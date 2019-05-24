Торук — первый полет, или Ещё одно потрясающее шоу Цирка дю Солей

Литовскому зрителю уже в пятый раз очень везет: в пятый раз приезжает великий Цирк дю Солей со своими несравненными цирковыми шоу!
На сей раз это потрясающее шоу «Торук - первый полёт» (Toruk - The First Flight). Это цирковое шоу по мотивам фильма Джеймса Кэмерона «Аватар», проводимое канадским «Цирком дю Солей» (Cirque du Soleil) с 22 мая по 26 мая в Вильнюсе в Simiens арене.
В шоу изображена история, происходящая за тысячи лет до событий, показанных в фильме «Аватар». В ней подробно рассказано о приключениях самого первого Торук Макто среди На’ви. История рассказывается от лица последнего из членов клана Анурай.
Шоу создано командой под творческим руководством Ги Лалиберте и Жана-Франсуа Бушара со стороны Cirque du Soleil, а также Джеймса Кэмерона и Джона Ландау со стороны Lightstorm Entertainment — компании, спродюсировавшей «Аватар».
Творческими консультантами шоу стали создатель и совладелец «Цирка дю Солей» Ги Лалиберте и Джеймс Кэмерон. Режиссёры постановки — Мишель Лемье и Виктор Пилон (Канада).
Журналистам газеты «Обзор» посчастливилось побывать на интереснейшей экскурсии за кулисами «Цирка дю Солей», где им рассказали и показали как творится чудо!
Впервые Cirque du Soleil оказался перед нелегкой задачей — перенести таинственный киношный мир, который придумал Кэмерон, на сцену! А это целый мир, живущий по своим законам, и в том числе живую экосистему, наполненную экзотической фауной!
Древесные феи, Парящие Горы и удивительные создания, населяющие Пандору! Все животные Пандоры в этой постановке — это сложные паркетные куклы, в которых тросики, тяги и рычаги управления намеренно оставлены на виду, равно как и сами кукловоды
Для достижения полной аутентичности кукловоды во время выступления носят микрофоны, чтобы издавать "звериные" звуки вместе с движениями своих марионеток».
В шоу из фильма пришли два вида животных Пандоры – змееволки и лютокони, а еще два вида – страузавров и черепахула – создавали заново. Всей фауной управляет 6 кукловодов.
В шоу используются 19 воздушных змеев, которые парят в вышине, срываются вниз, мечутся справа налево а во время одной из сцен шоу одновременно работают 12 пилотов! В шоу представлено 115 образов, примерно по 3,3 на одного артиста.
В Вильнюс приехали 12 фур (ведь с Цирком дю Солей в обязательном порядке путешествуют и кухня, и швейная мастерская, и костюмерная, и спортивный зал, и мастерская!), 120 человек, в шоу заняты 43 артиста.
Специально, чтобы отдохнуть и посмотреть город, коллектив шоу прибыл в Вильнюс за 2 дня до начала показа. Кстати, в беседе с журналистами, артисты восторженно отзывались о столице Литвы!
Приятно, что для этого шоу Цирк дю Солей выбрал именно Литву! В Simienns арене тщательно отобраны и оставлены в продаже только те места, с которых прекрасно видно все действо!
Билеты продаются в системе Tiketa.
Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж Марины Луценко, «Обзор», из-за кулис шоу «Торук – первый полет» Цирка дю Солей
Журналистам газеты «Обзор» посчастливилось побывать на интереснейшей экскурсии за кулисами «Цирка дю Солей», где им рассказали и показали как творится чудо!
Впервые Cirque du Soleil оказался перед нелегкой задачей — перенести таинственный киношный мир, который придумал Кэмерон, на сцену! А это целый мир, живущий по своим законам, и в том числе живую экосистему, наполненную экзотической фауной!
Древесные феи, Парящие Горы и удивительные создания, населяющие Пандору! Все животные Пандоры в этой постановке — это сложные паркетные куклы, в которых тросики, тяги и рычаги управления намеренно оставлены на виду, равно как и сами кукловоды
Для достижения полной аутентичности кукловоды во время выступления носят микрофоны, чтобы издавать "звериные" звуки вместе с движениями своих марионеток».
В шоу из фильма пришли два вида животных Пандоры – змееволки и лютокони, а еще два вида – страузавров и черепахула – создавали заново. Всей фауной управляет 6 кукловодов.
В шоу используются 19 воздушных змеев, которые парят в вышине, срываются вниз, мечутся справа налево а во время одной из сцен шоу одновременно работают 12 пилотов! В шоу представлено 115 образов, примерно по 3,3 на одного артиста.
В Вильнюс приехали 12 фур (ведь с Цирком дю Солей в обязательном порядке путешествуют и кухня, и швейная мастерская, и костюмерная, и спортивный зал, и мастерская!), 120 человек, в шоу заняты 43 артиста.
Специально, чтобы отдохнуть и посмотреть город, коллектив шоу прибыл в Вильнюс за 2 дня до начала показа. Кстати, в беседе с журналистами, артисты восторженно отзывались о столице Литвы!
Приятно, что для этого шоу Цирк дю Солей выбрал именно Литву! В Simienns арене тщательно отобраны и оставлены в продаже только те места, с которых прекрасно видно все действо!
Билеты продаются в системе Tiketa.
Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж Марины Луценко, «Обзор», из-за кулис шоу «Торук – первый полет» Цирка дю Солей
Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: цирк дю Солей, «Торук - первый полёт», Toruk - The First Flight