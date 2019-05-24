Работы по восстановлению участка железной дороги в Реньге начнутся в июне - подрядчики 🔊 Воспроизвести



Работы по восстановлению разобранного десять лет назад участка железной дороги из Мажейкяй в латвийскую Реньге начнутся с июня, а завершить их намечается, в соответствии с планом - до конца года, говорит глава генерального подрядчика проекта, контролируемой эстонской группой ж/д услуг Skinest Rail - предприятия по строительству и ремонту железных дорог Vitras-S.



По словам Михаила Липкина, строительные работы начнутся в первую неделю июня.



"Сомнений нет, это дело чести (завершить до конца года – BNS). Уже завершается проектирование, заказчику (Lietuvos gelezinkeliai, Литовские железные дороги - BNS) представлен на согласование проект, сейчас ведутся подготовительные работы - идет расчистка и оборудование строительной площадки. В первую неделю июня мы уже приступим к конкретным работам", - сказал BNS М. Липкин в пятницу. Работы по восстановлению разобранного десять лет назад участка железной дороги из Мажейкяй в латвийскую Реньге начнутся с июня, а завершить их намечается, в соответствии с планом - до конца года, говорит глава генерального подрядчика проекта, контролируемой эстонской группой ж/д услуг Skinest Rail - предприятия по строительству и ремонту железных дорог Vitras-S.По словам Михаила Липкина, строительные работы начнутся в первую неделю июня."Сомнений нет, это дело чести (завершить до конца года – BNS). Уже завершается проектирование, заказчику (Lietuvos gelezinkeliai, Литовские железные дороги - BNS) представлен на согласование проект, сейчас ведутся подготовительные работы - идет расчистка и оборудование строительной площадки. В первую неделю июня мы уже приступим к конкретным работам", - сказал BNS М. Липкин в пятницу. Системы управления ж/д движением и электроснабжения на участке протяженностью 19 километров оборудует компания инженерных решений Fima. Предприятие в начале мая подписало договор с Vitras-S. Стоимость договора не раскрывается.



Глава Vitras-S сказал, что других дорогостоящих договоров подписано не было - большую часть работ компания проведет сама.



Предприятие Vitras-S в марте подписало договор стоимостью 11,35 млн евро (с НДС) с государственной компанией Lietuvos gelezinkeliai о восстановлении разобранного в 2008 году участка ж/д путей.



Восстановить участок путей в Реньге Lietuvos gelezinkeliai обяазалась перед Еврокомиссией, которая оштрафовала компанию почти на 28 млн евро. По этому участку возила свою продукцию в Латвию литовская нефтеперерабатывающая компания Orlen Lietuva. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: дорога, потери, рельсы, претензии География: Литва — статья прочитана 150 раз Комментарии