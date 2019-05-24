Удивительные приключения Троллей в виртуальной реальности! 🔊 Воспроизвести







Друзья! Уже в эти выходные - 25 мая в Вильнюсе и 26 мая в Клайпеде - вы можете увидеть потрясающее шоу из Санкт-Петербурга!



Удивительные приключения Троллей в виртуальной реальности!



Билеты тут



Вы хотите попасть туда и вместе с ними построить свой виртуальный мир?



Приходите на наше фантастическое шоу и поучаствуйте в нашем представлении сами. Прямая трансляция на YouTube и ваше участие в представлении – это ваши лайки в Интернете.



Кстати, более подробно об их приключениях можно посмотреть на канале YouTube:







Первый онлайн спектакль совместно с YouTube презентуют «Тролль шоу»



Шоу включает в себя: тренды YouTube, интерактивность, VR погружение и ПРЯМОЙ ЭФИР



Трансляция прямого эфира и запись шоу на нашем YouTube канале SHOWBALT - https://www.youtube.com/channel/UCzhMFnna7sLEUy8Fmjde1iA



Задействованы кинокамеры и TV-technology



Друзья! Уже в эти выходные - 25 мая в Вильнюсе и 26 мая в Клайпеде - вы можете увидеть потрясающее шоу из Санкт-Петербурга!Билеты тут ticketbest.eu Вы хотите попасть туда и вместе с ними построить свой виртуальный мир?Приходите на наше фантастическое шоу и поучаствуйте в нашем представлении сами. Прямая трансляция на YouTube и ваше участие в представлении – это ваши лайки в Интернете.Кстати, более подробно об их приключениях можно посмотреть на канале YouTube:Первый онлайн спектакль совместно с YouTube презентуют «Тролль шоу»Шоу включает в себя: тренды YouTube, интерактивность, VR погружение и ПРЯМОЙ ЭФИРТрансляция прямого эфира и запись шоу на нашем YouTube канале SHOWBALT - https://www.youtube.com/channel/UCzhMFnna7sLEUy8Fmjde1iAЗадействованы кинокамеры и TV-technology Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: приключения Троллей — статья прочитана 140 раз Комментарии