Юнкер заявил, что Греция вступила в еврозону путём фальсификации данных 🔊 Воспроизвести Reuters



Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью изданию Bild заявил, что Греция предоставила Евростату сфальсифицированные данные об экономических показателях страны, что, в свою очередь, открыло Афинам дорогу в еврозону в 2001 году.



«Правда в том, что Греция в 2001 году стала членом еврозоны после фальсификации статистических материалов», — приводит его слова



При этом Юнкер выразил мнение, что перед тем, как принимать какую-либо страну в зону евро, все предоставленные данные необходимо проверять максимально тщательно.



1 января 1999 года власти Европейского союза ввели в безналичное обращение единую валюту.



В течение последних лет государства валютного объединения страдают от последствий рецессии 2010 года и часто вынуждены нарушать единые для всех нормы финансового поведения. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью изданию Bild заявил, что Греция предоставила Евростату сфальсифицированные данные об экономических показателях страны, что, в свою очередь, открыло Афинам дорогу в еврозону в 2001 году.«Правда в том, что Греция в 2001 году стала членом еврозоны после фальсификации статистических материалов», — приводит его слова RT со ссылкой на ТАСС.При этом Юнкер выразил мнение, что перед тем, как принимать какую-либо страну в зону евро, все предоставленные данные необходимо проверять максимально тщательно.1 января 1999 года власти Европейского союза ввели в безналичное обращение единую валюту.В течение последних лет государства валютного объединения страдают от последствий рецессии 2010 года и часто вынуждены нарушать единые для всех нормы финансового поведения. russian.rt.com Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Греция, ЕС, членство, обман — статья прочитана 96 раз Комментарии