяч произведений юных художников.

Впервые в конкурсе участвовали представители Турции, Черногории, Словении, Словакии, Индонезии.

Конкурс «Славянский родник» помогает юным талантам проявить творческие способности, развивает интерес детей к национальной культуре, истории и святыням родного края, приобщает к ценностям своего народа, содействует нравственному воспитанию детей.

«Жить» конкурсу помогают его организатор Маргарита Артамонова, члены жюри – искусствоведы и художники: бессменный председатель жюри Владимир Богатырёв, Жаклина Писицкайте, Марина Мотеяускене, Оксана Юозайтене, Эмиль Больц.


"Обзор" в этот раз публикует лишь часть лучших работ.

Инф. «Обзора»
Категории: общество, культура, в странах Балтии
Ключевые слова: XVI Международный конкурс детских рисунков, «Славянский родник-2019»
География: Литва, Клайпеда
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добавлена сегодня, 8 июня, 16:40

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