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Молодежь Литвы протестует из-за изменений климата пассивнее, чем в Западной Европе



Молодежь в Вильнюсе и Клайпеде в пятницу намерена присоединиться к международной акции протеста в борьбе с климатическими изменениями, однако это движение в Литве пока привлекает меньше внимания, чем в Западной Европе.

Активисты организуют демонстрации, чтобы привлечь внимание политиков во время проходящих в Европе выборов в Европарламент (ЕП).

Один из организаторов мероприятия, студент Витаутас Юркувенас признает, что литовцы пока очень пассивно подключаются к демонстрациям.

"Литовцы очень, очень отстают. В прошлой акции в Вильнюсе, на Кафедральной площади участвовало около ста человек. В столице Австрии Вене были тысячи людей. Но мы понемногу продвигаемся в этом направлении", - сказал он в пятницу BNS.

В последние месяцы в Европе тысячи молодых людей стали подключаться к инициированному шведской активисткой Гретой Тунберг движению по борьбе с изменениями климата "Пятницы для будущего" (Fridays for Future).
Вдохновленная активисткой молодежь вместо того, чтобы сидеть на уроках, участвует в демонстрациях, однако такая активность молодых людей вызывает разноречивую реакцию политиков.

По словам М. Юркувенаса, цель движения - привлечь внимание всего общества.

"Мы не хотим привязываться, чтобы нацеливаться только на школьников или студентов. Каждый из нас влияет на эту проблему, на этот кризис, и каждый из нас может предпринимать действия, чтобы повлиять в лучшую сторону", - сказал В. Юркувенас.

Ученые едины во мнении, что потеплению климата способствует хозяйственная деятельность человека, из-за которой становится больше газов, которые вызывают так называемый парниковый эффект.

Изменения климата сказываются и на Литве - участившиеся оттепели зимой вредят дорогам, строительному сектору, из-за резких перемен погоды и затяжных засух несут убытки фермеры.

Правительство Литвы говорит, что в борьбе с изменениями климата нужно повышать энергетическую эффективность, уменьшать выбросы в атмосферу.
BNS
Категории: общество, здоровье
Ключевые слова: климат, молодежь, протесты
География: Литва
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добавлена сегодня, 24 мая, 12:30

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