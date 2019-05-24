Молодежь Литвы протестует из-за изменений климата пассивнее, чем в Западной Европе 🔊 Воспроизвести



Молодежь в Вильнюсе и Клайпеде в пятницу намерена присоединиться к международной акции протеста в борьбе с климатическими изменениями, однако это движение в Литве пока привлекает меньше внимания, чем в Западной Европе.



Активисты организуют демонстрации, чтобы привлечь внимание политиков во время проходящих в Европе выборов в Европарламент (ЕП).



Один из организаторов мероприятия, студент Витаутас Юркувенас признает, что литовцы пока очень пассивно подключаются к демонстрациям.



"Литовцы очень, очень отстают. В прошлой акции в Вильнюсе, на Кафедральной площади участвовало около ста человек. В столице Австрии Вене были тысячи людей. Но мы понемногу продвигаемся в этом направлении", - сказал он в пятницу BNS.



В последние месяцы в Европе тысячи молодых людей стали подключаться к инициированному шведской активисткой Гретой Тунберг движению по борьбе с изменениями климата "Пятницы для будущего" (Fridays for Future). Молодежь в Вильнюсе и Клайпеде в пятницу намерена присоединиться к международной акции протеста в борьбе с климатическими изменениями, однако это движение в Литве пока привлекает меньше внимания, чем в Западной Европе.Активисты организуют демонстрации, чтобы привлечь внимание политиков во время проходящих в Европе выборов в Европарламент (ЕП).Один из организаторов мероприятия, студент Витаутас Юркувенас признает, что литовцы пока очень пассивно подключаются к демонстрациям."Литовцы очень, очень отстают. В прошлой акции в Вильнюсе, на Кафедральной площади участвовало около ста человек. В столице Австрии Вене были тысячи людей. Но мы понемногу продвигаемся в этом направлении", - сказал он в пятницу BNS.В последние месяцы в Европе тысячи молодых людей стали подключаться к инициированному шведской активисткой Гретой Тунберг движению по борьбе с изменениями климата "Пятницы для будущего" (Fridays for Future). Вдохновленная активисткой молодежь вместо того, чтобы сидеть на уроках, участвует в демонстрациях, однако такая активность молодых людей вызывает разноречивую реакцию политиков.



По словам М. Юркувенаса, цель движения - привлечь внимание всего общества.



"Мы не хотим привязываться, чтобы нацеливаться только на школьников или студентов. Каждый из нас влияет на эту проблему, на этот кризис, и каждый из нас может предпринимать действия, чтобы повлиять в лучшую сторону", - сказал В. Юркувенас.



Ученые едины во мнении, что потеплению климата способствует хозяйственная деятельность человека, из-за которой становится больше газов, которые вызывают так называемый парниковый эффект.



Изменения климата сказываются и на Литве - участившиеся оттепели зимой вредят дорогам, строительному сектору, из-за резких перемен погоды и затяжных засух несут убытки фермеры.



Правительство Литвы говорит, что в борьбе с изменениями климата нужно повышать энергетическую эффективность, уменьшать выбросы в атмосферу. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: климат, молодежь, протесты География: Литва — статья прочитана 85 раз Комментарии