В Латвии стали сажать в тюрьму за неуплату налогов 🔊 Воспроизвести



Сразу два приговора с реальными сроками были вынесены на этой неделе. Рижский окружной суд приговорил мужчину к пяти годам тюрьмы за неуплату более миллиона евро налогов, пишет



Изначально преступников было двое. Согласно обвинению, двое ответственных должностных лиц предприятия, чье название не разглашается, решили документально оформить и задекларировать в Службе госдоходов (СГД) фиктивные сделки.



С 2008 по 2010 год оба мужчины от имени компании организовывали и вели реальную финансово-хозяйственную деятельность, встречались с деловыми партнерами и заключали облагаемые НДС сделки в сфере строительства и ремонтных работ, обеспечивали выполнение этих сделок и декларирование их в СГД. Сразу два приговора с реальными сроками были вынесены на этой неделе. Рижский окружной суд приговорил мужчину к пяти годам тюрьмы за неуплату более миллиона евро налогов, пишет Sputnik Латвия со ссылкой на Baltija Balss.Изначально преступников было двое. Согласно обвинению, двое ответственных должностных лиц предприятия, чье название не разглашается, решили документально оформить и задекларировать в Службе госдоходов (СГД) фиктивные сделки.С 2008 по 2010 год оба мужчины от имени компании организовывали и вели реальную финансово-хозяйственную деятельность, встречались с деловыми партнерами и заключали облагаемые НДС сделки в сфере строительства и ремонтных работ, обеспечивали выполнение этих сделок и декларирование их в СГД. Одновременно бизнесмены декларировали в СГД и ряд фиктивных сделок, облагаемых НДС. В общей сложности предприниматели нанесли бюджету ущерб в размере 1 миллиона 13 тысяч 128 евро в виде неуплаченных налогов. После они отмыли 599 тысяч 652 евро, меняя местонахождение незаконно полученных доходов.



В ходе процесса один из участников схемы умер, поэтому уголовный процесс в отношении него был прекращен, а второй получил срок пять лет и запрет заниматься предпринимательской деятельностью четыре года. Также он должен будет выплатить компенсацию государству в размере 1 миллиона 11 тысяч 709 евро.



Ранее на этой неделе еще двух обвиняемых приговорили к реальным срокам за неуплату налогов. Курземский окружной суд вынес приговор за уклонение от уплаты налогов и мошенничество с бюджетными средствами в крупном размере.



Один из обвиняемых получил срок два года и девять месяцев с полицейским контролем на два года, а также лишен прав заниматься бизнесом на срок до трех лет. Второго приговорили к лишению свободы на два года и шесть месяцев с полицейским контролем на два года, также он не может заниматься бизнесом два с половиной года.



Обвиняемые подготовили документы с недостоверной информацией о фактически не состоявшихся сделках по покупке автомобилей и запчастей на сумму 917 тысяч 735 евро с целью избежать уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и получить право на возврат переплаты НДС.



Эту информацию они включили в декларацию НДС и подали в СГД, в результате не уплатив НДС и получив из бюджета 160 тысяч 203 евро. lv.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: налоги, суд, преступление, заключение География: Латвия — статья прочитана 112 раз Комментарии