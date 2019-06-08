Неиссякаемый «Славянский родник»

Как уже сообщал "Обзор", в Клайпеде можно было ознакомиться с лучшими работами XVI Международного конкурса детских рисунков «Славянский родник-2019». В большой экспозиции было представлено около 200 рисунков, а всего в адрес организаторов конкурса было прислано около 3,5 тысяч произведений юных художников.
Впервые в конкурсе участвовали представители Турции, Черногории, Словении, Словакии, Индонезии.
Конкурс «Славянский родник» помогает юным талантам проявить творческие способности, развивает интерес детей к национальной культуре, истории и святыням родного края, приобщает к ценностям своего народа, содействует нравственному воспитанию детей.
«Жить» конкурсу помогают его организатор Маргарита Артамонова, члены жюри – искусствоведы и художники: бессменный председатель жюри Владимир Богатырёв, Жаклина Писицкайте, Марина Мотеяускене, Оксана Юозайтене, Эмиль Больц.
Инф. «Обзора»
Категории: общество, культура, в странах Балтии
Ключевые слова: XVI Международный конкурс детских рисунков, «Славянский родник-2019»