Экономика Литвы: цифры и факты дополнено 🔊 Воспроизвести



В январе-апреле этого года доходы государственного и муниципальных бюджетов Литвы составили 3,282 млрд. евро – на 2,2% (72 млн евро) больше, чем планировалось.



Такой значительный рост доходов по сравнению с прошлым годом определен переносом части тарифа взносов государственного социального страхования в подоходный налог, сообщило министерство финансов.



Поступления в госбюджет составили 2,656 млрд. евро – на 1,1% (почти на 28 млн евро) больше, чем ожидалось. Налоговые поступления госбюджета в этом году составили 2,456 млрд евро и были на 0,2% (4,2 млн евро) больше, чем ожидалось.



Поступления налога на добавленную стоимость (НДС) в этом году составили 1,228 млрд евро – на 3,3% (42,2 млн евро) меньше, чем планировалось, за все акцизные товары получено 494,6 млн евро – на 2,9% (14,1 млн евро) больше, чем прогнозировалось. В январе-апреле этого года доходы государственного и муниципальных бюджетов Литвы составили 3,282 млрд. евро – на 2,2% (72 млн евро) больше, чем планировалось.Такой значительный рост доходов по сравнению с прошлым годом определен переносом части тарифа взносов государственного социального страхования в подоходный налог, сообщило министерство финансов.Поступления в госбюджет составили 2,656 млрд. евро – на 1,1% (почти на 28 млн евро) больше, чем ожидалось. Налоговые поступления госбюджета в этом году составили 2,456 млрд евро и были на 0,2% (4,2 млн евро) больше, чем ожидалось.Поступления налога на добавленную стоимость (НДС) в этом году составили 1,228 млрд евро – на 3,3% (42,2 млн евро) меньше, чем планировалось, за все акцизные товары получено 494,6 млн евро – на 2,9% (14,1 млн евро) больше, чем прогнозировалось. Поступления от налога на прибыль составили 128,6 млн евро – на 2,5% (3,1 млн евро) больше, чем прогнозировалось, поступления подоходного налога в госбюджет и муниципальные бюджеты в январе-апреле составили 989,3 млн евро – га 2,5% (почти на 24 млн евро) больше, чем прогнозировалось.



Утвержденный показатель доходов госбюджета на 2019 год (без средств ЕС) составляет 8,668 млрд евро, со средствами ЕС – 10,59 млрд евро.



* * *



В Литве в конце первого квартала этого года было 19,1 тыс. свободных рабочих мест для наемных работников - на 4,9% или на 1 тыс. рабочих мест меньше, чем в конце марта прошлого года.



Число свободных рабочих мест за квартал - в конце марта этого года по сравнению с концом 2018 года - увеличилось на 19,3% или на 3,1%, сообщил Департамент статистики.



За квартал число свободных рабочих мест наиболее заметно увеличилось в строительстве и торговое - на 0,7 тыс. в каждом из этих секторов, а также в промышленности - на 0,5 тыс.



Больше всего свободных рабочих мест в первом квартале было в промышленности - 4,3 тыс. (22,4% всех свободных рабочих мест), в торговле - 2,7 тыс. (14,3%), в госуправлении и обороне, в обязательном социальном страховании - 2,7 тыс. (13,9%).



В конце марта уровень свободных рабочих мест в стране был 1,5%, что на 0,2 проц. пункта выше, чем в четвертом квартале 2018 года, однако на 0,1 пункта ниже, чем год назад.



* * *



В литовских гостиницах в первом квартале этого года остановилось 663,4 тыс. гостей - на 10,8% больше, чем в январе-марте 2018 года. Число ночевок в них за год увеличилось на 9,3% до 1,435 млн, один турист провел в гостинице в среднем 2,2 ночи.



Число зарубежных гостей в литовских гостиницах в этом году возросло на 5,4% до 287,8 тыс., число жителей Литвы - с 15,4% до 375,6 тыс., сообщил Департамент статистики.



В гостиницах, гостевых домах и мотелях в первом квартале остановилось 486,8 тыс. туристов или на 9,1% больше, чем в январе-марте прошлого года, число туристов из-за рубежа возросло на 3,2% до 236,3 тыс.



Больше всего туристов в гостиницах, гостевых домах и мотелях было из России - 31,1 тыс. или 13,2% всех посетителей из-за рубежа. Туристов из соседних с Литвой стран (Белоруссии, Латвии, Польши, России) было 108,6 тыс. или 45,9% всех посетителей. Число туристов из стран Евсрооюза за год увеличилось на 3,4% до 129,9 тыс.



* * *



Контролируемая международной группой химической промышленности Indorama литовская компания Orion Global PET, которая производит в Клайпедской свободной экономической зоне PET-гранулы для пластиковой тары, в 2018 году получила почти 22 млн евро чистой прибыли - почти втрое больше, чем в 2017 году (8 млн евро).



Выручка предприятия в прошлом году составила 288,2 млн евро - на 14,9% больше (250,8 млн евро), говорится в представленном в Реестровый центр отчете.



"Повышение прибыльности компании обусловлено непостоянством условий PET-рынка и колебаниями цен на нефть", - говорится в распространенном компанией сообщении по итогам года.



В прошлом году компания Orion Global PET выплатила 7,965 млн евро дивидендов. Какие дивиденды будут выплачены в этом году, компания не сообщает.



Таиландской компании Indorama Polymers Public Company принадлежит 74% акций Orion Global PET. Еще 26% принадлежит таиландской Asia Pet.



* * *



В прошлом году консолидировання чистая прибыль крупнейшей группы розничной торговли в странах Балтии - Maxima grupe, косвенно контролируемой бизнесменом Нериюсом Нумавичюсом, возросла на 56% до 116,734 млн евро (в 2017 году – 74,868 млн евро).



Чистая прибыль только головного предприятия группы Maxima grupe в прошлом году увеличилась на 9,4% до 108,857 млн евро, говорится в представленном в Реестровый центр отчете.



Maxima grupe в прошлом году выплатила 90 млн евро дивидендов - на одну десятую меньше, чем в позапрошлом году (100 млн евро). Какие дивиденды будут выплачены в этом году, компания пока не сообщает.



В прошлом году консолидированная выручка Maxima grupe составила 3,451 млрд евро – на 22,1% больше, чем в 2017 году, когда она достигала 2,826 млрд евро.



Maxima grupe принадлежат торговые сети Maxima (в Балтийских странах), Stokrotka (в Польше), T-Market (в Болгарии) и магазин продовольственных товаров в интернете Barbora, действующий в Балтийских странах.



* * *



Компания финского капитала Neste Lietuva, которой принадлежит крупная сеть автоматических заправочных станций в Литве, в прошлом году получила 5,975 млн. литов чистой прибыли - на 5,2% больше, чем в 2017 году (5,677 млн. литов), оборот компании вырос на 49,3% до 265,932 млн евро (178,053 млн евро).



В этом году Neste Lietuva не планирует выплачивать дивиденды. В конце 2018 года компания накопила 19,203 млн евро нераспределенной прибыли, говорится в отчете компании Реестровому центру.



Как говорится в документе, компания в этом году планирует открыть 3-4 новых заправочных станции. В конце 2018 года у компании было 74 станций.



100% акций компаний литовской компании принадлежат зарегистрированной в Нидерландах компании Neste Affiliate, входящей в финскую группу Neste.



* * *



Крупнейший в Литве международный Вильнюсский аэропорт в прошлом году по показателям пассажирского и грузового потока уступал только Риге.



В прошлом году Вильнюсский аэропорт обслужил 4,9 млн пассажиров, Рижский – 6,1 млн., Таллинский – 3 млн., Каунасский – 1 млн., а Палангский – 317 тыс. человек, говорится в отчете управляющей тремя аэропортами Литвы госкомпании Lietuvos oro uostai о деятельности в 2018 году.



В Минском и Варшавском аэропортах в прошлом году соответственно обслужено 4,54 млн и 17,76 млн пассажиров.



В 2018 году в Вильнюсском аэропорту было обслужено 47,2 тыс. рейсов, в Рижском – 74,8 тыс., в Таллинском – 45,3 тыс., в Каунасском – 9,53 тыс., в Палангском – 4,6 тысячи. В Минске в прошлом году было обслужено 26,1 тыс. рейсов, а данные Варшавского аэропорта не приводятся.



Грузооборот в Вильнюсе в прошлом году составил 12,8 тыс. тонн, в Каунасе – 3,1 тыс., в Паланге – 4 тыс, в Риге – 28,2 тыс., в Таллине – 11,5 тыс. тонн. В Минске их объем достигал 20,2 тыс. тонн, варшавских данных нет.



В прошлом году количество пассажиров, Lietuvos oro uostai, выросло на 19%, а число рейсов – на 11%. По сообщению компании, 2018-ый год по этим показателям был рекордным.



Грузооборот в трех аэропортах Литвы за год вырос более чем на 20%. Наиболее значительно на рост повлияли рейсы Turkish Cargo, которая регулярно начала летать в Вильнюс.



* * *



Второй по величине международный аэропорт Литвы - Каунасский - планирует расширить бизнес по ремонту самолетов. В ближайшее время планируется привлечь около 25 млн евро инвестиций и создать более 400 рабочих мест для профессионалов с высокой квалификацией и оплатой.



Управляющая тремя аэропортами Литвы госкомпания Lietuvos oro uostai сообщила, что в Каунас планируется привлечь компании технического надзора за самолетами, их покраски и ремонту.



"Это развитие технического обслуживания самолетов, мы пытаемся привлечь девелоперов, которые бы построили ангары и создали ремонтную базу. (...) Мы придерживаемся концепции о том, что Каунас мог бы быть аэропортом техобслуживания и авиационных грузов, поэтому и продолжаем эту линию", – сказал BNS глава Lietuvos oro uostai Марюс Гялжинис.



Проект будет реализован в два этапа, земля будет арендована инвесторам, которые построят в целом 8 ангаров. По словам М. Гялжиниса, сейчас идут переговоры с потенциальными девелоперами.



По его словам, многие компании хотят обосноваться в Каунасе, основная их часть - это действующие в Европе компании. М. Гялжинис надеется, что базы начнут работать в 2021-2022 годах.



Сейчас в Литве действуют несколько баз авиационного ремонта и технадзора: в Вильнюсе – работает FL technics, являющаяся дочерней компанией группы Avia Solutions Group, а в Каунасе – ремонтная база ирландской авиакомпании Ryanair и ангар FL technics. инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 143 раза Комментарии