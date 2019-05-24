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Удивительные приключения Троллей в виртуальной реальности!





Друзья! Уже в эти выходные - 25 мая в Вильнюсе и 26 мая в Клайпеде - вы можете увидеть потрясающее шоу из Санкт-Петербурга!

Удивительные приключения Троллей в виртуальной реальности!

Билеты тут ticketbest.eu

Вы хотите попасть туда и вместе с ними построить свой виртуальный мир?

Приходите на наше фантастическое шоу и поучаствуйте в нашем представлении сами. Прямая трансляция на YouTube и ваше участие в представлении – это ваши лайки в Интернете.

Кстати, более подробно об их приключениях можно посмотреть на канале YouTube:



Первый онлайн спектакль совместно с YouTube презентуют «Тролль шоу»

Шоу включает в себя: тренды YouTube, интерактивность, VR погружение и ПРЯМОЙ ЭФИР

Трансляция прямого эфира и запись шоу на нашем YouTube канале SHOWBALT - https://www.youtube.com/channel/UCzhMFnna7sLEUy8Fmjde1iA

Задействованы кинокамеры и TV-technology

Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: приключения Троллей
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добавлена сегодня, 24 мая, 14:20

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