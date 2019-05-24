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Юнкер заявил, что Греция вступила в еврозону путём фальсификации данных

Reuters


Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью изданию Bild заявил, что Греция предоставила Евростату сфальсифицированные данные об экономических показателях страны, что, в свою очередь, открыло Афинам дорогу в еврозону в 2001 году.

«Правда в том, что Греция в 2001 году стала членом еврозоны после фальсификации статистических материалов», — приводит его слова RT со ссылкой на ТАСС.

При этом Юнкер выразил мнение, что перед тем, как принимать какую-либо страну в зону евро, все предоставленные данные необходимо проверять максимально тщательно.

1 января 1999 года власти Европейского союза ввели в безналичное обращение единую валюту.

В течение последних лет государства валютного объединения страдают от последствий рецессии 2010 года и часто вынуждены нарушать единые для всех нормы финансового поведения.
russian.rt.com
Категории: экономика, политика, в Европе
Ключевые слова: Греция, ЕС, членство, обман
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добавлена сегодня, 24 мая, 18:00

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