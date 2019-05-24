Торук — первый полет, или Ещё одно потрясающее шоу Цирка дю Солей

На сей раз это потрясающее шоу «Торук - первый полёт» (Toruk - The First Flight). Это цирковое шоу по мотивам фильма Джеймса Кэмерона «Аватар», проводимое канадским «Цирком дю Солей» (Cirque du Soleil) с 22 мая по 26 мая в Вильнюсе в Simiens арене.В шоу изображена история, происходящая за тысячи лет до событий, показанных в фильме «Аватар». В ней подробно рассказано о приключениях самого первого Торук Макто среди На’ви. История рассказывается от лица последнего из членов клана Анурай.Шоу создано командой под творческим руководством Ги Лалиберте и Жана-Франсуа Бушара со стороны Cirque du Soleil, а также Джеймса Кэмерона и Джона Ландау со стороны Lightstorm Entertainment — компании, спродюсировавшей «Аватар».

Творческими консультантами шоу стали создатель и совладелец «Цирка дю Солей» Ги Лалиберте и Джеймс Кэмерон. Режиссёры постановки — Мишель Лемье и Виктор Пилон (Канада).Журналистам газеты «Обзор» посчастливилось побывать на интереснейшей экскурсии за кулисами «Цирка дю Солей», где им рассказали и показали как творится чудо!Впервые Cirque du Soleil оказался перед нелегкой задачей — перенести таинственный киношный мир, который придумал Кэмерон, на сцену! А это целый мир, живущий по своим законам, и в том числе живую экосистему, наполненную экзотической фауной!Древесные феи, Парящие Горы и удивительные создания, населяющие Пандору! Все животные Пандоры в этой постановке — это сложные паркетные куклы, в которых тросики, тяги и рычаги управления намеренно оставлены на виду, равно как и сами кукловодыДля достижения полной аутентичности кукловоды во время выступления носят микрофоны, чтобы издавать "звериные" звуки вместе с движениями своих марионеток».В шоу из фильма пришли два вида животных Пандоры – змееволки и лютокони, а еще два вида – страузавров и черепахула – создавали заново. Всей фауной управляет 6 кукловодов.В шоу используются 19 воздушных змеев, которые парят в вышине, срываются вниз, мечутся справа налево а во время одной из сцен шоу одновременно работают 12 пилотов! В шоу представлено 115 образов, примерно по 3,3 на одного артиста.В Вильнюс приехали 12 фур (ведь с Цирком дю Солей в обязательном порядке путешествуют и кухня, и швейная мастерская, и костюмерная, и спортивный зал, и мастерская!), 120 человек, в шоу заняты 43 артиста.Специально, чтобы отдохнуть и посмотреть город, коллектив шоу прибыл в Вильнюс за 2 дня до начала показа. Кстати, в беседе с журналистами, артисты восторженно отзывались о столице Литвы!Приятно, что для этого шоу Цирк дю Солей выбрал именно Литву! В Simienns арене тщательно отобраны и оставлены в продаже только те места, с которых прекрасно видно все действо!Билеты продаются в системе Tiketa.