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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Юнкер заявил, что Греция вступила в еврозону путём фальсификации данных
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью изданию Bild заявил, что Греция предоставила Евростату сфальсифицированные данные об экономических показателях страны, что, в свою очередь, открыло Афинам дорогу в еврозону в 2001 году.
«Правда в том, что Греция в 2001 году стала членом еврозоны после фальсификации статистических материалов», — приводит его слова RT со ссылкой на ТАСС.
При этом Юнкер выразил мнение, что перед тем, как принимать какую-либо страну в зону евро, все предоставленные данные необходимо проверять максимально тщательно.
1 января 1999 года власти Европейского союза ввели в безналичное обращение единую валюту.
В течение последних лет государства валютного объединения страдают от последствий рецессии 2010 года и часто вынуждены нарушать единые для всех нормы финансового поведения.
russian.rt.com
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