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Успех аграриев на выборах ЕС будет зависеть от явки избирателей – Р. Карбаускис

Рамунас Карбаускис


Проголосовавший в пятницу досрочно на выборах лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис говорит, что успех партии на выборах Европарламента (ЕП) будет зависеть от активности избирателей.

"Если все избиратели, которые участвовали в первом туре, придут на выборы, то выборы будут точно лучше, их результат будет правильнее. Если придет такой процент людей, то ЛСКЗ может ожидать вполне неплохого результата", - сказал журналистам Р. Карбаускис.

"Если наш избиратель, у которого не осталось своего кандидата во втором туре, не придет на выборы, результат будет хуже", - сказал он.

Кандидат ЛСКЗ в президенты, премьер Саулюс Сквярнялис в первом туре выборов остался третьим с 19,58% голосов.
"Если придут эти почти 20% человек, которые голосовали за С. Сквярнялиса в первом туре, очевидно, что будет очень неплохой результат", - сказал Р. Карбаускис.

За президентский пост во втором туре поборются бывший министр финансов, кандидат консерваторов и член сейма Ингрида Шимоните (31,31%) и экономист Гитанас Науседа (30,94%).

Р. Карбаускис сказал, что на выборах поддержал кандидатуру Г. Науседы.

"Очевидно, что в случае победы И. Шимоните конфронтация между сеймом, правительством и президентом будет такой же, как сейчас. Есть определенная надежда, что конфронтация превратится в диалог, если будет избран Г. Науседа", - сказал лидер ЛСКЗ.

Выборы ЕС и второй тур президентских выборов в Литве пройдут в воскресенье.
BNS
Категории: политика, общество
Ключевые слова: президент, выборы, Европарламент, кандидаты
География: Литва
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добавлена сегодня, 24 мая, 14:40

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